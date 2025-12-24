Max Verstappen heeft een druk jaar achter de rug. Hij werkte niet alleen een intensief Formule 1-seizoen af, hij reed ook twee races op de Nürburgring Nordschleife, kwam in actie tijdens GT3-tests en bracht veel tijd door in de simulator. Verstappen kan wel lachen om zijn enorme perfectionisme in de sport.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij zich niet alleen wil focussen op de Formule 1, maar ook op andere vormen van autosport. Verstappen voegde dit jaar voor het eerst de daad bij het woord, door eerst zijn licentie te halen op de Nürburgring Nordschleife, en enkele weken later zijn GT3-debuut te maken. Hij won direct zijn eerste race, en maakte daarmee zeer veel indruk.

Voor Verstappen waren het intensieve weken, want hij reed in die periode twee keer op de Nordschleife, terwijl hij ook drie Grands Prix in de Formule 1 reed. Achter de schermen bemoeide hij zich ook met de gang van zaken bij zijn GT3-team, en hield hij zich bezig met zijn simraceteam.

Waar haalt Verstappen de tijd vandaan?

De vraag is waar Verstappen de tijd vandaan haalt om dit te combineren met zijn Formule 1-loopbaan. In de Talking Bull stelt Verstappen dat dit komt door pure passie: "Als je gepassioneerd bent over iets, is het een stuk makkelijker om daar je tijd in te steken, toch? Als je dingen moet doen die je eigenlijk niet echt leuk vindt, dan is dat mentaal uitputtend. Maar als het je passie is en je houdt van wat je doet, dan is het eigenlijk helemaal niet zo zwaar."

Slapen

Verstappen krijgt dan de vraag over welke autosportklasse hij droomt: "In de nacht? Meestal over wat ik kan veranderen aan de GT3's, wat ik nog kan optimaliseren. In de Formule 1 heb ik al heel veel mensen om me heen die ik vertrouw en die hun werk erg goed doen. Dat is in het GT-racen wel anders. De teams zijn veel kleiner, en er zijn nog dingen die ik beter moet leren begrijpen. Dat doe ik in mijn slaap."

Verstappen wijst ook nog naar Team Redline, het simraceteam waarbij hij betrokken is. Als er wordt gesteld dat Verstappen ook moet slapen, reageert hij vlijmscherp: "Ja, maar ik moet ook sneller gaan! Slapen kan je nog altijd doen wanneer je dood bent!"