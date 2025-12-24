user icon
Domenicali hoopt op terugkeer Grand Prix van Duitsland

Domenicali hoopt op terugkeer Grand Prix van Duitsland

Formule 1-CEO Stefano Domenicali ziet de Duitse Grand Prix graag terugkeren op de kalender, maar een daadwerkelijke comeback is allesbehalve vanzelfsprekend. Hoewel er rond de Hockenheimring ontwikkelen zijn die hoop geven, ontbreekt het volgens Domenicali voorlopig aan wederzijdse interesse. Toch blijft de deur op een kier staan voor een terugkeer van de iconische race. 

De Grand Prix van Duitsland heeft een rijke geschiedenis binnen de Formule 1. De eerste editie vond al plaats in 1926 op de AVUS-Ring in Berlijn, waardoor het evenement in 2026 zijn honderdjarig bestaan zou vieren. In totaal werd de race 76 keer verreden, met Michael Schumacher en Lewis Hamilton als recordhouders met ieder vier overwinningen. De laatste editie in 2019 werd gewonnen door Max Verstappen.

Domenicali mist Duitse markt

F1-CEO Domenicali laat aan Motorsport-Magazin weten: "De Duitse markt is heel belangrijk. Dat heb ik vanaf het begin af aan gezegd. We hebben daar veel partners en fabrikanten zitten. Maar het klopt dat we in de afgelopen decennia een verandering hebben gezien. Het is daar gegaan van een van de meest populaire sporten naar iets wat niet langer opgemerkt wordt door de vele geïnteresseerde groepen."

Domenicali blijft niet smeken om een Duitse Grand Prix, want de sport heeft veel interesse gewekt van andere landen: "Het positieve is dat we niet wanhopig zijn, omdat er van over de hele wereld zo veel vraag naar ons is. En als de Duitse markt de terugkeer van de Formule 1 naar Duitsland niet als een prioriteit ziet, dan moeten we dat accepteren en verder kijken."

Duitsland is er niet klaar voor

"We staan ​​open voor elke vorm van discussie. Ik zie een paar lichtpuntjes. Hopelijk ontwikkelt dit zich verder in de komende maanden", zo laat Domenicali weten. Toch staat niet iedereen te springen, want oud-coureur Christian Danner laat weten:  "Ik heb de renovaties gezien in Hongarije. Ik weet wat ze van plan zijn in Monza met nieuwe garage en gebouwen. Hockenheim voldoet echter niet aan de standaard voor een moderne Grand Prix. Het is gewoon wensdenken, want de bedragen zijn enorm."

Reacties (1)

  • John6

    Posts: 11.414

    Hij mag dromen wat hij wil, misschien als de Fees 50% naar beneden gaan, dat er eens een race komt, anders zouden ze dik verlies draaien.

    • + 0
    • 24 dec 2025 - 14:36

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

