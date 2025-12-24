user icon
Russell vreesde Verstappen niet bij Mercedes: "Maak me geen zorgen om lawaai"

Russell vreesde Verstappen niet bij Mercedes: "Maak me geen zorgen om lawaai"

George Russell zal ook komend seizoen uitkomen voor Mercedes in de Formule 1. De Engelsman zou bijna uit zijn contract lopen, maar op de valreep werd hij beloond door het Duitse F1-team vanwege een aantal ijzersterke resultaten. Russell, die even bedreigd werd door Max Verstappen, gaf aan zich weinig zorgen te maken. 

Nadat Lewis Hamilton vertrok naar Ferrari in 2025, werden alle pijlen gericht op Russell bij Mercedes. De Engelsman leek geen last te hebben van de druk, presteerde ijzersterk en won de races in Canada en Singapore. Normaal gesproken leek het dan ook een formaliteit dat Russell zijn aflopende contract ging verlengen, maar doordat Verstappen voor de zomerstop worstelde bij Red Bull Racing, werd de Nederlander - die doorgaans een goede relatie heeft met Toto Wolff - even aan het team uit Brackley gelinkt. 

Russell verlengde toch bij Mercedes 

Uiteindelijk besloot Verstappen dat hij ook in 2026 bij Red Bull zal blijven. De viervoudig wereldkampioen maakte dat bekend tijdens het F1-weekend in Hongarije. Nadat Russell zijn tweede zege van het seizoen pakte in Singapore, maakte hij met Mercedes wereldkundig dat zijn overeenkomst was verlengd met een jaar, evenals teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. "Soms word je gewaardeerd als je vindt dat je de erkenning krijgt die je verdient, en voel je je niet gewaardeerd als dat niet zo is, ongeacht wat er verder in het gesprek gebeurt", zo zei Russell over zijn contractverlenging in gesprek met PlanetF1

"Dat probleem was vrij snel opgelost toen we de overeenkomst tekenden, en voor mij was het zo simpel. Het was geen afleiding. Ik concentreerde me gewoon op het racen", voegde de 27-jarige daaraan toe.

Russell maakte zich geen zorgen om Verstappen 

Russell gaf daarbij aan dat hij zich geen zorgen maakte over Verstappen, ook al deed teambaas Wolff achter de schermen zijn best om de Nederlander binnen te halen. "Ik denk dat ik hier ook een paar lessen uit heb geleerd, namelijk dat je je niet al te veel zorgen hoeft te maken over al het lawaai van buitenaf", zo zei hij daarover. Uiteindelijk lacht Russell - die ook volgend seizoen bij Mercedes in het stoeltje zit - het laatste. 

Daarbij concludeerde Russell dat zijn eigen racecraft ervoor gezorgd heeft dat hij deze positie heeft op de grid. "Je kunt de aardigste of de meest gehate persoon zijn, maar als je in de auto stapt en je werk doet, herinnert niemand zich de rest. Het enige waar ze om geven, zijn de rondetijden."

Larry Perkins

Posts: 62.272

Ja ja, [i] 'Second Choice George' [/i] was oor de zomerstop zeven kleuren paars aan het schijten en als de RBR22 in 2026 niks is, begint hij a na een paar GP's peentjes te zweten in zijn George Russell-pyjama en zal hij zijn gluiperigheid weer met ons delen...

  • 2
  • 24 dec 2025 - 08:44
Reacties (7)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 62.272

    Ja ja, 'Second Choice George' was oor de zomerstop zeven kleuren paars aan het schijten en als de RBR22 in 2026 niks is, begint hij a na een paar GP's peentjes te zweten in zijn George Russell-pyjama en zal hij zijn gluiperigheid weer met ons delen...

    • + 2
    • 24 dec 2025 - 08:44
    • HermanInDeZon

      Posts: 521

      Als de RBR in 2026 niks is en George wordt wereldkampioen zit hij in 2027 sowieso in die auto

      No way dat ze bij Mercedes de wereldkampioen gaan laten vertrekken,- dat zou naar marketing toe een gigantische stomiteit zijn

      Ik denk eerder dat als de RBR in 22 niks is, we in 2027 Max niet meer in de F1 zien. Die heeft nog genoeg andere ambities en plannen

      • + 0
      • 24 dec 2025 - 08:53
    • Larry Perkins

      Posts: 62.272

      Zie Gluiperige George geen WK worden maar eerder Kimi dichterbij komen.

      "Ik denk eerder dat als de RBR in 22 niks is, we in 2027 Max niet meer in de F1 zien. Die heeft nog genoeg andere ambities en plannen."

      Die intentie (of optie) is alom bekend, maar na een paar GP's weet Russell nog niet wat Verstappen daadwerkelijk gaat doen in 2027, niet eerder dan na of tijdens de zomerstop. Tot die tijd zit George dan dus met dicht geknepen billetjes...

      • + 1
      • 24 dec 2025 - 09:01
  • John6

    Posts: 11.411

    Ik denk dat Max helemaal niet weggaat bij Red Bull, maar al zou hij naar Mercedes gaan, dan denk ik dat het exit Russell zal zijn.

    • + 0
    • 24 dec 2025 - 08:57
  • Supa

    Posts: 2.663

    Feit Mercedes koos voor Russel, de rest is ruis.

    • + 0
    • 24 dec 2025 - 09:19
    • Pietje Bell

      Posts: 32.585

      Mercedes koos voor Russel, omdat Max nog niet naar Mercedes wou.
      Second choice Russell is afhankelijk van wat First choice Max gaat doen
      dit en na dit seizoen.

      • + 0
      • 24 dec 2025 - 09:25
    • HermanInDeZon

      Posts: 521

      In hoeverre was dat hele "Verstappen spelletje" van Wolff niet gewoon om Red Bull te destabiliseren?

      Let op, ik zeg niet dat hij Max niet wilde in 2026, maar hij wist goed genoeg dat dat contractueel enorm lastig zou worden hem binnen te halen

      Totto is niet vies van een spelletje of 2


      "Second choice Russell is afhankelijk van wat First choice Max gaat doen
      dit en na dit seizoen."

      Als second choice Russell voor de titel vecht gaat hij juist nergens naar toe :) Max of geen Max

      • + 0
      • 24 dec 2025 - 09:28

show sidebar