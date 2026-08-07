Aston Martin
Aston Martin
Aston Martin F1 team werd in februari 2019 opgericht door de een groep investeerders onder leiding van Lawrence Stroll. Destijds was de naam van het team nog Racing Point. Racing Point UK nam in 2018 de renstal Force India over. Force India kwam voort uit de basis die Eddie Jordan legde in de jaren '80 en '90. De Ier startte in 1991 met zijn Grand Prix-team en verkocht in de jaren '00 zijn aandelen aan de Rus Alex Schnaider.
Aston Martin: het nieuwste F1 team
Aston Martin is in feite het nieuwste Formule 1-team dat op de startgrid staat. Gebouwd uit de fundamenten van Force India kreeg de equipe het voor elkaar om tijdens negen Grands Prix 52 punten te behalen. Hiermee haalde het team de zevende plaats in de eindstand. Het team kende haar eerste Grand Prix in België en scoorde daar een vijfde en zesde plaats. Tijdens de race in Italië kwamen Sergio Perez en Esteban Ocon als zesde en zevende over de streep. Het team behaalde 32 punten in twee wedstrijden en ging hiermee ruim voorbij aan Williams, Toro Rosso en Sauber.
Successen van Aston Martin in de F1
Gedurende het seizoen 2018 haalden de coureurs 111 punten, een prestatie die goed zou zijn geweest voor een vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Het team van Force India finishte in de jaren 2016 en 2017 als vierde in de strijd om de constructeurs. Het team klom vanaf 2008 tot 2017 van de tiende tot de vierde plaats in het kampioenschap. In het verleden reden onder andere Nico Hulkenberg en Paul di Resta voor de renstal.
Het Britse-team staat onder leiding van Otmar Szafnauer. Hij krijgt ondersteuning van Andrew Green (Technisch directeur), Andy Stevenson (Sportief directeur), Steve Curnow (Commercieel directeur) en Tom McCullough (Performance Engineer).
Aston Martin F1 vanaf 2021
Op 7 augustus 2020 bleek dat Racing Point een flinke boete van 400 000 euro zou krijgen, vanwege het gebruik van illegale brake ducts. Deze werden door het team gebruikt, maar waren niet door het team zelf ontworpen. Er waren foto’s gebruikt om ze te maken, daarnaast waren er ook tekeningen van Mercedes. Eind 2020 besloot het team van naam te wisselen. In het seizoen van 2021 start het team dan ook onder de naam Aston Martin F1.
- Team naam Aston Martin
- Basis Silverstone, Groot Brittannië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 15 jan 1913
- Podiums 9
- Wereldkampioen -
- Pole posities 0
- Snelste race rondes -
- 29.650 reacties op Aston Martin
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Aston Martin
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Formula One World Championship Adrian Newey (GBR) Aston Martin F1 Team, Team Principal. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Portrait
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Formula One World Championship (L to R): Piero Ferrari (ITA) Scuderia Ferrari Vice-President with Adrian Newey (GBR) Aston Martin F1 Team, Team Principal on the grid. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Grid Portrait
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Formula One World Championship (L to R): Melissa Jimenez (ESP) with her son Leonard Alonso Jimenez (ESP); Gabriel Bortoleto (BRA) Audi F1 Team; and Fernando Alonso (ESP) Aston Martin F1 Team. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Portrait
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Formula One World Championship Lance Stroll (CDN) Aston Martin F1 Team AMR26 and Alexander Albon (THA) Williams F1 Team FW48 battle for position. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Race Action Track Alex Alexander
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Formula One World Championship Jak Crawford (USA) Aston Martin F1 Team Reserve Driver. 25.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Rew / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Qualifying Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Saturday July 25 07 7 2026 Portrait
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Formula One World Championship Cadillac Formula 1 Team MAC-26 with a sticker sending best wishes to Mick 'Biscuit' Fern (GBR) Aston Martin F1 Team Tyre Technician. 25.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Qualifying Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Saturday July 25 07 7 2026 Tyre Tire
25 julAlbum
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Formula One World Championship Fernando Alonso (ESP) Aston Martin F1 Team AMR26. 25.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Rew / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Qualifying Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Saturday July 25 07 7 2026 Practice Action Track
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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629200471090
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Formule 1 wil Alonso behouden: "We hebben helden nodig in de sport"
