user icon
icon

Red Bull-kopstuk maakt debuut in Dakar Rally

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull-kopstuk maakt debuut in Dakar Rally

Red Bull-eigenaar Mark Mateschitz lijkt aan de vooravond van een nieuwe uitdaging in de autosport te staan. De steenrijke Oostenrijker lijkt namelijk over anderhalve week zijn debuut te maken in de iconische Dakar Rally in Saoedi-Arabië. Hij staat op de deelnemerslijst onder een pseudoniem.

Red Bull is actief in veel takken van de sport, en is al jaren prominent aanwezig in de autosport. Ook dit jaar speelden ze weer een hoofdrol in de Formule 1, waar ze met Max Verstappen net naast de wereldtitel grepen. Sinds het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz is er veel veranderd bij Red Bull, zijn aandelen zijn na zijn dood verschoven naar zijn zoon Mark Mateschitz.

Meer over Red Bull Racing Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

19 dec
 Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

12 dec

Mateschitz junior liet dit jaar een aantal keren zijn gezicht zien in de Formule 1-paddock. Hij was aanwezig bij de seizoensfinale in Abu Dhabi, en zou als 'kamp Oostenrijk' een belangrijke rol hebben gespeeld bij de interne situatie binnen het team. Hij is een belangrijke man binnen het bedrijf in de sport, en is volgens recente berekeningen de 38e rijkste persoon ter wereld.

Wat gaat Mateschitz doen?

Mateschitz lijkt de autosport niet links te kunnen laten liggen, want volgens de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung gaat hij debuteren in de prestigieuze Dakar Rally. Op de deelnemerslijst staat de coureur Mark Mustermann, die gaat rijden met een Toyota Hilux T1+ die wordt ingezet door MM Rallye. Kleine Zeitung meldt dat deze Mustermann een schuilnaam is voor Mateschitz, die voor het eerst echt zelf gaat racen.

Sterk deelnemersveld

Samen met zijn navigator Michael Zajc zal hij deelnemen aan de Dakar Rally, die door velen wordt gezien als de zwaarste rally ter wereld. Het startveld bij de auto's is dit jaar bijzonder sterk met fabrieksteams van onder meer Ford, Toyota, Dacia en Land Rover. Grote sterren als Carlos Sainz senior, Sebastien Loeb en Nasser Al-Attiyah zullen ook weer aan de start verschijnen.

Ervaring

Mateschitz heeft zich in ieder geval goed voorbereid op zijn Dakar-debuut. Hij zou eerder dit jaar al hebben deelgenomen aan Baja's in Italië, Griekenland en Spanje, en zou daarnaast ook de World Rally-Raid Championship-wedstrijden in Portugal en Marokko hebben gereden.

F1 Nieuws Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar