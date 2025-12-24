Pierre Gasly heeft een felle waarschuwing uitgedeeld aan de andere Formule 1-teams. De Fransman, die zijn vierde jaar tegemoet gaat bij Alpine, verwacht namelijk veel van het Franse merk. Wellicht dat Gasly dan kan laten zien tot wat hij in staat is, aangezien dat de afgelopen twee seizoenen niet is gelukt.

Alpine kijkt terug op twee dramatische seizoenen in de koningsklasse van de autosport, maar er is hoop voor het Franse merk. Met de terugkeer van voormalig teambaas Flavio Briatore die terugkeert in de rol als adviseur, de grote reglementswijziging en de komst van de Mercedes-motor, is er licht aan het einde van de tunnel.

Gasly gooit hoop op 2026

Ook Gasly denkt dat Alpine in de komende jaren sterker zal zijn. “Maar als je het me nu vraagt, heb ik meer vertrouwen in de komende seizoenen dan ooit tevoren, vergeleken met eind 2023 of eind 2024”, zo vertelt hij openlijk in gesprek met F1.com.

“Het is niet altijd even makkelijk geweest, maar tegelijkertijd heb ik het gevoel dat we het moeilijkste deel van de reis achter de rug hebben en dat er betere tijden aankomen.”

Ook Alpine stopte met ontwikkelen

Gasly voegde daaraan toe dat Alpine dezelfde actie verricht heeft als Ferrari. Beide renstallen in de F1 stopten hun ontwikkelingen in 2025 vroegtijdig, om zodoende de focus te leggen op het komende seizoen. Ook Gasly hamerde erop dat 2026 belangrijk gaat worden en dat er afgelopen seizoen niet meer veel viel te halen.

“Toen het team begin dit jaar hun aanpak toelichtte en aangaf zich te willen richten op 2026, was ik de eerste die zei: 'Vergeet dit jaar maar. Stop er zelfs eerder mee en begin gewoon met werken aan 2026'.”

Gasly verwacht veel van Alpine

Met Briatore aan het roer en een aantal nieuwe ingenieurs in Enstone, hoopt Alpine de weg omhoog te vinden en het op te nemen in de top tegen onder andere McLaren, Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari. Gasky verwacht in ieder geval dat het mogelijk is om voorin mee te doen.

“Ik zeg dit in alle openheid en eerlijkheid: we moeten wel een aantal van de beste technische medewerkers op de grid hebben, kijkend naar de ervaring en vaardigheden van de mensen... Ik denk niet dat we ooit in een situatie zijn geweest met zoveel geweldige ingenieurs, monteurs en medewerkers in Enstone”, vervolgde Gasly.

“Daarom ben ik vol optimisme, want als ik kijk naar de situatie waarin we ons bevinden, de mensen die we in het team hebben en de denkkracht die we binnen dit team bezitten, dan móéten we presteren. Het moet allemaal samenkomen en het moet werken”, concludeerde hij uiteindelijk.