Mercedes
Mercedes
Mercedes AMG Petronas werd voor aanvang van het seizoen 2010 opgericht nadat Daimler een aandeel van 45,1 % kocht in Brawn Grand Prix. Deze transactie vond plaats op 16 November 2009. Mercedes was in 1954 en 1955 al actief als constructeur onder de naam Daimler-Benz AG. Hun eerste auto kreeg de naam W196. Sinds 2020 heeft het team de naam Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Hoewel de basis van de renstal in Brackley, Engeland ligt, heeft het een Duitse licentie en heeft de renstal daarmee ook een Duitse nationaliteit.
Het ontstaan van Mercedes AMG Petronas Motorsport
Mercedes is uiteindelijk het team dat gebouwd is op de fundamenten van Tyrrell. Ken Tyrrell verkocht in 1998 zijn renstal aan British American Racing. British American Racing werd vervolgens overgenomen door Honda en nadat de Japanners zich terugtrokken uit de Formule 1 nam Ross Brawn het team over. Met Brawn Grand Prix behaalde Jenson Button de wereldtitel in het debuutjaar en scoorde het team in samenwerking met Rubens Barrichello de constructeurstitel.
Topcoureurs van Mercedes
De eerste stap van het huidige Mercedes Grand Prix-team was het aantrekken van Michael Schumacher. De Duitser maakte na drie seizoenen zijn rentree in de autosport. Nico Rosberg werd zijn teamgenoot. In zijn carrière als Mercedes coureur, werd Michael Schumacher zeven keer wereldkampioen, daarbij behaalde hij nog vele andere titels. Toen Schumacher eind 2012 definitief stopte met de Formule 1 werd hij vervangen door Lewis Hamilton. Het bleek een gouden greep. Ook Hamilton is inmiddels zevenvoudig wereldkampioen en wordt gezien als een van de meest succesvolle coureurs die de Formule 1 ooit heeft gekend.
Toto Wolff als leider van Mercedes in de Formule 1
Met de invoering van de Hybride-motoren in 2014 behaalde de renstal liefst tien wereldtitels, vijf bij de coureurs, vijf bij de constructeurs. Tot en met het seizoen 2018 won Mercedes in het hybride-tijdperk 75% van haar races en scoorde het op alle andere onderdelen beter dan welk team dan ook.
Mercedes GP kent Toto Wolff als leider van het team. Hij krijgt ondersteuning van Andy Cowell (verantwoordelijk voor de motoren) en James Allison (Technisch directeur). Het bedrijf werkt vanuit twee fabrieken: De chassis-kant wordt gebouwd in Brackley, de motoren komen van Brixworth.
- Team naam Mercedes
- Basis Brackley, Duitsland
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1930
- Podiums 177
- Wereldkampioen -
- Pole posities 92
- Snelste race rondes -
- 638.298 reacties op Mercedes
- 59 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Mercedes
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25 / 25
In beeld:
Formula One World Championship Andrea Kimi Anto...
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship (L to R): Max Ve...
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship George Russell (...
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Bradley Lord (GB...
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Simone Resta (IT...
24 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship George Russell (...
24 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Mercedes FIA Med...
24 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Circuit atmosphe...
23 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship (L to R): Andrea...
23 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Mercedes FIA Saf...
23 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Mercedes AMG For...
