George Russell zal ook komend seizoen uitkomen voor Mercedes in de Formule 1. De Engelsman zou bijna uit zijn contract lopen, maar op de valreep werd hij beloond door het Duitse F1-team vanwege een aantal ijzersterke resultaten. Russell, die even bedreigd werd door Max Verstappen, gaf aan zich weinig zorgen te maken.

Nadat Lewis Hamilton vertrok naar Ferrari in 2025, werden alle pijlen gericht op Russell bij Mercedes. De Engelsman leek geen last te hebben van de druk, presteerde ijzersterk en won de races in Canada en Singapore. Normaal gesproken leek het dan ook een formaliteit dat Russell zijn aflopende contract ging verlengen, maar doordat Verstappen voor de zomerstop worstelde bij Red Bull Racing, werd de Nederlander - die doorgaans een goede relatie heeft met Toto Wolff - even aan het team uit Brackley gelinkt.

Russell verlengde toch bij Mercedes

Uiteindelijk besloot Verstappen dat hij ook in 2026 bij Red Bull zal blijven. De viervoudig wereldkampioen maakte dat bekend tijdens het F1-weekend in Hongarije. Nadat Russell zijn tweede zege van het seizoen pakte in Singapore, maakte hij met Mercedes wereldkundig dat zijn overeenkomst was verlengd met een jaar, evenals teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. "Soms word je gewaardeerd als je vindt dat je de erkenning krijgt die je verdient, en voel je je niet gewaardeerd als dat niet zo is, ongeacht wat er verder in het gesprek gebeurt", zo zei Russell over zijn contractverlenging in gesprek met PlanetF1.

"Dat probleem was vrij snel opgelost toen we de overeenkomst tekenden, en voor mij was het zo simpel. Het was geen afleiding. Ik concentreerde me gewoon op het racen", voegde de 27-jarige daaraan toe.

Russell maakte zich geen zorgen om Verstappen

Russell gaf daarbij aan dat hij zich geen zorgen maakte over Verstappen, ook al deed teambaas Wolff achter de schermen zijn best om de Nederlander binnen te halen. "Ik denk dat ik hier ook een paar lessen uit heb geleerd, namelijk dat je je niet al te veel zorgen hoeft te maken over al het lawaai van buitenaf", zo zei hij daarover. Uiteindelijk lacht Russell - die ook volgend seizoen bij Mercedes in het stoeltje zit - het laatste.

Daarbij concludeerde Russell dat zijn eigen racecraft ervoor gezorgd heeft dat hij deze positie heeft op de grid. "Je kunt de aardigste of de meest gehate persoon zijn, maar als je in de auto stapt en je werk doet, herinnert niemand zich de rest. Het enige waar ze om geven, zijn de rondetijden."