Stefano Domenicali heeft zich lovend uitgelaten over Fernando Alonso. De Formule 1-baas ziet de tweevoudig wereldkampioen nog altijd als een van de grote uithangborden van de sp...15 jun 2026 18:09
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Aston Martin reageert op Alpine-geruchten met nieuwe aanbieding voor Alonso
De toekomst van Fernando Alonso blijft een van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1-paddock. Nadat de tweevoudig wereldkampioen tijdens het raceweekend in Barcelona de...15 jun 2026 15:24
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'Red Bull voelt gevolgen van vertrek Newey nog steeds'
Volgens Nico Rosberg kampt Red Bull nog altijd met interne problemen die zijn veroorzaakt door het vertrek van Adrian Newey. De Oostenrijkse renstal had het ook in Barcelona wee...15 jun 2026 12:09
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Sensationele F1-transfer lonkt: Alonso keert mogelijk terug bij Alpine
Fernando Alonso is opnieuw het onderwerp van speculatie in de Formule 1-paddock. De tweevoudig wereldkampioen wordt de voorbije weken steeds nadrukkelijker in verband gebracht m...15 jun 2026 08:11
07 aug 2026 10:47
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10:47F1
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09:26F1
06 aug 2026 18:06
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18:06F1
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08:48F1
05 aug 2026 15:22
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15:22F1
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14:09F1
04 aug 2026 15:24
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15:24F1
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09:26F1
03 aug 2026 18:46
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18:46F1
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18:06F1
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14:09F1
02 aug 2026 10:39
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10:39F1
30 jul 2026 14:47
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14:47F1
29 jul 2026 13:22
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13:22F1
27 jul 2026 18:06
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18:06F1
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15:22F1
25 jul 2026 13:30
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13:30F1
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08:48F1
24 jul 2026 21:07
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21:07F1
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18:23F1
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15:24F1
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14:30F1
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14:09F1
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11:24F1
23 jul 2026 18:06
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18:06F1
22 jul 2026 15:24
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15:24F1
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07:36F1
18 jul 2026 15:11
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15:11F1
-
11:22F1
-
10:09F1
16 jul 2026 18:46
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18:46F1
15 jul 2026 10:46
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10:46F1
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08:11F1
14 jul 2026 14:47
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14:47F1
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13:22F1
13 jul 2026 18:46
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18:46F1
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16:09F1
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14:47F1
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11:22F1
12 jul 2026 15:44
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15:44F1
11 jul 2026 09:38
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09:38F1
09 jul 2026 18:46
-
18:46F1
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15:24F1
08 jul 2026 10:49
-
10:49F1
07 jul 2026 08:48
-
08:48F1
02 jul 2026 18:06
-
18:06F1
-
16:09F1
01 jul 2026 19:22
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19:22F1
-
10:09F1
30 jun 2026 18:46
-
18:46F1
-
10:46F1
28 jun 2026 09:26
-
09:26F1
26 jun 2026 10:09
-
10:09F1
25 jun 2026 18:06
-
18:06F1
-
14:09F1
24 jun 2026 15:24
-
15:24F1
22 jun 2026 10:09
-
10:09F1
21 jun 2026 15:44
-
15:44F1
19 jun 2026 18:46
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18:46F1
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17:22F1
-
16:09F1
-
14:09F1
-
08:48F1
18 jun 2026 16:46
-
16:46F1
17 jun 2026 13:22
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13:22F1
16 jun 2026 08:48
-
08:48F1
15 jun 2026 18:09
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18:09F1
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15:24F1
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12:09F1
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08:11F1
Historie Aston Martin
-
Coureur#
-
Aston Martin
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2026
14
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18
-
2025
14
-
18
-
2024
14
-
18
-
2023
14
