Max Verstappen houdt zich niet alleen bezig met de Formule 1, hij besteedt ook veel tijd aan zijn eigen raceteam Verstappen.com Racing. Ze kenden een succesvol jaar in de GT3-racerij, maar als het aan Verstappen ligt, is dit pas het begin. Hij wil het project laten groeien.
Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij verder wil kijken dan alleen de Formule 1. De Nederlander droomt van deelname aan enduranceklassiekers als de 24 uur van Le Mans, en is een groot fan van GT3-races. Hij maakt dit jaar zijn GT3-debuut op de Nürburgring Nordschleife, en testte ook meerdere keren met zijn GT3-bolides. Zo was hij vorige week te vinden op het circuit van Estoril, waar hij met een nieuwe Mercedes GT3 reed.
Verstappen.com Racing was vorig jaar in meerdere kampioenschappen te vinden. Zo stond er een wagen in de kleuren van Verstappen aan de start van de races in de GT World Challenge Europe Endurance. In de Gold Cup streed de equipe van Thierry Vermeulen, simracer Chris Lulham en Harry King om de titel, en wonnen ze de 24 uur van Spa-Francorchamps.
'Het wordt steeds serieuzer'
De prestaties van zijn team maken Verstappen trots. In de Talking Bull-podcast van Red Bull praat hij er gepassioneerd over: "Het wordt steeds serieuzer. We zijn dit jaar natuurlijk niet ingestapt als Pro-auto, maar in de Gold Cup. Een van de coureurs die instapte kwam uit de simracewereld (Lulham, red.)."
Lulham niet voor de leeuwen gooien
Verstappen wilde Lulham niet direct onder grote druk zetten: "Dus om hem meteen in het Pro-kampioenschap te zetten, was waarschijnlijk te veel geweest, zou ik zeggen. Maar ik heb altijd gezegd dat we ons qua rondetijden wel met hen kunnen vergelijken. Dat is ook het doel."
"Nu hebben we natuurlijk de Gold Cup gewonnen. Dat is net onder de Pro-auto's, en dat was ook ons doel aan het begin van het jaar. En ik denk dat de coureurs gedurende het seizoen ook mooie stappen hebben gezet: echt leren omgaan met de moeilijkheden van de auto, de balans, begrijpen hoe je sneller kunt gaan en hoe je kwalificaties en race kunt optimaliseren, dat soort zaken."
Verstappen wil graag met een auto deelnemen aan de Pro-klasse, en ze zullen dan waarschijnlijk overstappen naar de Mercedes. Verstappen wil daar nog niet te veel over kwijt: "Maar het wordt wel groter en beter."
SennaDaSilva
Posts: 4.095
Ben benieuwd hoe zijn team het gaat doen in de Pro-klasse, dat zijn wel de echte big guns qua teams.
Zal waarschijnlijk minder makkelijk direct succesvol zijn. Ik geloof dat hij al eerder met Emil Frey Racing een samenwerking heeft of had.
Wellicht nu een stapje verder doen, en met bijvoorbeeld Team WRT een samenwerking aan gaan.
Dat zal perfect passen, zijn al jaren het topteam in de GT3, enorme prijzenkast met alle klassiekers er tussen, gesitueerd in Belgie bij Luik, dus vlakbij de woonplaats van Jos, geboorteplek van Max, en dicht in de buurt van Spa en de Nurburgring. En ervaring met grote namen als Rossi, en ex-F1 rijders als Kubica, Will Stevens en Kevin Magnussen. En ook Frijns is nog altijd deel van dat team. Die kunnen een jongen als Max ook wel aan zodra hij zijn loopbaan wil vervolgen in GT3, en kunnen hem ook een Hypercar bieden voor Le Mans etc...
snailer
Posts: 31.210
Je beschrijft een situatie met veel voordeel, SennaDaSiva. Zou mooi zijn.
Maar ik vermoed dat hij de Pro kalsse wil doen met zijn rijders. De Gold klasse koos hij om zijn rijders te laten leren op een wat lager niveau.
Maar mogelijk heb je gelijk. Hoewel ik niet weet of 3 rijders mogen, ken de regels niet, zou hij als het wel in de regels past, er een driemansteam van kunnen maken met Max zelf als derde die dan af en toe een race mee instapt.
SennaDaSilva
Posts: 4.095
Ze willen waarschijnlijk deelnemen met Mercedes... voorlopig staat er een BMW GT3 afgebeeld op de racing punt verstappen punt com website...
StevenQ
Posts: 9.930
Dat is een auto uit iRacing, geen echte
