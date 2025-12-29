De Formule 1-coureurs van 2025: Lewis Hamilton, gevallen ster

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2025 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2025. Vandaag in deel zestien: Lewis Hamilton, een gevallen ster.

Lewis Hamilton nam begin 2024 een ingrijpend besluit. Hij besloot Mercedes aan het einde van dat jaar te verlaten, en hij maakte de overstap naar Ferrari. Het was de transfer van de eeuw, maar Hamilton reed geen deuk in een bakje boter in het scharlakenrood.

Naam: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië, 7 januari 1985)

Eindklassering 2025: Zesde

WK-punten: 156

Beste klassering: Vierde (Emilia-Romagna, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Verenigde Staten)

De overstap van Lewis Hamilton van Mercedes naar Ferrari was wereldnieuws. Na een laatste teleurstellend jaar bij Mercedes was het eindelijk tijd om de grote stap naar Maranello te zetten. Alles wat Hamilton deed bij Ferrari was nieuws, zijn aankondigingspost op Instagram verbrak direct alle records.

Ook Hamiltons eerste TPC-test in dienst van Ferrari was een enorme happening. De Tifosi kwamen massaal af op de test op Ferrari’s circuit Fiorano. Ze zaagden zelfs bomen om om goed zicht te hebben op de eerste rondjes van de zevenvoudig wereldkampioen.

Anticlimax

Toen het seizoen begon was het echter al snel uit met de pret. Hamilton voelde zich niet op zijn gemak in de auto, kwam niet goed in vorm en de communicatie met zijn nieuwe race-engineer Riccardo Adami verliep allesbehalve soepel. Een tiende plaats in Australië was niet waarop Hamilton had gehoopt, maar de aandacht verschoof snel naar China.

Op het circuit van Shanghai begon Hamilton goed aan het weekend, en wist hij zelfs de sprintrace te winnen. De vreugde was groot, maar ook van korte duur. In de race bleef Hamilton achter de top drie hangen, en werd hij na afloop gediskwalificeerd, omdat zijn auto niet door de technische keuring was gekomen.

Worstelen, worstelen, worstelen

Hamilton bleef worstelen, en wist ook in de races daarna niet verder te komen dan de achtste plaats. Pas in Imola kwam hij in de top vier over de streep, maar dat zorgde er ook niet voor dat hij een goede vorm te pakken kreeg. Hamilton bleef tegen problemen aanlopen, en de worsteling werd elk weekend groter. De hoop begon langzaam te verdwijnen, en in elk interview dat hij gaf begon hij steeds rustelozer te klinken.

De Brit sloot de eerste helft van het seizoen af met een misbaksel van een race in Hongarije, waar hij geen punten wist te pakken. Na de zomerstop ging het mis in Zandvoort, waar hij een foutje maakte op de vochtige baan, en zijn bolide in de muur parkeerde.

Rampzalig einde

Uiteindelijk kende Hamilton nog een redelijk weekend in Austin met een vierde plaats in de sprintrace en de Grand Prix, maar dat was het dan ook. In de weekenden die volgden ging het van kwaad naar erger, en in de laatste drie kwalificaties van het jaar kwam hij niet eens door Q1 heen.

Na de seizoensfinale in Abu Dhabi liet Hamilton al weten dat hij blij is dat ze afscheid gaan nemen van deze generatie auto’s, en dat is begrijpelijk. Sinds 2022 zijn de goede races van Hamilton op één hand te tellen, en de frustratie begint te groeien.

Problemen stapelen zich op

Hamilton's avontuur bij Ferrari klonk als een droom, maar zijn eerste jaar draaide uit op een nachtmerrie. De prestaties pasten niet bij een coureur van zijn statuur, en eigenlijk ook niet bij Ferrari. De problemen van de Scuderia zijn niet nieuw, maar het is opmerkelijk dat ze de adviezen van Hamilton niet op lijken te volgen.

De communicatie verliep ook stroef, tot en met de laatste race van het jaar leek Adami niet te begrijpen wat Hamilton van hem vroeg. Ze lijken met elkaar door te gaan, maar ook hier oogde het duo amateuristisch. Het was eerder een komisch duo in plaats van een coureur en een engineer.

Mak lammetje

Ook Hamiltons eigen vorm was niet goed. Hij maakte te veel foutjes, parkeerde zijn auto meermaals in de muur en kon in de natte kwalificatie in Las Vegas niet eens zien waar de bocht was. Het kan worden afgedaan met de mantel der liefde, maar van iemand als Hamilton mag men nu eenmaal meer verwachten.

Hamilton is nog altijd één van de sterren van de sport. Kenners zijn het met elkaar eens dat hij het nog steeds om zou kunnen draaien. De GOAT zag er dit jaar echter uit als een mak lammetje, en dat moet veranderen. Hamilton zal in 2026 moeten laten zien dat hij een stercoureur is, en geen gevallen ster.