23 julAlbum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25 / 25
In beeld:
Formula One World Championship The podium (L to R): Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing, second; Lando Norris (GBR) McLaren F1 Team, race winner; Kyle Moreira (GBR) McLaren F1 Team No. 1 Mechanic; Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes AMG Formula One Team, third. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Podium Portrait Winner Victor Victory First Position First Place
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship The podium (L to R): Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing, second; Lando Norris (GBR) McLaren F1 Team, race winner; Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes AMG Formula One Team, third. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Podium Portrait Winner Victor Victory First Position First Place
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship The podium (L to R): Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing, second; Lando Norris (GBR) McLaren F1 Team, race winner; Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes AMG Formula One Team, third; Kyle Moreira (GBR) McLaren F1 Team No. 1 Mechanic. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Podium Portrait Winner Victor Victory First Position First Place
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes AMG Formula One Team W17. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Race Action Track
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship (L to R): Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing and Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes AMG Formula One Team on the drivers' parade. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Rew / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Portrait
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Mercedes AMG Formula One Team W17 of Andrea Kimi Antonelli (ITA). 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Rew / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Grid Portrait
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship George Russell (GBR) Mercedes AMG Formula One Team W17. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Race Action Track
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Mercedes AMG Formula One Team W17 steering wheel. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Rew / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Grid Portrait Technical Detail
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Bradley Lord (GBR) Mercedes AMG Formula One Team Deputy Team Principal and Chief Communications Manager. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Grid Portrait
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes AMG Formula One Team on the FanZone Stage. 25.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Qualifying Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Saturday July 25 07 7 2026 Portrait
25 julAlbum
-
CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
-
32132503105
-
116316019010287
-
Russell wil meer races: "Had ik ook gezegd als ik eerste stond"
George Russell ziet het liefst dat het Formule 1-seizoen alsnog uit 24 Grands Prix bestaat. Door de onrust in het Midden-Oosten verdwenen meerdere races van de kalender, maar de...07 aug 2026 08:11
-
Voormalig teambaas stelt: "Hamilton en Antonelli presteren beter dan Verstappen"
Max Verstappen heeft volgens Günther Steiner opnieuw een indrukwekkende eerste seizoenshelft achter de rug. De Red Bull Racing-coureur sleepte in de laatste vier Grands Pri...07 aug 2026 07:36
-
Antonelli moet uitkijken: "Russell kan hem nog uitdagen"
Andrea Kimi Antonelli lijkt hard op weg naar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1, maar Juan Pablo Montoya denkt dat de strijd nog lang niet beslist is. De voormalig F1-coure...06 aug 2026 16:46
-
Antonelli reageert op Ferrari-verhalen: "Ze zijn gigantisch"
Andrea Kimi Antonelli heeft begrip voor het feit dat Italiaanse fans het lastig vinden om voor hem te juichen. Antonelli rijdt immers voor het team van Mercedes, wat é&ea...06 aug 2026 15:24
-
Mercedes gewaarschuwd voor Verstappen-scenario
Volgens Otmar Szafnauer moet Mercedes goed opletten dat ze niet in een soortgelijk scenario belanden als McLaren in 2025. Vorig jaar wist Max Verstappen de McLaren-coureurs onde...06 aug 2026 13:22
-
Flinke kritiek voor Russell: "Alsof hij in een Cadillac rijdt!"
Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner heeft hard uitgehaald naar George Russell. Steiner had meer verwacht van de Mercedes-coureur, die regelmatig wordt verslagen door zi...06 aug 2026 12:46
-
'Red Bull trekt Mercedes-kopstuk aan ter voorbereiding op vertrek Verstappen'
Johnny Herbert vindt dat Red Bull goed werk heeft geleverd door Gwen Lagrue los te weken bij Mercedes. Hij gaat in 2027 aan de slag als de nieuwe grote man van het Red Bull Juni...06 aug 2026 09:26
-
Antonelli genoot van titelstrijd Verstappen en Hamilton: "Liep verkeerd af"
Andrea Kimi Antonelli maakt dit seizoen indruk in de Formule 1, maar de Mercedes-coureur blijft zichzelf voortdurend vergelijken met de absolute wereldtop. De Italiaan steekt zi...06 aug 2026 07:36
-
Antonelli erkent: "Ik stond onder hoogspanning bij Mercedes"
Andrea Kimi Antonelli beleeft een ijzersterk seizoen en voert halverwege het jaar zelfs het wereldkampioenschap aan, maar nog geen twaalf maanden geleden zag de werkelijkheid er...05 aug 2026 16:46
-
Mercedes kiest bewust niet voor Ferrari-innovatie
Mercedes-kopstuk Simone Resta heeft uitgelegd waarom het team geen gebruikmaakt van de veelbesproken macarenavleugel. De Duitse renstal kiest voor een totaal ander plan dan de c...05 aug 2026 16:09
-
Antonelli sprak met Verstappen over gezamenlijk race-avontuur
Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli maakt er geen geheim van dat hij het goed kan vinden met Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen heeft hem veel tips gegeven, en Anto...05 aug 2026 11:22
-
Domenicali komt met enorme lofzang voor Antonelli
Formule 1-CEO Stefano Domenicali is opvallend lovend over Andrea Kimi Antonelli. Domenicali kent de Mercedes-coureur zeer goed, en steekt zijn gevoelens niet onder stoelen of ba...03 aug 2026 15:24
-
Russell door de mangel gehaald: "Verstappen nadoen kan hij niet"
George Russell kende een veelbelovende start van het seizoen, maar zag zijn titelkansen daarna razendsnel slinken door een aaneenschakeling van tegenslagen. Toch weigert David C...03 aug 2026 14:47
-
Mercedes in de problemen: Red Bull-achtige leegloop dreigt
Het team van Mercedes lijkt met een kleine leegloop te kampen. De huidige koploper in het constructeurskampioenschap moest afscheid nemen van Gwen Lagrue, maar op de achtergrond...03 aug 2026 12:09
-
Mercedes blijft rustig: "Het zware gedeelte begint nu pas"
Bij het team van Mercedes weigeren ze zich rijk te rekenen na de eerste seizoenshelft. De Duitse renstal voert beide wereldkampioenschappen aan, maar dat betekent zeker niet dat...02 aug 2026 12:41
-
Verstappen krijgt belangrijke tip: "Mercedes zou mijn eerste keus zijn"
Volgens voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is Mercedes de ideale locatie voor Max Verstappen, mocht hij daadwerkelijk vertrekken bij Red Bull. Verstappen wordt al geru...02 aug 2026 11:40
-
Hill probeert Russell advies te geven: "Dan moet hij het ook voor elkaar krijgen!"
