Versnellingsbak van Verstappen hoeft niet vervangen te worden

Max Verstappen lijkt morgen een zorg minder aan zijn hoofd te hebben. De Nederlander crashte vandaag op weg naar de pole position tijdens de kwalificatie van de eerste Grand Prix in Saoedi-Arabië. Hij verremde zich in de laatste bocht van het circuit, terwijl hij 0.43 tienden sneller was dan de pole position tijd van Lewis Hamilton.

De Brit behield de pole position doordat de Red Bull Racing-coureur tegen de muur crashte. Als gevolg daarvan moest hij de auto direct stilzetten omdat het wiel en de ophanging niet meer op de posities zaten waar die horen. Gevreesd werd voor een kapotte versnellingsbak en een gridstraf van 5 plaatsen als die gewisseld moest worden.

Versnellingsbak getest

Een bron in het Oostenrijkse team vertelde aan GPToday.net: "We hebben vanavond na de kwalificatie de wagen uitvoering onderzocht en bekeken. Vlak voor middernacht is de wagen van Max met de versnellingsbak getest en die blijkt in orde."

Hieruit kan worden opgemaakt dat Verstappen dus gewoon als derde zal starten, achter Lewis Hamilton en Valtteri Bottas die samen op de eerste startrij staan.