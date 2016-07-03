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Bamboo Engineering
Bamboo Engineering
- Team naam Bamboo Engineering
- Basis Silverstone, Groot Brittannië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 2009
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 3 reacties op Bamboo Engineering
- 3 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Bamboo Engineering
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De sprintrace in de GP3 op de Red Bull Ring is gewonnen door Boschung. De Zwitser, uitkomend voor Korainen GP, pakte de leiding nadat Hughes van de baan spinde. De race werd ver...03 jul 2016 10:05
03 jul 2016 10:05
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10:05GP3
Historie Bamboo Engineering
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Bamboo Engineering