-
18
-
2022
18
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5
-
2021
18
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5
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DatumGrand PrixQR
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24 - 26 jul1613
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17 - 19 jul2019
-
3 - 5 jul2118
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26 - 28 jun2118
-
12 - 14 jun19
-
5 - 7 jun2110
-
22 - 24 mei15
-
1 - 3 mei1715
-
27 - 29 maa18
-
13 - 15 maa17
-
6 - 8 maa1717
-
5 - 7 dec66
-
28 - 30 nov87
-
21 - 23 nov11
-
7 - 9 nov1114
-
24 - 26 okt1414
-
17 - 19 okt1010
-
3 - 5 okt107
-
19 - 21 sep1115
-
5 - 7 sep818
-
29 - 31 aug7
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1 - 3 aug55
-
25 - 27 jul1614
-
4 - 6 jul77
-
27 - 29 jun7
-
13 - 15 jun67
-
30 - 1 jun109
-
23 - 25 mei615
-
16 - 18 mei511
-
2 - 4 mei1715
-
18 - 20 apr1311
-
11 - 13 apr1316
-
4 - 6 apr1211
-
21 - 23 maa9
-
14 - 16 maa126
-
6 - 8 dec89
-
29 - 1 dec87
-
22 - 24 nov11
-
1 - 3 nov814
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25 - 27 okt1311
-
18 - 20 okt713
-
20 - 22 sep8
-
13 - 15 sep76
-
30 - 1 sep11
-
23 - 25 aug710
-
26 - 28 jul88
-
19 - 21 jul710
-
5 - 7 jul87
-
28 - 30 jun1513
-
21 - 23 jun1012
-
7 - 9 jun66
-
24 - 26 mei1311
-
17 - 19 mei139
-
3 - 5 mei119
-
19 - 21 apr37
-
5 - 7 apr56
-
22 - 24 maa96
-
7 - 9 maa45
-
29 - 2 maa69
-
24 - 26 nov77
-
17 - 19 nov95
-
3 - 5 nov33
-
27 - 29 okt1317
-
20 - 22 okt197
-
6 - 8 okt46
-
22 - 24 sep108
-
15 - 17 sep715
-
1 - 3 sep109
-
25 - 27 aug52
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28 - 30 jul95
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21 - 23 jul89
-
7 - 9 jul97
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30 - 2 jul65
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16 - 18 jun22
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2 - 4 jun56
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26 - 28 mei22
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5 - 7 mei23
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28 - 30 apr4
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31 - 2 apr43
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17 - 19 maa23
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3 - 5 maa53
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18 - 20 nov98
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11 - 13 nov910
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28 - 30 okt1614
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21 - 23 okt58
-
7 - 9 okt6
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30 - 2 okt116
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9 - 11 sep1118
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2 - 4 sep10
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26 - 28 aug98
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29 - 31 jul1410
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22 - 24 jul1210
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8 - 10 jul1413
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1 - 3 jul9
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17 - 19 jun1610
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10 - 12 jun6
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27 - 29 mei910
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20 - 22 mei1611
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6 - 8 mei10
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22 - 24 apr138
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8 - 10 apr1712
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25 - 27 maa1412
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18 - 20 maa1712
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10 - 12 dec1313
-
3 - 5 dec1711
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19 - 21 nov106
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12 - 14 nov911
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5 - 7 nov97
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22 - 24 okt1310
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8 - 10 okt89
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24 - 26 sep711
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10 - 12 sep97
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3 - 5 sep1212
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27 - 29 aug55
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30 - 1 aug17
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16 - 18 jul88
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2 - 4 jul913
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25 - 27 jun98
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18 - 20 jun129
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4 - 6 jun112
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20 - 23 mei5
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7 - 9 mei11
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30 - 2 mei13
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16 - 18 apr8
-
26 - 28 maa1010