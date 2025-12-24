Lewis Hamilton ligt bij Ferrari mogelijk nog langer vast dan tot dusver bekend was. Waar eerder werd uitgegaan van een meerjarig contract tot en met eind 2027, meldt het Duitse BILD dat de zevenvoudig wereldkampioen zelfs een eenzijdige optie heeft om ook in 2028 bij de Scuderia te blijven. De Brit heeft het dus zelf in de hand hoe lang zijn avontuur in Maranello duurt.

Hamilton begon in januari 2025 aan zijn langverwachte hoofdstuk bij Ferrari. De verwachtingen waren torenhoog, zeker bij de tifosi, maar sportief bleef het debuutjaar vooralsnog achter bij die hoop. In geen enkele hoofdrace wist Hamilton het podium te bereiken, wat resulteerde in een ongewild record. Daarmee ging hij voorbij aan voormalig Ferrari-coureur Didier Pironi, die begin jaren tachtig achttien races op rij zonder podium bleef. Na afloop van 2025 staat de teller bij Hamilton zelfs op 24 Grands Prix zonder top drie-notering.

Hamilton blijft nog langer bij Ferrari

De tegenvallende resultaten hakten er zichtbaar in bij de Brit. Afgelopen november gaf Hamilton nog openlijk toe dat hij weinig zin had in 2026, zo groot was de teleurstelling. Toch ligt hij voorlopig gewoon vast bij Ferrari, en zelfs langer dan aanvankelijk gedacht. Volgens BILD loopt zijn contract in elk geval tot en met 2027, iets wat Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur eerder al bevestigde. Daarbovenop beschikt Hamilton over een optie om zijn verbintenis met nog een jaar te verlengen. Mocht hij die optie lichten, dan begint hij in 2028 als 43-jarige aan mogelijk zijn laatste F1-seizoen.

Omdat Hamilton zo zat te worstelen bij Ferrari, en zijn contract naar verluidt na 2026 af zal lopen, werd zijn positie meerdere malen ter discussie gesteld. Omdat Ferrari-junior Oliver Bearman afgelopen jaar zo goed afsloot bij Haas, werd de Engelsman genoemd als mogelijke opvolger en ook Max Verstappen werd zelfs naar voren geschoven. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing zou voor de Scuderia de ultieme verlosser kunnen zijn, dat al bijna twintig jaar geen wereldkampioen meer is geworden.

Hamilton maakt financiële klapper

Financieel hoeft Hamilton zich in ieder geval geen zorgen te maken. Volgens het Duitse medium strijkt de Ferrari-coureur zo’n 55 miljoen euro per seizoen op, waarmee hij na Verstappen de bestbetaalde rijder op de grid is. De Nederlander zou bij Red Bull ongeveer 65 miljoen euro per jaar verdienen. Bij Hamilton komen daar bovendien nog inkomsten uit sponsor- en beeldrechten bovenop, waardoor zijn totale jaarlijkse verdiensten naar verluidt ruim boven de 100 miljoen euro uitkomen.