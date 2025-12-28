Red Bull-talent Arvid Lindblad maakt volgend jaar zijn debuut in de Formule 1. De 18-jarige Brit met Indiase en Zweedse roots gaat rijden bij Racing Bulls, waar hij de kans krijgt om te laten zien tot wat hij in staat is. Hij mag gaan racen tegen zijn grote held: Lewis Hamilton.

Lindblad geldt al jaren als het aanstormende talent uit de talentenstal van Red Bull. Dit jaar kwam hij uit in de Formule 2, en vroeg Red Bull om dispensatie bij de FIA, zodat Lindblad op zijn zeventiende al een superlicentie kon aanvragen. De FIA was het ermee eens dat Lindblad een exceptioneel talent is, en ze gaven hem een superlicentie.

Lindblad maakte later zijn trainingsdebuut bij Red Bull, en liet daar een goede indruk achter. De Britse coureur reed dit jaar een aantal vrije trainingen, en werd aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Liam Lawson bij Racing Bulls. Voor het Italiaanse zusterteam van Red Bull werkte hij ook de post season test af, en hij bereidt zich nu voor op zijn eerste seizoen in de koningsklasse van de autosport.

Wie is het voorbeeld van Lindblad?

In de Formule 1 mag hij het gaan opnemen tegen zijn grote held, en dat is niet Red Bull-superster Max Verstappen. In een interview op de website van Red Bull wordt hij gevraagd naar wie zijn voorbeeld is: "Lewis Hamilton. Ook al is dat hier bij Red Bull niet het meest politiek correcte antwoord."

'Ik kon me met hem identificeren'

Voor Lindblad is dit een logische keuze, want hij kon zich altijd goed vinden in de persoon Hamilton: "Hij is Engels en een man van kleur, dus ik kon me goed met hem identificeren. Daarnaast was hij altijd enorm snel en heel erg indrukwekkend. Hij was de coureur voor wie ik altijd heb gejuicht sinds ik naar de Formule 1 kijk."

Lindblad mag de baan gaan delen met zijn bekende landgenoot. Hamilton rijdt ook volgend jaar voor het team van Ferrari, waar hij gaat jagen op eerherstel na een belabberd seizoen.