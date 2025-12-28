user icon
Red Bull-talent Arvid Lindblad maakt volgend jaar zijn debuut in de Formule 1. De 18-jarige Brit met Indiase en Zweedse roots gaat rijden bij Racing Bulls, waar hij de kans krijgt om te laten zien tot wat hij in staat is. Hij mag gaan racen tegen zijn grote held: Lewis Hamilton.

Lindblad geldt al jaren als het aanstormende talent uit de talentenstal van Red Bull. Dit jaar kwam hij uit in de Formule 2, en vroeg Red Bull om dispensatie bij de FIA, zodat Lindblad op zijn zeventiende al een superlicentie kon aanvragen. De FIA was het ermee eens dat Lindblad een exceptioneel talent is, en ze gaven hem een superlicentie.

Lindblad maakte later zijn trainingsdebuut bij Red Bull, en liet daar een goede indruk achter. De Britse coureur reed dit jaar een aantal vrije trainingen, en werd aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Liam Lawson bij Racing Bulls. Voor het Italiaanse zusterteam van Red Bull werkte hij ook de post season test af, en hij bereidt zich nu voor op zijn eerste seizoen in de koningsklasse van de autosport.

Wie is het voorbeeld van Lindblad?

In de Formule 1 mag hij het gaan opnemen tegen zijn grote held, en dat is niet Red Bull-superster Max Verstappen. In een interview op de website van Red Bull wordt hij gevraagd naar wie zijn voorbeeld is: "Lewis Hamilton. Ook al is dat hier bij Red Bull niet het meest politiek correcte antwoord."

'Ik kon me met hem identificeren'

Voor Lindblad is dit een logische keuze, want hij kon zich altijd goed vinden in de persoon Hamilton: "Hij is Engels en een man van kleur, dus ik kon me goed met hem identificeren. Daarnaast was hij altijd enorm snel en heel erg indrukwekkend. Hij was de coureur voor wie ik altijd heb gejuicht sinds ik naar de Formule 1 kijk."

Lindblad mag de baan gaan delen met zijn bekende landgenoot. Hamilton rijdt ook volgend jaar voor het team van Ferrari, waar hij gaat jagen op eerherstel na een belabberd seizoen.

Larry Perkins

Posts: 62.321

Helaas voor Hamilton loopt alles al zo’n vier jaar in de Supa…

  • 10
  • 28 dec 2025 - 12:32
  • Larry Perkins

    Posts: 62.321

    "Daarnaast was hij altijd enorm snel en heel erg indrukwekkend..."

    Zelfs de jongste Engelse fans beseffen het...

    • + 6
    • 28 dec 2025 - 11:41
    • Supa

      Posts: 2.666

      Is nog altijd de allerbeste ooit.

      • + 1
      • 28 dec 2025 - 12:19
    • Larry Perkins

      Posts: 62.321

      Helaas voor Hamilton loopt alles al zo’n vier jaar in de Supa…

      • 10
      • 28 dec 2025 - 12:32
    • HermanInDeZon

      Posts: 551

      Zielig

      • + 2
      • 28 dec 2025 - 13:40
    • Larry Perkins

      Posts: 62.321

      Zo zielig is dat niet @HermanInDeZon, voor de magere jaren heeft Lewis prachtige resultaten behaald, en mede daardoor stroomt het geld nog steeds binnen. Niet slecht toch...

      • + 1
      • 28 dec 2025 - 15:35
    • Pleen

      Posts: 822

      Ik keek gisteren naar een docu op joetoep over Max en hoe hij de F1 veranderd heeft of beter gezegd, hoe de FIA regels heeft moeten aanpassen door Max. Als je Ham de allerbeste noemt op basis van z'n wereldtitels dan zou ik toch even kijken wat Verstappen teweeg heeft gebracht op deze jonge leeftijd. Hoe F1 prominenten over Max praten t.o.v. Ham. Die wordt niet eens genoemd man. Ham wordt veel te vaak naar huis gereden door zijn teamgenoot. Hij is niet in staat om om de problemen heen te rijden. Om die reden alleen schaar ik hem niet tot de grootste, zelfs niet tot een van de grootste. Als ik naar 2023 kijk hoe Max 19 van de 22 races gewonnen heeft, vind ik gewoon absurd. Die gozer is gewoon een beest op het circuit. Daar kan Ham bij lange na niet aan tippen.

      Ik sla de boeken eens open. Ze reden toen om en bij 18 GP's in een seizoen.
      Hamilton's Title Wins (By Number of Wins)
      2008: 5 wins (First Title)
      2014: 11 wins (Second Title)
      2015: 10 wins (Third Title)
      2017: 9 wins (Fourth Title)
      2018: 11 wins (Fifth Title)
      2019: 11 wins (Sixth Title)
      2020: 11 wins (Seventh Title)

      Moi, I'm not impressed!!

      • + 1
      • 28 dec 2025 - 19:05
    • HermanInDeZon

      Posts: 551

      @Pleen als je hier nu probeert te zeggen dat Hamilton niets te weeg heeft gebracht in de sport heb je toch een fameus oranje plaat voor die kop van je hoor

      En dan van die makkelijke oneliners zonder enige staving als "Hij is niet in staat om om de problemen heen te rijden" er onder gooien maakt het niet beter.


      Niks mis mee hé om fan te zijn van iemand, maar moet dat nu echt in elk topic ten koste van eender wie anders gaan. Zoals ik ook al eerder in dit topic zei: "zielig.

      • + 1
      • 28 dec 2025 - 19:24
    • Pleen

      Posts: 822

      LOL

      • + 3
      • 28 dec 2025 - 19:41
  • John6

    Posts: 11.425

    Goed voorbeeld doet volgen, dus Arvid zal er vaak in 2026 in Q1 uitvliegen.😃

    • + 5
    • 28 dec 2025 - 11:54
    • Freek-Willem

      Posts: 6.558

      Nee want hoe zit constant in de slipstream dus op de finishlijn een dikke tow

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 12:02
    • SennaS

      Posts: 11.191

      Dan gaat hij voor 7 wk’s denk ik.

      • + 2
      • 28 dec 2025 - 12:10
  • SennaS

    Posts: 11.191

    Oei, dit zal verkeerd vallen bij rbr. Einde carrière.
    Maar hoe dan ook, hij heeft smaak en kijk op het spelletje.

    • + 3
    • 28 dec 2025 - 12:09
  • NicoS

    Posts: 19.969

    Gewoon een fanboy dus….;)

    • 3
    • 28 dec 2025 - 13:12
  • schwantz34

    Posts: 41.651

    Der Helmut is nog maar amper de deur uut, en daar begint het gedonder alweer met die jonkies die denken dat ze alle onzin die ze denken er zomaar ongestraft mogen uitflappen!

    • + 2
    • 28 dec 2025 - 13:41