George Russell heeft een goedbedoeld advies ontvangen van Damon Hill. Russell heeft een zware eerste seizoenshelft achter de rug, en hij heeft een flinke achterstand op zijn jon...01 aug 2026 16:45
-
Antonelli zet concurrentie op enorme achterstand
Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli heeft een ijzersterke eerste seizoenshelft achter de rug. De jonge Italiaan voert het wereldkampioenschap aan en presteerde zeer stabiel. ...01 aug 2026 13:42
-
Pijnlijke situatie voor Russell: "Antonelli is gewoon sneller"
Ralf Schumacher trekt een pijnlijke conclusie over de situatie van George Russell bij Mercedes. Hij stelt dat Russell begint uit te groeien tot de tweede coureur van het team, e...01 aug 2026 08:37
-
'Red Bull blokkeert GT3-avontuur van Tsunoda'
Het lijkt erop dat het team van Red Bull Racing een GT3-kans voor Yuki Tsunoda heeft geblokkeerd. De Japanse reservecoureur was benaderd om deel te nemen aan een GT3-race in Aus...31 jul 2026 16:46
-
Marko blij met Red Bull-opvolger
Helmut Marko heeft verheugd gereageerd op het feit dat Red Bull Gwen Lagrue heeft aangetrokken als zijn indirecte vervanger. Lagrue komt over van het team van Mercedes, en zal n...31 jul 2026 14:09
-
Verstappen kan Hamilton-record verbreken als hij bij Red Bull blijft
Max Verstappen ligt op koers om een bijzonder record van Lewis Hamilton uit de boeken te rijden. Als Verstappen besluit om bij Red Bull Racing te blijven, dan kan hij de coureur...31 jul 2026 12:46
-
Audi interessante optie voor Russell: "Anders kent hij zijn plek"
Günther Steiner denkt dat veel coureurs interesse hebben in een zitje bij het team van Audi. De Italiaan is onder de indruk van de stappen die de nieuwe fabrieksrenstal zet...31 jul 2026 10:09
-
'Kamp Verstappen voert nog steeds gesprekken met Mercedes'
Max Verstappen en zijn management zijn naar verluidt nog steeds in gesprek met Mercedes en McLaren over een mogelijke transfer. In de afgelopen weken leken de verhalen over een ...31 jul 2026 09:26
-
Antonelli nog niet zeker van wereldtitel door Mercedes-problemen
Volgens Riccardo Patrese is Andrea Kimi Antonelli door de betrouwbaarheidsproblemen van Mercedes nog lang niet zeker van de wereldtitel. Antonelli heeft een zeer sterke eerste s...31 jul 2026 08:48
-
Russell in de put: "Norris maakt meer kans op de titel"
Volgens Günther Steiner maakt Lando Norris meer kans op de wereldtitel dan George Russell. Norris schreef afgelopen weekend de Hongaarse Grand Prix op zijn naam, terwijl Ru...30 jul 2026 15:24
-
Antonelli zet Russell op grote achterstand
Andrea Kimi Antonelli heeft een ijzersterke eerste seizoenshelft achter de rug. De Italiaanse Mercedes-coureur was op alle vlakken de sterkste coureur voor de zomerstop, en de c...30 jul 2026 13:22
-
Slecht nieuws voor Verstappen: 'Mercedes werkt aan motorupdate'
Volgens nieuwe geruchten werkt het team van Mercedes mogelijk aan een nieuwe motorupdate. De Duitse renstal kampt met betrouwbaarheidsproblemen, maar is nog altijd het snelste t...30 jul 2026 12:09
-
'Russell gaat naar McLaren als Verstappen Mercedes-transfer maakt'
Volgens Rachel Brookes kan de rijdersmarkt voor het komende seizoen nog volledig gaan loskomen. Ze wijst naar de rol van Max Verstappen, en stelt dat Mercedes voor hem nog steed...30 jul 2026 07:36
