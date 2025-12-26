user icon
Voormalig Ferrari-coureur fileert Leclerc: "Had daar onder Enzo nooit gezeten"

Voormalig Ferrari-coureur fileert Leclerc: "Had daar onder Enzo nooit gezeten"

Charles Leclerc wordt door velen bestempeld als een toekomstig wereldkampioen, maar Arturo Merzario gelooft daar helemaal niets van. De voormalig Ferrari-coureur, die in het verleden nog onder Enzo Ferrari reed, kraakt de Monegask genadeloos en stelt zelfs dat Leclerc in zijn tijd nooit bij de Scuderia was binnengekomen.

Leclerc rijdt sinds zijn overstap van Alfa Romeo al jaren voor Ferrari en is uitgegroeid tot een publiekslieveling bij de tifosi. Zijn loyaliteit aan het team staat buiten kijf, maar volgens Merzario zegt dat weinig over zijn werkelijke waarde. In gesprek met automoto.it laat de Italiaan weinig heel van zijn landgenoot. “Leclerc heeft bij Ferrari een plek gekregen die hij eigenlijk niet verdiende,” klinkt het scherp.

'Leclerc is niet de uitverkorene'

Daarmee wil Merzario niet zeggen dat Leclerc geen kwaliteit heeft. Integendeel, hij plaatst hem wel degelijk in de wereldtop. Toch mist hij iets essentieels. “Hij is een uitstekende coureur, maar zoals er zovelen zijn,” stelt Merzario. “Hij is niet de uitverkorene.” Volgens de oud-coureur zouden de resultaten nauwelijks verschillen als een andere rijder in dezelfde Ferrari zou stappen.

Het echte probleem zit volgens Merzario in het gebrek aan onderscheidend vermogen. Hij ziet geen prestaties die Leclerc duidelijk boven de rest uittillen. “Als je alle namen in een hoed stopt en er één uithaalt, is de ene net zo goed als de andere,” aldus de Italiaan. Zijn conclusie is onverbiddelijk: “Hij is niet bijzonder.”

Ferrari hopeloos uit vorm

Ook de statistieken spreken volgens Merzario niet in het voordeel van Leclerc. In zijn jaren bij Ferrari pakte de Monegask nog geen wereldtitel en kende hij zelfs meerdere seizoenen zonder overwinning. De laatste Ferrari-zege kwam van Carlos Sainz, die inmiddels plaats heeft moeten maken voor Lewis Hamilton en bij Williams alweer podiums pakte. Dat Ferrari genoegen moest nemen met de vierde plek in het constructeurskampioenschap, helpt evenmin mee in de beoordeling.

Dat Leclerc Hamilton in het kampioenschap net voorbleef, vindt Merzario nauwelijks noemenswaardig. “Wie gaat er nu opscheppen dat hij voor een zevenvoudig wereldkampioen eindigt,” vraagt hij zich af, “als diezelfde Hamilton het eigenlijk al had opgegeven omdat hij zich niet thuis voelde in het team?”

'Onder Enzo had Leclerc niet bij Ferrari gezeten'

De moeizame periode van Hamilton bij Ferrari begrijpt Merzario overigens wel. De Brit kende een lastig seizoen en bereikte in Hongarije een dieptepunt, toen hij zichzelf openlijk bekritiseerde. “Waarom zou je onder zulke omstandigheden 110 procent geven?” stelt Merzario, die vindt dat Hamiltons worsteling niet tegen hem gebruikt mag worden.

Tot slot haalt de Italiaan het verleden erbij en trekt hij een harde vergelijking. “Als Enzo Ferrari er nog was geweest, was Leclerc nooit door de poorten van Maranello gekomen,” klinkt het vernietigend. “Sterker nog: hij zou hem niet eens als klant hebben ontvangen.”

jd2000

Posts: 7.548

Merzario moet niet zo raar kletsen. Klaarblijkelijk is Ferrari voor hem ook heel bijzonder. Maar om het over uitverkorenen te hebben is nogal lachwekkend. Ferrari mag blij zijn dat Leclerc met die misbaksels wil racen. En als je dit zegt, vertel dan ook er even bij wie wel zogenaamd een uitverkor... [Lees verder]

  • 7
  • 26 dec 2025 - 15:46
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari

Reacties (10)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.548

    Merzario moet niet zo raar kletsen. Klaarblijkelijk is Ferrari voor hem ook heel bijzonder. Maar om het over uitverkorenen te hebben is nogal lachwekkend. Ferrari mag blij zijn dat Leclerc met die misbaksels wil racen. En als je dit zegt, vertel dan ook er even bij wie wel zogenaamd een uitverkorene is.

    • + 7
    • 26 dec 2025 - 15:46
    • Phantom01

      Posts: 930

      Precies dit, daar ben ik dan ook benieuwd naar. Wie dan wel?

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 18:21
    • benettonB187

      Posts: 530

      Bedenk even dat ze hier 1 artikel in 4-en knippen, dat horen we dus over paar dagen

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 18:53
  • HermanInDeZon

    Posts: 544

    Leclerc is ongetwijfeld één van de snelste rijders maar heeft duidelijk niet het charisme of de leadership skills om Ferrari terug naar de top te brengen

    • + 1
    • 26 dec 2025 - 16:16
  • f1 benelux

    Posts: 4.250

    In gesprek met automoto.it laat de Italiaan weinig heel van zijn landgenoot. (zucht)






    Zo ..

    • + 1
    • 26 dec 2025 - 16:48
    • Need5Speed

      Posts: 3.383

      Dat heb je met die Zuid-Amerikanen.

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 17:29
    • Phantom01

      Posts: 930

      Tja, kan gebeuren met Belgische verslaggevers.

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 18:20
  • Knalpijp

    Posts: 2.291

    Er is er maar één uitverkorene die de boel weer op de rails kan krijgen, doe een gok zou ik zeggen.

    • + 0
    • 26 dec 2025 - 18:39
    • schwantz34

      Posts: 41.642

      Ik kan even niet op zijn naam komen, maar hij woont in Monaco en heeft iets met een Braziliaanse dacht ik....

      • + 2
      • 26 dec 2025 - 19:19
  • Agostini

    Posts: 134

    Merzario... Ik moest hem even opzoeken en Wikipedia schrijft: "Arturo Francesco Merzario (Civenna (Como), 11 maart 1943) is een voormalig Italiaans autocoureur. Hij nam deel aan 85 Formule 1 wedstrijden en behaalde daarin 11 punten". Op de bijbehorende foto zie ik een arrogant egotrippend uiterlijk. Laten we het daar maar verder bij houden.

    • + 0
    • 26 dec 2025 - 19:47

