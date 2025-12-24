user icon
icon

Hamilton tot zijn 43ste in de Formule 1? 'Ferrari-optie zorgt voor ophef'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton tot zijn 43ste in de Formule 1? 'Ferrari-optie zorgt voor ophef'

Lewis Hamilton ligt bij Ferrari mogelijk nog langer vast dan tot dusver bekend was. Waar eerder werd uitgegaan van een meerjarig contract tot en met eind 2027, meldt het Duitse BILD dat de zevenvoudig wereldkampioen zelfs een eenzijdige optie heeft om ook in 2028 bij de Scuderia te blijven. De Brit heeft het dus zelf in de hand hoe lang zijn avontuur in Maranello duurt.

Hamilton begon in januari 2025 aan zijn langverwachte hoofdstuk bij Ferrari. De verwachtingen waren torenhoog, zeker bij de tifosi, maar sportief bleef het debuutjaar vooralsnog achter bij die hoop. In geen enkele hoofdrace wist Hamilton het podium te bereiken, wat resulteerde in een ongewild record. Daarmee ging hij voorbij aan voormalig Ferrari-coureur Didier Pironi, die begin jaren tachtig achttien races op rij zonder podium bleef. Na afloop van 2025 staat de teller bij Hamilton zelfs op 24 Grands Prix zonder top drie-notering.

Meer over Ferrari Ferrari geeft toe: "We hebben het met Hamilton onderschat"

Ferrari geeft toe: "We hebben het met Hamilton onderschat"

14 dec
 'Hamilton heeft afscheidsspeech gehouden bij Ferrari'

'Hamilton heeft afscheidsspeech gehouden bij Ferrari'

12 dec

Hamilton blijft nog langer bij Ferrari

De tegenvallende resultaten hakten er zichtbaar in bij de Brit. Afgelopen november gaf Hamilton nog openlijk toe dat hij weinig zin had in 2026, zo groot was de teleurstelling. Toch ligt hij voorlopig gewoon vast bij Ferrari, en zelfs langer dan aanvankelijk gedacht. Volgens BILD loopt zijn contract in elk geval tot en met 2027, iets wat Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur eerder al bevestigde. Daarbovenop beschikt Hamilton over een optie om zijn verbintenis met nog een jaar te verlengen. Mocht hij die optie lichten, dan begint hij in 2028 als 43-jarige aan mogelijk zijn laatste F1-seizoen.

Omdat Hamilton zo zat te worstelen bij Ferrari, en zijn contract naar verluidt na 2026 af zal lopen, werd zijn positie meerdere malen ter discussie gesteld. Omdat Ferrari-junior Oliver Bearman afgelopen jaar zo goed afsloot bij Haas, werd de Engelsman genoemd als mogelijke opvolger en ook Max Verstappen werd zelfs naar voren geschoven. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing zou voor de Scuderia de ultieme verlosser kunnen zijn, dat al bijna twintig jaar geen wereldkampioen meer is geworden.

Hamilton maakt financiële klapper

Financieel hoeft Hamilton zich in ieder geval geen zorgen te maken. Volgens het Duitse medium strijkt de Ferrari-coureur zo’n 55 miljoen euro per seizoen op, waarmee hij na Verstappen de bestbetaalde rijder op de grid is. De Nederlander zou bij Red Bull ongeveer 65 miljoen euro per jaar verdienen. Bij Hamilton komen daar bovendien nog inkomsten uit sponsor- en beeldrechten bovenop, waardoor zijn totale jaarlijkse verdiensten naar verluidt ruim boven de 100 miljoen euro uitkomen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.092

    Op zich niet gek. Toto wilde hem geen langdurig contract meer geven en Lewis zag daarin de bevestiging dat hij niet langer de grote man bij Mercedes was. Hij vertrok en daarmee kon je eigenlijk wel verwachten dat hij ergens heen ging waar ze hem wel een meerjarig contract wilden geven.
    Dat ze bij Ferrari zichzelf zo contractueel vastdraaiden in een wanhopige poging om races en titels te winnen is een beetje dom. Maar goed, debiel en beleid zijn niet voor niets dezelfde letters.

    • + 0
    • 24 dec 2025 - 15:01

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar