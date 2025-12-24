Formule 1-CEO Stefano Domenicali ziet de Duitse Grand Prix graag terugkeren op de kalender, maar een daadwerkelijke comeback is allesbehalve vanzelfsprekend. Hoewel er rond de Hockenheimring ontwikkelen zijn die hoop geven, ontbreekt het volgens Domenicali voorlopig aan wederzijdse interesse. Toch blijft de deur op een kier staan voor een terugkeer van de iconische race.

De Grand Prix van Duitsland heeft een rijke geschiedenis binnen de Formule 1. De eerste editie vond al plaats in 1926 op de AVUS-Ring in Berlijn, waardoor het evenement in 2026 zijn honderdjarig bestaan zou vieren. In totaal werd de race 76 keer verreden, met Michael Schumacher en Lewis Hamilton als recordhouders met ieder vier overwinningen. De laatste editie in 2019 werd gewonnen door Max Verstappen.

Domenicali mist Duitse markt

F1-CEO Domenicali laat aan Motorsport-Magazin weten: "De Duitse markt is heel belangrijk. Dat heb ik vanaf het begin af aan gezegd. We hebben daar veel partners en fabrikanten zitten. Maar het klopt dat we in de afgelopen decennia een verandering hebben gezien. Het is daar gegaan van een van de meest populaire sporten naar iets wat niet langer opgemerkt wordt door de vele geïnteresseerde groepen."

Domenicali blijft niet smeken om een Duitse Grand Prix, want de sport heeft veel interesse gewekt van andere landen: "Het positieve is dat we niet wanhopig zijn, omdat er van over de hele wereld zo veel vraag naar ons is. En als de Duitse markt de terugkeer van de Formule 1 naar Duitsland niet als een prioriteit ziet, dan moeten we dat accepteren en verder kijken."

Duitsland is er niet klaar voor

"We staan ​​open voor elke vorm van discussie. Ik zie een paar lichtpuntjes. Hopelijk ontwikkelt dit zich verder in de komende maanden", zo laat Domenicali weten. Toch staat niet iedereen te springen, want oud-coureur Christian Danner laat weten: "Ik heb de renovaties gezien in Hongarije. Ik weet wat ze van plan zijn in Monza met nieuwe garage en gebouwen. Hockenheim voldoet echter niet aan de standaard voor een moderne Grand Prix. Het is gewoon wensdenken, want de bedragen zijn enorm."