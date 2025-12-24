Het Formule 1-seizoen van 2025 zit er alweer op. Nu alle 24 Grands Prix verreden zijn en Lando Norris en McLaren de rijders- en constructeurstitel gepakt hebben, is het tijd om terug te blikken. GPToday.net blikt nog één keer terug op de prestaties van alle coureurs met in deel negen: Oliver Bearman, die een uitstekend rookie-jaar achter de rug heeft.

Al voordat Bearman zijn opwachting maakte op de grid in 2025 bij Haas, waren de meeste F1-kenners al bekend met de Engelsman. In 2024 mocht Bearman namelijk Carlos Sainz - die in het ziekenhuis lag - vervangen bij Ferrari tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Daar sleepte hij een hele knappe zevende plaats binnen, waardoor hij meteen opviel bij Haas en een stoeltje kreeg voor het jaar daarop.

Naam: Oliver Bearman (Chelmsford, Engeland - 8 mei 2005)

Eindklassering: Dertiende

WK-punten: 41 punten

Beste resultaat: Vierde (Grand Prix van Mexico)

Vanwege zijn indrukwekkende zevende plaats tijdens zijn F1-debuut in 2024 bij Ferrari, waren de verwachtingen hooggespannen wat betreft Bearman. Samen met Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto en Jack Doohan zorgden zij voor een frisse wind in de koningsklasse van de autosport.

Bearman start degelijk bij Haas

Bearman heeft een typisch rookie-seizoen gekend vol hoge pieken en ook een paar diepe dalen. De Brit kwam goed uit de startblokken en scoorde in zijn Haas in drie van de eerste vier races punten. Tegelijkertijd deed zijn teamgenoot - Esteban Ocon - het ook uitstekend en dus deed Haas goede zaken in het constructeursklassement.

Maar nadien kende Bearman een reeks mindere resultaten. Nadat hij in Bahrein als tiende was gefinisht, wist hij niet meer zijn potentie om te zetten in rendement en scoorde hij maar liefst tien races achter elkaar - behoudens een sprintrace in België - geen punten. Ondertussen scoorde Ocon wel punten, waardoor het aan de andere kant van de garage toch een stuk gezelliger was.

Bearman bloeit op in Formule 1

Maar daarna zorgde Bearman voor een indrukwekkende reeks in zijn rookieseizoen. Een zesde plaats tijdens de Grand Prix van Nederland in Zandvoort, zorgde voor het startschot van een heroïsche opmars. Vervolgens scoorde Bearman een reeks lang punten, met als hoogtepunt een vierde plaats tijdens de Grand Prix van Mexico. ‘Je bent zo goed als je laatste race’, wordt er vaak gezegd in de Formule 1. Bearman bewijst dat, want het gaat voornamelijk over de 20-jarige in de paddock, daar waar Antonelli, Hadjar en ook Bortoleto glimpen van hun talent hebben laten zien.

Is Bearman goed genoeg voor Ferrari?

Uiteindelijk is Bearman boven Ocon geëindigd in het rijdersklassement, waardoor hij toch een behoorlijk statement heeft uitgedeeld. De 20-jarige, die in de Ferrari Driver Academy zat, wordt al zelfs genoemd als mogelijke opvolger van Lewis Hamilton bij de Scuderia. De 40-jarige worstelt enorm bij het iconische merk en loopt naar verluidt eind 2026 uit zijn contract. Wellicht dat Bearman dan de kans krijgt als hij zo doorgaat. In de slotfase van het seizoen van 2025 heeft hij in ieder geval laten zien dat hij een potentiële Ferrari-coureur is.