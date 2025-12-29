Oscar Piastri liet de wereldtitel in de Formule 1 dit jaar uit zijn handen glippen. De McLaren-coureur viel ver terug in de tweede seizoenshelft, en sloot het seizoen af op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Piastri komt nu tot rust in zijn thuisland Australië, maar hij zit al met zijn hoofd bij sportieve revanche.

Piastri begon sterk aan het seizoen met meerdere zeges. Na zijn overwinning op het Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië nam hij de leiding in het wereldkampioenschap over van zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris. De Australiër kende vervolgens een goede fase, terwijl Norris bleef worstelen en niet in staat bleek te zijn om constant te presteren.

In de tweede seizoenshelft draaide het beeld, en begon koele kikker Piastri foutjes te maken. Hij won nog wel in Zandvoort, maar liep daarna tegen de nodige problemen aan. In Azerbeidzjan beleefde hij zijn absolute dieptepunt toen hij crashte in zowel de kwalificatie als de Grand Prix. Uiteindelijk verloor hij de strijd van Norris, terwijl hij ook werd ingehaald door Max Verstappen.

Hongerig naar succes

Piastri vertrok na het seizoen naar zijn thuisland Australië, waar hij geniet van zijn vrije tijd. Cricketfanaat Piastri was daar ook aanwezig bij The Ashes, waar hij langs het veld voor de camera van 7Sport verscheen. Strak in pak deed hij daar zijn praatje, en stelde hij dat hij zin heeft in het nieuwe seizoen: "Ik ben gewoon hongerig, en ik ben er klaar voor. Ik kijk er natuurlijk ook naar uit om een paar weken gewoon te ontspannen en niet aan racen te denken."

Gelooft Piastri in nieuw succes?

Zodra zijn aandacht weer verschuift naar het racen, zal Piastri zijn neus in de studieboeken steken. Er gaat immers veel veranderen, zo weet hij: "Zodra we weer beginnen, is er veel om te leren voor volgend jaar, veel verschillen tussen de auto's en de motoren. Je weet dus nooit precies hoe je uit de startblokken gaat komen bij zo'n grote verandering. Maar ik denk dat we vertrouwen hebben in de mensen om ons heen."

Piastri heeft veel geleerd van de verloren titelstrijd: "Wat mezelf betreft, ik heb echt veel vertrouwen opgedaan door sommige dingen dit jaar. Die kan ik nu meenemen naar volgend jaar, ongeacht wat voor een auto we hebben."