-
Opvallend: Verstappen en Wolff samen gespot tijdens vakantie
Max Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff lijken elkaar weer te zijn tegengekomen op vakantie. Verstappen vloog gisteren naar Sardinië, waar hij een bekend gezicht teg...29 jul 2026 17:22
-
Russell zorgt voor ergernis: "Hij zoekt altijd excuses"
Volgens Riccardo Patrese maakt George Russell het momenteel alleen maar erger voor zichzelf bij het team van Mercedes. De Brit liep in de afgelopen maanden tegen veel pech aan, ...29 jul 2026 16:46
-
Mercedes onderzoekt of Russell een gridstraf moet krijgen
Het team van Mercedes weet nog niet of ze de motor van George Russell kunnen repareren. Afgelopen weekend in Hongarije moesten ze ingrijpen nadat Russell kampte met een waterlek...29 jul 2026 12:46
-
'Oud-manager sleept Antonelli voor de rechter'
Volgens Italiaanse media vecht Andrea Kimi Antonelli een geschil uit in de rechtbank met zijn voormalig manager. Antonelli is bezig met een geweldig seizoen in de Formule 1, maa...29 jul 2026 10:46
-
Verstappen deelt prachtig compliment uit aan Antonelli
Max Verstappen heeft mooie woorden over voor Andrea Kimi Antonelli. De 19-jarige Mercedes-coureur maakt dit seizoen veel indruk en voert bij het ingaan van de zomerstop het were...29 jul 2026 07:36
-
Russell met de handen in het haar: "Wens ik niemand toe"
George Russell is zwaar teleurgesteld na wederom een rampzalig verlopen race. Afgelopen weekend in Hongarije kende Russell een rampzalige start waardoor hij de rest van de Grand...28 jul 2026 15:24
-
'Belangrijke Mercedes-topman staat onder druk'
Het lijkt te rommelen achter de schermen bij Mercedes. Volgens Ralf Bach staat Mercedes-baas Ola Kallenius onder druk, en dat kan ook gevolgen hebben voor de Formule 1. Bach wij...28 jul 2026 10:09
-
Wolff zwaar gefrustreerd door nieuwe Mercedes-problemen
Mercedes-teambaas Toto Wolff is niet te spreken over de prestaties van zijn team in de Grand Prix van Hongarije. Mercedes beleefde hun slechtste raceweekend van het jaar, terwij...28 jul 2026 08:11
-
Red Bull bevestigt komst van Mercedes-kopstuk
Het team van Red Bull heeft de komst van Gwen Lagrue bevestigd. Eerder vandaag liet Mercedes weten dat hij het team gaat verlaten, en de overstap naar Milton Keynes is nu dus of...27 jul 2026 14:44
-
Mercedes bevestigt vertrek van Red Bull-target
Het team van Mercedes heeft het vertrek van Red Bull-target Gwen Lagrue bevestigd. Lagrue was bij Mercedes verantwoordelijk voor de talentenopleiding, en lijkt deze rol nu ook t...27 jul 2026 14:09
-
Wolff hekelt gedrag F1-teams: "Die Teletubbies letten niet op!"
Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft hard uitgehaald naar andere teams. De Oostenrijker was niet blij met hoe de andere teams omgingen met de blauwe vlaggen, en stelde dat het mar...26 jul 2026 19:03
-
Russell is het helemaal zat: "Blij dat de zomerstop begint"
George Russell is blij dat de zomerstop nu ingaat. De Britse Mercedes-coureur kende in Hongarije een belabberde race, en liep bij de start al achter de feiten aan. Russell wordt...26 jul 2026 18:24
-
Antonelli limiteert de schade: "We moeten hard blijven pushen!"
