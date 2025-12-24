user icon
icon

De Formule 1-coureurs van 2025: Oliver Bearman, potentieel Ferrari-materiaal

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> De Formule 1-coureurs van 2025: </b> Oliver Bearman, potentieel Ferrari-materiaal

Het Formule 1-seizoen van 2025 zit er alweer op. Nu alle 24 Grands Prix verreden zijn en Lando Norris en McLaren de rijders- en constructeurstitel gepakt hebben, is het tijd om terug te blikken. GPToday.net blikt nog één keer terug op de prestaties van alle coureurs met in deel negen: Oliver Bearman, die een uitstekend rookie-jaar achter de rug heeft. 

Al voordat Bearman zijn opwachting maakte op de grid in 2025 bij Haas, waren de meeste F1-kenners al bekend met de Engelsman. In 2024 mocht Bearman namelijk Carlos Sainz - die in het ziekenhuis lag - vervangen bij Ferrari tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Daar sleepte hij een hele knappe zevende plaats binnen, waardoor hij meteen opviel bij Haas en een stoeltje kreeg voor het jaar daarop. 

Meer over Formule 1 Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

19 dec
 Wereldkampioen Norris klaar met Formule 1: "Ga proberen alles te vergeten"

Wereldkampioen Norris klaar met Formule 1: "Ga proberen alles te vergeten"

23 dec

Naam: Oliver Bearman (Chelmsford, Engeland - 8 mei 2005)
Eindklassering: Dertiende 
WK-punten: 41 punten 
Beste resultaat: Vierde (Grand Prix van Mexico) 

Vanwege zijn indrukwekkende zevende plaats tijdens zijn F1-debuut in 2024 bij Ferrari, waren de verwachtingen hooggespannen wat betreft Bearman. Samen met Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto en Jack Doohan zorgden zij voor een frisse wind in de koningsklasse van de autosport. 

Bearman start degelijk bij Haas

Bearman heeft een typisch rookie-seizoen gekend vol hoge pieken en ook een paar diepe dalen. De Brit kwam goed uit de startblokken en scoorde in zijn Haas in drie van de eerste vier races punten. Tegelijkertijd deed zijn teamgenoot - Esteban Ocon - het ook uitstekend en dus deed Haas goede zaken in het constructeursklassement. 

Maar nadien kende Bearman een reeks mindere resultaten. Nadat hij in Bahrein als tiende was gefinisht, wist hij niet meer zijn potentie om te zetten in rendement en scoorde hij maar liefst tien races achter elkaar - behoudens een sprintrace in België - geen punten. Ondertussen scoorde Ocon wel punten, waardoor het aan de andere kant van de garage toch een stuk gezelliger was. 

Bearman bloeit op in Formule 1

Maar daarna zorgde Bearman voor een indrukwekkende reeks in zijn rookieseizoen. Een zesde plaats tijdens de Grand Prix van Nederland in Zandvoort, zorgde voor het startschot van een heroïsche opmars. Vervolgens scoorde Bearman een reeks lang punten, met als hoogtepunt een vierde plaats tijdens de Grand Prix van Mexico. ‘Je bent zo goed als je laatste race’, wordt er vaak gezegd in de Formule 1. Bearman bewijst dat, want het gaat voornamelijk over de 20-jarige in de paddock, daar waar Antonelli, Hadjar en ook Bortoleto glimpen van hun talent hebben laten zien. 

Is Bearman goed genoeg voor Ferrari?

Uiteindelijk is Bearman boven Ocon geëindigd in het rijdersklassement, waardoor hij toch een behoorlijk statement heeft uitgedeeld. De 20-jarige, die in de Ferrari Driver Academy zat, wordt al zelfs genoemd als mogelijke opvolger van Lewis Hamilton bij de Scuderia. De 40-jarige worstelt enorm bij het iconische merk en loopt naar verluidt eind 2026 uit zijn contract. Wellicht dat Bearman dan de kans krijgt als hij zo doorgaat. In de slotfase van het seizoen van 2025 heeft hij in ieder geval laten zien dat hij een potentiële Ferrari-coureur is.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Oliver Bearman Haas

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.091

    Bearman deed het gewoon heel goed, zij het nog te vaak wisselvallig. Maar ach, daar ben je rookie voor.
    Voor Ferrari is het natuurlijk helemaal niks. Die moeten nu gewoon een keer gaan presteren en winnen en dan heb je niks aan een jonge rijder die een goed debuut heeft gehad en nu in jaar twee en drie door een dikke leercurve heen zal moeten. Die heeft in de snelkookpan die Ferrari heet niks te zoeken.
    Ik denk dan ook niet dat Ferrari hem zal halen. Zelfs Sainz terughalen als vervanger van Lewis schiet niet op. Er moeten titels gewonnen worden en er moeten talloze races tussen zitten waarin ze domineren. Ze zullen dus op zoek moeten naar iemand die Leclerc verder kan pushen of liever nog, beter is Leclerc.
    De enige realistische vervangers die het team verder kunnen pushen zijn in mijn optiek Max, Russell en Lando. (Oscar is een vraagteken want de eerste helft reed hij op dat niveau maar in deel twee reed hij op niveau Gasly en niemand weet of Zak dat deed of dat Oscar gewoon niet goed genoeg is)

    • + 0
    • 24 dec 2025 - 13:29
  • Need5Speed

    Posts: 3.378

    "Samen met Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto en Jack Doohan zorgden zij voor een frisse wind in de koningsklasse van de autosport."

    En Jack Doohan? Wat heeft die laten zien dan?
    Zo fris was de wind waar hij voor zorgde toch niet?

    • + 0
    • 24 dec 2025 - 13:55

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Oliver Bearman
  • Team Haas F1
  • Punten 48
  • Podiums 0
  • Grand Prix 27
  • Land GB
  • Geb. datum 8 mei 2005 (20)
  • Geb. plaats Chelmsford, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Haas
Haas
  • comments 71.520 reacties op Haas
  • star 16 leden hebben dit team als favoriet
  • vote Tweets over Haas
Bekijk volledig profiel
show sidebar