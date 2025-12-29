user icon
<b> De Formule 1-coureurs van 2025: </b> Charles Leclerc, Ferrari-lichtpuntje

Het Formule 1-seizoen van 2025 zit er alweer op. Nu alle 24 Grands Prix verreden zijn en Lando Norris en McLaren de rijders- en constructeurstitel gepakt hebben, is het tijd om terug te blikken. GPToday.net blikt nog één keer terug op de prestaties van alle coureurs met in deel zeventien: Charles Leclerc, een waardig wereldkampioen in de F1, mits Ferrari een keer een goede auto bouwt.

Leclerc kreeg wederom een behoorlijke test afgelopen seizoen. Nadat hij in 2019 in zijn debuutjaar bij Ferrari het moest opnemen tegen Sebastian Vettel als teamgenoot en in 2022 met Max Verstappen gevochten te hebben voor de wereldtitel, kreeg hij een volgende horde als teamgenoot: zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Na afloop van 2025 valt te concluderen dat Leclerc die test heeft doorstaan. Sterker nog, de Monegask was misschien wel het enige lichtpuntje van Ferrari, dat terugkijkt op een dramatisch jaar. 

Naam: Charles Leclerc (Monte Carlo, Monaco - 16 oktober 1997)
Eindklassering: Vijfde
WK-punten: 242 punten
Beste resultaat: Tweede (Grand Prix van Monaco en Mexico) 

Ferrari en Leclerc kenden een prima seizoen in 2024. Nadat hij voor het eerst zijn thuisrace in Monaco won, beleefde hij een uitstekende tweede seizoenshelft, waarin hij ook de races in Italië en de Verenigde Staten naar zich toe wist te trekken. Door het gevecht met McLaren tot de allerlaatste race in Abu Dhabi, waren de verwachtingen dat Ferrari ook in 2025 sterk zal zijn. Maar dat viel enorm tegen. 

Leclerc haalt eruit wat erin zit

Vanaf de wintertest in Bahrein is al duidelijk geworden dat McLaren over de beste auto beschikt. Hierom lijken Lando Norris en Oscar Piastri ongrijpbaar voor Leclerc, dat inmiddels aan zijn zevende seizoen begon bij Ferrari. Maar ook Verstappen en George Russell zitten er kort op, waardoor er in de eerste vier races nog geen podium in zit. Leclerc moet het dan ook doen met een achtste plaats in Australië, een diskwalificatie in China en twee vierde plaatsen in Japan en Bahrein. 

Nadien doet Leclerc iets wat Verstappen en Russell ook met hun auto’s weten te presteren: Eruit persen wat erin zit. Door podiumplekken binnen te harken in Saoedi-Arabië, Monaco, Spanje, Oostenrijk en België laat hij zien dat het niet per se aan hem ligt dat Ferrari niet kan winnen. Daarbij laat hij ook zien dat het nog steeds een kwalificatiebeest is, door een pole position in Hongarije te pakken.

Ferrari raakt het helemaal kwijt

Maar nadien stort Ferrari als een kaartenhuis in elkaar. De Scuderia beleeft twee keer een dubbele DNF, namelijk in Zandvoort en in Brazilië, waardoor de stoppen doorslaan bij president John Elkann. Leclerc en Hamilton krijgen een behoorlijke veeg uit de pan als de president zegt dat de coureurs ‘minder moeten praten en harder moeten rijden’. Leclerc is in die periode ook niet te spreken over zijn auto en laat zich meerdere keren kritisch uit. Uiteindelijk gaan Red Bull Racing en Mercedes voorbij aan de Scuderia bij de constructeurs en zo beleeft Leclerc een slecht jaar, al lag de schuld niet per se bij hem. 

Wat kunnen Leclerc en Ferrari in 2026?

Toch kan Leclerc zelf tevreden terugkijken, ook al voelt hij dat zelf waarschijnlijk niet zo. De Monegask heeft uiteindelijk zeven podiums, een pole position en een gigantische voorsprong van 86 punten op Hamilton. Komend seizoen biedt kansen aan Leclerc en Ferrari. Door de drastische verandering van reglementen, zullen alle teams met compleet nieuwe auto’s op de grid verschijnen. Doordat teambaas Frédéric Vasseur publiekelijk uitsprak dat Ferrari vroegtijdig begon aan de ontwikkelingen voor 2026, zullen de verwachtingen in Maranello weer hooggespannen zijn.

schwantz34

Posts: 41.656

Ferrari heeft als team historisch gezien nooit goed met grote regelveranderingen om weten te gaan, dus wdb zijn bij mij de verwachtingen juist weer zeer laag gespannen want dan kunnen ze ook niet tegenvallen.

  • 1
  • 29 dec 2025 - 19:27
Reacties (5)

  • schwantz34

    Posts: 41.658

    Ferrari heeft als team historisch gezien nooit goed met grote regelveranderingen om weten te gaan, dus wdb zijn bij mij de verwachtingen juist weer zeer laag gespannen want dan kunnen ze ook niet tegenvallen.

    • + 1
    • 29 dec 2025 - 19:27
    • AnalizeThis

      Posts: 73

      Jij, bij de laatste grote verandering van 2022 waren ze inderdaad helemaal nergens 🤔

      • + 0
      • 29 dec 2025 - 19:57
    • schwantz34

      Posts: 41.658

      In 22 eindigde Ferrari in het WCC slechts op 205 puntjes achterstand op RBR, en werd LeClerc 2e in het WDC achter Max met slechts 146 puntjes. Dus dat was best goed toch?

      • + 0
      • 29 dec 2025 - 20:19
    • snailer

      Posts: 31.279

      In 2022 begon de Ferrari overduidelijk als beste auto. De RBR van dat jaar leed aan het begin van het jaar aan heftige obesitas.

      Na de eerste update een race of 5 later, men maakte de onderdelen van lichter materiaal, zonder in functie te veranderen, waren ze gelijkwaardig een tijdje.

      Tot de update van Ferrari weer een voorsprong gaf.

      Echter veranderde alles na de regelwijziging halverwegen het seizoen. Vooral Ferrari werd er door getroffen. Niet het door Mercedes beoogde team Red Bull Racing. Vanaf de regelwijziging was het gebeurd. Verstappen was vanaf dat moment dominant en alleen af en toe kon Ferrari nog op een GP overwinning vechten.

      De vraag is altijd hoe groot de bijdrage was van Verstappen aan die dominantie. Ge zien kwalificatie dat jaar was de Ferrari niet slecht. Mogelijk inderdaad nog steeds de beste auto in de basis. Maar dan over 1 ronde.

      • + 0
      • 29 dec 2025 - 22:04
  • Larry Perkins

    Posts: 62.330

    Eerder Ferrari-slachtoffer.

    • + 0
    • 29 dec 2025 - 22:45