Andrea Kimi Antonelli heeft zijn voorsprong in het wereldkampioenschap weer weten uit te breiden in Hongarije. Hij profiteerde van problemen bij andere coureurs, liet zien tot w...26 jul 2026 17:34
-
Mercedes opent onderzoek om straf voor Russell te voorkomen
Het team van Mercedes onderzoekt of ze de motor van George Russell nog kunnen repareren voor later dit seizoen. De Brit moest zijn auto gisteren op de baan stilzetten nadat er e...26 jul 2026 11:22
-
Mercedes wisselt motor van Russell na grote problemen
Het team van Mercedes heeft hard ingegrepen om de problemen bij de auto van George Russell op te lossen. De Brit moest zijn auto aan het einde van de kwalificatie parkeren op de...25 jul 2026 21:39
-
Russell onthult probleem van Mercedes
George Russell heeft uitgelegd waarom hij zijn auto stilzette aan het einde van de kwalificatie in Hongarije. De Brit parkeerde zijn Mercedes in de eerste bocht, en stapte balen...25 jul 2026 20:34
-
FIA deelt zware straf uit aan Antonelli
Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli heeft een gridstraf van drie plaatsen ontvangen na zijn foutje in de kwalificatie. Op de Hungaroring ging hij niet van zijn gas af onder d...25 jul 2026 19:32
-
Antonelli hangt een gridstraf boven het hoofd na incident met Verstappen
Andrea Kimi Antonelli heeft naast een plek op de eerste startrij gegrepen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. De Mercedes-coureur moest uiteindelijk genoeg...25 jul 2026 18:42
-
Uitslag kwalificatie onzeker: FIA opent onderzoek naar Hamilton en Antonelli
De uitslag van de kwalificatie in Hongarije ligt nog niet helemaal vast. De stewards krijgen het druk, want ze hebben twee onderzoeken geopend die de startopstelling op zijn kop...25 jul 2026 17:21
-
Wolff flirt weer met Verstappen: "Daar zijn we niet bang voor"
Mercedes-teambaas Toto Wolff zou er geen probleem mee hebben om Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli samen in één team te zetten. Verstappen werd in de afgelope...25 jul 2026 15:28
-
Uitslag VT3 Hongarije: Norris de snelste, Verstappen slechts zevende
De derde en laatste vrije training op de Hungaroring is een feit. Op het bekende circuit nabij Boedapest werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de twe...25 jul 2026 13:30
-
Antonelli reageert emotioneel op vertrek nieuw Red Bull-kopstuk
Andrea Kimi Antonelli is vol lof over de naar Red Bull vertrekkende Gwen Lagrue. Hij was bij Mercedes jarenlang verantwoordelijk voor de talentenopleiding, en gaat nu een soortg...25 jul 2026 10:09
-
Russell trekt aan de bel: "Asfalt valt uit elkaar!"
Mercedes-coureur George Russell heeft zorgwekkend nieuws gedeeld over de Hungaroring. Volgens de Brit begint het asfalt op een deel van het circuit uit elkaar te vallen, terwijl...25 jul 2026 09:26
-
Russell heeft het mentaal zwaar in titelstrijd: "Veel pieken en dalen"
George Russell heeft toegegeven dat de strijd om de wereldtitel hem dit seizoen mentaal zwaar valt. De Mercedes-coureur zag zijn titelkansen tijdens de Grand Prix van België...24 jul 2026 21:36
-
Norris hard voor Verstappen en Russell: "Dit is ons werk"
Lando Norris heeft zich uitgesproken over de problemen waarmee George Russell dit seizoen kampt in de Mercedes. De Brit ziet weinig reden tot medelijden met zijn landgenoot en b...24 jul 2026 14:47
-
Uitslag VT1 Hongarije: Verstappen nestelt zich tussen Leclerc en Hamilton
De eerste vrije training op de Hungaroring is een feit. Op het Hongaarse circuit werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc, terwijl Max Verstappen de tweede tijd ...24 jul 2026 14:30
-
Antonelli vreest voor Hamilton: "Ferrari wordt een serieuze tegenstander"
Andrea Kimi Antonelli verwacht dat Mercedes komend weekend in Hongarije opnieuw vol aan de bak moet. De leider in het wereldkampioenschap denkt dat Ferrari op de Hungaroring een...24 jul 2026 08:48
-
Wolff zet Mercedes op scherp: "Potentieel niet volledig benut"
Toto Wolff heeft zijn verwachtingen uitgesproken voor de Grand Prix van Hongarije van dit weekend. De Belgische Grand Prix verliep afgelopen weekend wisselvallig, aangezien Andr...23 jul 2026 18:46
-
Mercedes voert update door om hardnekkig problemen op te lossen
Het team van Mercedes heeft naar verluidt een software-update doorgevoerd die een ingrijpend probleem uit Spa moet oplossen. Op het Belgische circuit kampte George Russell met d...23 jul 2026 16:09
-
'Ferrari kopieert Mercedes: Volgende Formule 1-rel dient zich aan'
Ferrari verschijnt komend weekend met een opvallende technische update aan de start van de Grand Prix van Hongarije. De Italiaanse renstal heeft zich daarbij laten inspireren do...23 jul 2026 14:47
-
Russell ontkracht geruchten over voortrekken Antonelli
Volgens George Russell klopt er niets van de beweringen dat Mercedes zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli voortrekt. De Brit is bezig met een lastig seizoen waarin regelmatig w...23 jul 2026 14:09
-
Mercedes krijgt advies: "Vertel Russell over zijn spookproblemen..."
