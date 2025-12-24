Voormalig Formule 1-coureur van McLaren, Stoffel Vandoorne, zou dolgraag teamgenoot willen worden van Max Verstappen. Althans, in een andere raceklasse dan de F1. De Belg heeft laten weten dat hij absoluut open zou staan voor een samenwerking met de wereldkampioen van Red Bull Racing.

Niet alleen op de Formule 1-grid blijken Vandoorne en Verstappen veel gemeen te hebben. Ook buiten de koningsklasse delen de twee coureurs een brede interesse in autosport. Volgens Vandoorne gaat de passie van Verstappen zelfs veel verder dan enkel de F1. “Max volgt echt alles. Hij weet precies wie waar rijdt, wat de resultaten zijn en hoe een race is verlopen”, vertelt de Vlaming in gesprek met Motorsport.com. “Hij heeft een enorme liefde voor de sport in het algemeen.”

Verstappens interesse gaat verder dan F1

Die veelzijdige interesse verklaart volgens Vandoorne ook waarom Verstappen zich steeds vaker buiten de Formule 1 laat zien. De Nederlander stapte de voorbije jaren al meermaals in GT3-auto’s en lijkt open te staan voor vrijwel elke raceklasse. “Alles wat vier wielen heeft, probeert hij zo’n beetje”, klinkt het met een glimlach.

Verstappen liet eerder dit jaar al zien dat zijn interesses en met name talent, ver buiten de F1 reiken. De Nederlander wist namelijk in een Ferrari GT3-bolide de NSL9 op de Nürburgring Nordschleife te winnen, nipt nadat hij zijn licentie had binnen gehengeld. Dit leverde Verstappen een vracht aan complimenten op, vanuit de hele racewereld.

Vandoorne teamgenoot van Verstappen binnenkort?

Het is dan ook geen geheim dat Verstappen ambities koestert in de enduranceracerij. Dat opent de deur naar een mogelijke samenwerking met Vandoorne, die zelf al ruime ervaring heeft in langeafstandsraces. De Vlaming sluit zo’n scenario allesbehalve uit. “Het zou wel heel leuk zijn om in de toekomst samen Le Mans te rijden”, stelt hij. “Daar zou ik zeker geen nee tegen zeggen.”

Een gezamenlijke deelname aan de iconische 24 uur van Le Mans zou niet alleen een nieuw hoofdstuk betekenen voor Verstappen, maar ook een bijzondere kruisbestuiving zijn tussen twee coureurs die hun liefde voor autosport duidelijk ver voorbij de Formule 1 hebben liggen.