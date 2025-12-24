Andrea Kimi Antonelli kende een debuutseizoen in de Formule 1 met de nodige ups en downs. De Italiaanse Mercedes-coureur reed een aantal bijzonder sterke races, maar kende in de zomer ook een zeer slechte reeks. De jonge Antonelli geeft toe dat hij in die periode veel heeft gehuild.

Antonelli betrad met veel bombarie de Formule 1. Hij werd gezien als een toptalent, en veel mensen hadden torenhoge verwachtingen van hem. Toen Mercedes hem vorig jaar in Monza een vrije training liet rijden, ging het direct mis. Hij crashte hard, en werd geconfronteerd met de harde realiteit. Mercedes liet hem dit jaar wel debuteren, en hij begon goed met een aantal sterke races.

Antonelli belandde in de zomer in een soort dipje toen het Formule 1-circus arriveerde in Europa. Hij viel meerdere keren uit, worstelde met zijn vorm en kwam niet langer in de buurt van de punten. Hij moest op gesprek komen bij teambaas Toto Wolff en begon na een kleine aanpassing weer beter te presteren.

'Ik heb veel gehuild'

Het waren zware tijden voor Antonelli, die nog altijd maar een tiener is. In gesprek met La Gazzetta dello Sport krijgt hij de vraag of er wel wordt gehuild in de Formule 1: "Ik huil. Tijdens die moeilijke periode heb ik veel gehuild. Ik had het echt heel erg moeilijk, vooral mentaal, omdat ik aan mezelf begon te twijfelen."

Wat ging er mis?

Het was een harde confrontatie met de realiteit: "Je komt in de Formule 1 terecht, het is de droom van je leven waar je zo hard voor hebt gewerkt, en na een geweldige start van het seizoen begin je het gevoel te krijgen dat het niet gaat zoals je wil."

"Het was heel erg zwaar. En ik miste ook de kalmte en helderheid die coureurs met meer ervaring hebben om met moeilijke momenten om te gaan."

Wat was het omslagpunt?

Antonelli wijst aan wat voor hem het omslagpunt was: "Het teruggrijpen naar de oude achterwielophanging heeft me enorm geholpen. Na Monza had ik een gesprek met Toto en Bono, mijn engineer, die me vertelden wat er mis was met wat ik deed en ze hielpen me begrijpen hoe ik een echte mentale reset kon uitvoeren."