George Russell kampt dit seizoen met de nodige problemen aan zijn Mercedes, maar volgens voormalig Ferrari-ingenieur Rob Smedley zijn veel van die klachten niets meer dan 's...23 jul 2026 13:22
-
Wolff sneert na Antonelli-geruchten: "Ferrari had veel eerder moeten zijn!"
Andrea Kimi Antonelli beleeft een droomseizoen in de Formule 1 en dat blijft niet onopgemerkt. De Italiaanse Mercedes-coureur wordt nadrukkelijk gelinkt aan Ferrari, maar volgen...23 jul 2026 12:09
-
Megacompliment voor Antonelli: "Uit hetzelfde hout gesneden als Verstappen"
Volgens Riccardo Patrese is Andrea Kimi Antonelli uit hetzelfde hout gesneden als grote namen zoals Max Verstappen en Ayrton Senna. Antonelli maakt dit jaar veel indruk in de Fo...22 jul 2026 17:22
-
Opinie: Antonelli dichter bij niveau Verstappen dan Norris, Russell en Leclerc
Er staat momenteel geen maat op Andrea Kimi Antonelli. Pas in zijn tweede seizoen in de Formule 1 lijkt de Italiaan al af te stevenen op zijn eerste wereldtitel. Reden genoeg om...22 jul 2026 11:22
-
'Mercedes zwaait mogelijk Russell uit: Relatie is verslechterd'
Het teleurstellende weekend van George Russell tijdens de Grand Prix van België blijft de Formule 1-wereld bezighouden. Na zijn vroege uitvalbeurt op Spa-Francorchamps klin...22 jul 2026 09:26
-
Kravitz denkt dat Mercedes van gedachte is veranderd over Verstappen
Volgens Ted Kravitz heeft men bij Mercedes niet langer het gevoel dat Max Verstappen de snelste Formule 1-coureur is. Verstappen werd in de afgelopen maanden regelmatig in verba...21 jul 2026 16:09
-
Russell geadviseerd: "Neem een voorbeeld aan Verstappen"
Max Verstappen heeft volgens David Coulthard tijdens de Grand Prix van België opnieuw bewezen waarom hij tot de absolute wereldtop behoort. De voormalig Formule 1-coureur z...21 jul 2026 15:24
-
Wolff prijst Antonelli: "We zijn allemaal verrast"
Toto Wolff steekt zijn bewondering voor Andrea Kimi Antonelli niet onder stoelen of banken. Volgens de Mercedes-teambaas blinkt de negentienjarige Italiaan niet alleen uit op de...21 jul 2026 14:09
-
Verstappen liet Antonelli schrikken: "Het was echt bizar!"
Andrea Kimi Antonelli schrok van Max Verstappen bij de start van de Belgische Grand Prix. Hij werd in de eerste ronde van de race bij de aanloop naar Eau Rouge ingehaald door Ve...21 jul 2026 12:46
-
Mercedes staat open voor teamorders: "Voorkeur aan de racezege"
Toto Wolff wil dit seizoen alles op alles zetten om zoveel mogelijk races te winnen. Daarom is Mercedes van plan vaker gebruik te maken van teamorders. Opvallend genoeg kiest de...21 jul 2026 11:22
