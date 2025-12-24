Red Bull-eigenaar Mark Mateschitz lijkt aan de vooravond van een nieuwe uitdaging in de autosport te staan. De steenrijke Oostenrijker lijkt namelijk over anderhalve week zijn debuut te maken in de iconische Dakar Rally in Saoedi-Arabië. Hij staat op de deelnemerslijst onder een pseudoniem.

Red Bull is actief in veel takken van de sport, en is al jaren prominent aanwezig in de autosport. Ook dit jaar speelden ze weer een hoofdrol in de Formule 1, waar ze met Max Verstappen net naast de wereldtitel grepen. Sinds het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz is er veel veranderd bij Red Bull, zijn aandelen zijn na zijn dood verschoven naar zijn zoon Mark Mateschitz.

Mateschitz junior liet dit jaar een aantal keren zijn gezicht zien in de Formule 1-paddock. Hij was aanwezig bij de seizoensfinale in Abu Dhabi, en zou als 'kamp Oostenrijk' een belangrijke rol hebben gespeeld bij de interne situatie binnen het team. Hij is een belangrijke man binnen het bedrijf in de sport, en is volgens recente berekeningen de 38e rijkste persoon ter wereld.

Wat gaat Mateschitz doen?

Mateschitz lijkt de autosport niet links te kunnen laten liggen, want volgens de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung gaat hij debuteren in de prestigieuze Dakar Rally. Op de deelnemerslijst staat de coureur Mark Mustermann, die gaat rijden met een Toyota Hilux T1+ die wordt ingezet door MM Rallye. Kleine Zeitung meldt dat deze Mustermann een schuilnaam is voor Mateschitz, die voor het eerst echt zelf gaat racen.

Sterk deelnemersveld

Samen met zijn navigator Michael Zajc zal hij deelnemen aan de Dakar Rally, die door velen wordt gezien als de zwaarste rally ter wereld. Het startveld bij de auto's is dit jaar bijzonder sterk met fabrieksteams van onder meer Ford, Toyota, Dacia en Land Rover. Grote sterren als Carlos Sainz senior, Sebastien Loeb en Nasser Al-Attiyah zullen ook weer aan de start verschijnen.

Ervaring

Mateschitz heeft zich in ieder geval goed voorbereid op zijn Dakar-debuut. Hij zou eerder dit jaar al hebben deelgenomen aan Baja's in Italië, Griekenland en Spanje, en zou daarnaast ook de World Rally-Raid Championship-wedstrijden in Portugal en Marokko hebben gereden.