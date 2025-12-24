user icon
Antonelli ging door diep dal: "Heb veel gehuild"

Andrea Kimi Antonelli kende een debuutseizoen in de Formule 1 met de nodige ups en downs. De Italiaanse Mercedes-coureur reed een aantal bijzonder sterke races, maar kende in de zomer ook een zeer slechte reeks. De jonge Antonelli geeft toe dat hij in die periode veel heeft gehuild.

Antonelli betrad met veel bombarie de Formule 1. Hij werd gezien als een toptalent, en veel mensen hadden torenhoge verwachtingen van hem. Toen Mercedes hem vorig jaar in Monza een vrije training liet rijden, ging het direct mis. Hij crashte hard, en werd geconfronteerd met de harde realiteit. Mercedes liet hem dit jaar wel debuteren, en hij begon goed met een aantal sterke races.

Antonelli belandde in de zomer in een soort dipje toen het Formule 1-circus arriveerde in Europa. Hij viel meerdere keren uit, worstelde met zijn vorm en kwam niet langer in de buurt van de punten. Hij moest op gesprek komen bij teambaas Toto Wolff en begon na een kleine aanpassing weer beter te presteren.

'Ik heb veel gehuild'

Het waren zware tijden voor Antonelli, die nog altijd maar een tiener is. In gesprek met La Gazzetta dello Sport krijgt hij de vraag of er wel wordt gehuild in de Formule 1: "Ik huil. Tijdens die moeilijke periode heb ik veel gehuild. Ik had het echt heel erg moeilijk, vooral mentaal, omdat ik aan mezelf begon te twijfelen."

Wat ging er mis?

Het was een harde confrontatie met de realiteit: "Je komt in de Formule 1 terecht, het is de droom van je leven waar je zo hard voor hebt gewerkt, en na een geweldige start van het seizoen begin je het gevoel te krijgen dat het niet gaat zoals je wil."

"Het was heel erg zwaar. En ik miste ook de kalmte en helderheid die coureurs met meer ervaring hebben om met moeilijke momenten om te gaan." 

Wat was het omslagpunt?

Antonelli wijst aan wat voor hem het omslagpunt was: "Het teruggrijpen naar de oude achterwielophanging heeft me enorm geholpen. Na Monza had ik een gesprek met Toto en Bono, mijn engineer, die me vertelden wat er mis was met wat ik deed en ze hielpen me begrijpen hoe ik een echte mentale reset kon uitvoeren."

Rimmer

Posts: 13.092

Geweldige aanwinst. Een leuke bescheiden frisse jonge rijder de eerste helft van het seizoen nog naar school moest en examens moest halen. Desondanks kwam hij later steeds meer op gang en wist menigmaal snelheid te vinden op plekken waar Russell dat niet kon. En dat is tegen een Russell die nu we... [Lees verder]

  • 3
  • 24 dec 2025 - 13:20
  • Rimmer

    Posts: 13.091

    Geweldige aanwinst. Een leuke bescheiden frisse jonge rijder de eerste helft van het seizoen nog naar school moest en examens moest halen. Desondanks kwam hij later steeds meer op gang en wist menigmaal snelheid te vinden op plekken waar Russell dat niet kon. En dat is tegen een Russell die nu wel zo’n beetje op zijn piek zit qua vorm en prestaties.
    Is Kimi de nieuwe Max? Nee dat denk ik niet maar hij doet niet onder voor Russell en heeft een veel fijner karakter en een hogere gunfactor. Goede en moedige keuze van Toto die hem al die tijd bleef steunen en zijn imago van teambaas die onvoorwaardelijk achter zijn mannen staat volkomen waar maakte.
    Ik vind het echt onwijs jammer dat komend seizoen niet Max en Kimi in die Mercedes zitten en dat we nu moeten toekijken hoe de vervelende Russell komende maanden om de titel gaat vechten met Lando.

    • + 3
    • 24 dec 2025 - 13:20
    • snailer

      Posts: 31.211

      Niet veel aan toe te voegen. Het is niet zo dat ik fan ben geworden van Antonelli. Maar hij is wel al iemand om wat close te vokgen. Hij begeeft zich meer en meer in de Verstapoen kring. Denk dat hij daar veel dingen oppikt. Onder ander dat hij niet succesvol zal worden als hij niet voor het racen gaat leven. Net als Bearman en Bortoleto. Die zie je ook veelvuldig in de Verstappen kringen verschijnen.

      Overigens met 1 ding niet eens. Ik denk dat ik de enige ben. Maar ik vond Russell vorig jaar in betere vorm dan nu. Vorig jaar heb ik een tijdje gedacht: hij is onderweg naar tweede beste na Verstappen. Ondanks war crashes vorig jaar die hij nu niet had.

      • + 0
      • 24 dec 2025 - 14:34