07 aug 2026 08:11
-
08:11F1
-
07:36F1
06 aug 2026 16:46
-
16:46F1
-
15:24F1
-
13:22F1
-
12:46F1
-
09:26F1
-
07:36F1
05 aug 2026 16:46
-
16:46F1
-
16:09F1
-
11:22F1
03 aug 2026 15:24
-
15:24F1
-
14:47F1
-
12:09F1
02 aug 2026 12:41
-
12:41F1
-
11:40F1
01 aug 2026 16:45
-
16:45F1
-
13:42F1
-
08:37F1
31 jul 2026 16:46
-
16:46F1
-
14:09F1
-
12:46F1
-
10:09F1
-
09:26F1
-
08:48F1
30 jul 2026 15:24
-
15:24F1
-
13:22F1
-
12:09F1
-
07:36F1
29 jul 2026 17:22
-
17:22F1
-
16:46F1
-
12:46F1
-
10:46F1
-
07:36F1
28 jul 2026 15:24
-
15:24F1
-
10:09F1
-
08:11F1
27 jul 2026 14:44
-
14:44F1
-
14:09F1
26 jul 2026 19:03
-
19:03F1
-
18:24F1
-
17:34F1
-
11:22F1
25 jul 2026 21:39
-
21:39F1
-
20:34F1
-
19:32F1
-
18:42F1
-
17:21F1
-
15:28F1
-
13:30F1
-
10:09F1
-
09:26F1
24 jul 2026 21:36
-
21:36F1
-
14:47F1
-
14:30F1
-
08:48F1
23 jul 2026 18:46
-
18:46F1
-
16:09F1
-
14:47F1
-
14:09F1
-
13:22F1
-
12:09F1
22 jul 2026 17:22
-
17:22F1
-
11:22F1
-
09:26F1
21 jul 2026 16:09
-
16:09F1
-
15:24F1
-
14:09F1
-
12:46F1
-
11:22F1
Historie Mercedes
-
Coureur#
-
Mercedes
-
2026
12
-
63
-
2025
12
-
63
-
2024
63
-
44
-
2023
63
-
44
-
2022
63
-
44
-
2021
63
-
44
-
77
-
2020
44
-
77
-
2019
44
-
77
-
2018
44
-
77
-
2017
44
-
77
-
2016
44
-
6
-
2015
44
-
6
-
2014
44
-
6
-
2013
10
-
9
-
2012
7
-
8
-
2011
7
-
8
-
2010
3
-
4
-
Mercedes
-
DatumGrand PrixQR
-
24 - 26 jul63
-
17 - 19 jul11
-
3 - 5 jul12
-
26 - 28 jun11
-
12 - 14 jun2
-
5 - 7 jun11
-
22 - 24 mei1
-
1 - 3 mei11
-
27 - 29 maa1
-
13 - 15 maa1
-
6 - 8 maa11
-
5 - 7 dec45
-
28 - 30 nov45
-
21 - 23 nov2
-
7 - 9 nov22
-
24 - 26 okt46
-
17 - 19 okt46
-
3 - 5 okt11
-
19 - 21 sep42
-
5 - 7 sep55
-
29 - 31 aug4
-
1 - 3 aug43
-
25 - 27 jul65
-
4 - 6 jul410
-
27 - 29 jun5
-
13 - 15 jun11
-
30 - 1 jun44
-
23 - 25 mei1411
-
16 - 18 mei37
-
2 - 4 mei33
-
18 - 20 apr35
-
11 - 13 apr32
-
4 - 6 apr55
-
21 - 23 maa3
-
14 - 16 maa43
-
6 - 8 dec64
-
29 - 1 dec14
-
22 - 24 nov1
-
1 - 3 nov24
-
25 - 27 okt54
-
18 - 20 okt176
-
20 - 22 sep4
-
13 - 15 sep53
-
30 - 1 sep5
-
23 - 25 aug47
-
26 - 28 jul31
-
19 - 21 jul53
-
5 - 7 jul11
-
28 - 30 jun31
-
21 - 23 jun33
-
7 - 9 jun13
-
24 - 26 mei55
-
17 - 19 mei66
-
3 - 5 mei76
-
19 - 21 apr86
-
5 - 7 apr77
-
22 - 24 maa717
-
7 - 9 maa76
-
29 - 2 maa35
-
24 - 26 nov43
-
17 - 19 nov37
-
3 - 5 nov58
-
27 - 29 okt62
-
20 - 22 okt35
-
6 - 8 okt24
-
22 - 24 sep75
-
15 - 17 sep23
-
1 - 3 sep45
-
25 - 27 aug36
-
28 - 30 jul34
-
21 - 23 jul14
-
7 - 9 jul63
-
30 - 2 jul57
-
16 - 18 jun33
-
2 - 4 jun42
-
26 - 28 mei54
-
5 - 7 mei64
-
28 - 30 apr6
