Stoffel Vandoorne is onder de indruk van Max Verstappen. Volgens de Vlaming stond de Nederlander het afgelopen Formule 1-seizoen opnieuw “een stap boven de rest”. Tegelijkertijd ziet Vandoorne ook hoe zijn voormalige werkgever McLaren zich heeft ontwikkeld tot dé maatstaf in de koningsklasse van de autosport.

Hoewel Vandoorne de voorbije jaren vooral actief was in de Formule E en het World Endurance Championship, is de Formule 1 nooit ver weg. Als test- en reservecoureur van Aston Martin is hij regelmatig in de paddock te vinden en volgt hij het F1-circus nog altijd van dichtbij. In Qatar liep hij zelfs zij aan zij met een oude bekende: Max Verstappen.

Vandoorne onder de indruk van Verstappen

Juist die Verstappen maakte volgens Vandoorne het grote verschil in het afgelopen seizoen. “Ik ken Max natuurlijk heel goed en voor mij staat hij op dit moment, en eigenlijk al een paar jaar, een stap boven iedereen”, zegt hij tegen Motorsport.com. “Wat hij dit jaar heeft laten zien, was echt fantastisch. Aan het begin van het seizoen hadden ze het lastig en zaten ze er niet dicht genoeg bij, maar de comeback die ze hebben gemaakt is enorm indrukwekkend.”

Volgens Vandoorne typeert juist die mentaliteit Verstappen. “Max is iemand die nooit opgeeft. Samen met het team hebben ze niets laten liggen. Om uiteindelijk op slechts twee punten van de wereldtitel te eindigen, is echt heel knap.” Tijdens het slotweekend in Abu Dhabi oogde Verstappen opvallend ontspannen, terwijl er nog alles op het spel stond. “Het was absoluut niet gespeeld, maar dit is precies hoe Max is. Hij voelt de stress nauwelijks en weet als geen ander met druk om te gaan. Dat is ook waarom hij zo goed is.”

Vandoorne blij voor voormalig werkgever

Toch gingen beide wereldtitels dit seizoen naar McLaren, het team waar Vandoorne zelf tussen 2017 en 2018 een lastige periode beleefde. Het contrast met toen kan volgens hem nauwelijks groter zijn. “Dat waren waarschijnlijk de slechtste jaren van het team. We zaten echt in een crisisfase”, blikt hij terug. “Maar de stappen die ze sindsdien hebben gezet en de stabiliteit die ze nu hebben, zijn indrukwekkend.”

McLaren begrijpt volgens Vandoorne inmiddels precies hoe de huidige auto’s werken. “Ze hebben veel meer rust en duidelijkheid binnen het team. Op dit moment zijn zij simpelweg het team om te verslaan in de Formule 1.”