-
31 - 2 apr22
-
17 - 19 maa34
-
3 - 5 maa65
-
18 - 20 nov55
-
11 - 13 nov11
-
28 - 30 okt22
-
21 - 23 okt32
-
7 - 9 okt5
-
30 - 2 okt39
-
9 - 11 sep23
-
2 - 4 sep2
-
26 - 28 aug44
-
29 - 31 jul12
-
22 - 24 jul42
-
8 - 10 jul43
-
1 - 3 jul3
-
17 - 19 jun43
-
10 - 12 jun3
-
27 - 29 mei65
-
20 - 22 mei43
-
6 - 8 mei5
-
22 - 24 apr114
-
8 - 10 apr53
-
25 - 27 maa65
-
18 - 20 maa53
-
10 - 12 dec22
-
3 - 5 dec11
-
19 - 21 nov11
-
12 - 14 nov11
-
5 - 7 nov12
-
22 - 24 okt22
-
8 - 10 okt11
-
24 - 26 sep41
-
10 - 12 sep43
-
3 - 5 sep22
-
27 - 29 aug33
-
30 - 1 aug2
-
16 - 18 jul21
-
2 - 4 jul42
-
25 - 27 jun22
-
18 - 20 jun22
-
4 - 6 jun212
-
20 - 23 mei7
-
7 - 9 mei1
-
30 - 2 mei1
-
16 - 18 apr2
-
26 - 28 maa21
-
11 - 13 dec22
-
4 - 6 dec8
-
27 - 29 nov1
-
13 - 15 nov61
-
31 - 1 nov1
-
23 - 25 okt1
-
9 - 11 okt1
-
25 - 27 sep1
-
11 - 13 sep11
-
4 - 6 sep5
-
28 - 30 aug11
-
14 - 16 aug1
-
7 - 9 aug12
-
31 - 2 aug11
-
17 - 19 jul11
-
10 - 12 jul11
-
3 - 5 jul11
-
29 - 1 dec11
-
15 - 17 nov37
-
1 - 3 nov11
-
25 - 27 okt31
-
11 - 13 okt31
-
27 - 29 sep21
-
20 - 22 sep24
-
6 - 8 sep22
-
30 - 1 sep32
-
2 - 4 aug21
-
26 - 28 jul19
-
12 - 14 jul1
-
28 - 30 jun33
-
21 - 23 jun11
-
7 - 9 jun21
-
23 - 26 mei11
-
10 - 12 mei11
-
26 - 28 apr11
-
12 - 14 apr11
-
29 - 31 maa31
-
15 - 17 maa1
-
23 - 25 nov11
-
9 - 11 nov11
-
26 - 28 okt34
-
19 - 21 okt13
-
5 - 7 okt11
-
28 - 30 sep11
-
14 - 16 sep11
-
31 - 2 sep31
-
24 - 26 aug12
-
27 - 29 jul11
-
20 - 22 jul21
-
6 - 8 jul12
-
29 - 1 jul116
-
22 - 24 jun11
-
8 - 10 jun22
-
24 - 27 mei33
-
11 - 13 mei11
-
27 - 29 apr21
-
13 - 15 apr32
-
6 - 8 apr32
-
23 - 25 maa12
-
24 - 26 nov11
-
10 - 12 nov12
-
27 - 29 okt32
-
20 - 22 okt11
-
6 - 8 okt11
-
29 - 1 okt12
-
15 - 17 sep51
-
1 - 3 sep11
-
25 - 27 aug11
-
28 - 30 jul33
-
14 - 16 jul11
-
7 - 9 jul11
-
23 - 25 jun12
-
9 - 11 jun11
-
25 - 28 mei34
-
12 - 14 mei11
-
28 - 30 apr31
-
14 - 16 apr12
-
7 - 9 apr11
-
24 - 26 maa12
-
25 - 27 nov1
-
11 - 13 nov1
-
28 - 30 okt1
-
21 - 23 okt1
-
7 - 9 okt11
-
30 - 2 okt3
-
16 - 18 sep1
-
2 - 4 sep1
-
26 - 28 aug1
-
29 - 31 jul1
-
22 - 24 jul11
-
8 - 10 jul1
-
1 - 3 jul11
-
17 - 19 jun11
-
10 - 12 jun11
-
26 - 29 mei1
-
13 - 15 mei121
-
29 - 1 mei11
-
15 - 17 apr11
-
1 - 3 apr11
-
18 - 20 maa11
-
27 - 29 nov11
-
13 - 15 nov11
-
30 - 1 nov11
-
23 - 25 okt11
-
9 - 11 okt11
-
25 - 27 sep11
-
18 - 20 sep54
-
4 - 6 sep11
-
21 - 23 aug11
-
24 - 26 jul16
-
3 - 5 jul11
-
19 - 21 jun11
-
5 - 7 jun11
-
21 - 24 mei11
-
8 - 10 mei11
-
17 - 19 apr11
-
10 - 12 apr11
-
27 - 29 maa12
-
13 - 15 maa11