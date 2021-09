Koninklijk paar aanwezig bij Nederlandse Grand Prix

Hoog bezoek in Zandvoort dit weekend. Zondag zullen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aanwezig zijn bij de Nederlandse Grand Prix. Voorafgaand de race ontmoet het koningspaar Max Verstappen.

De koning en koningin zijn niet de enige bezoekers van de koninklijke familie. Ook Prins Bernhard jr. zal aanwezig zijn. Dit is echter niet zo gek aangezien hij mede-eigenaar is van het circuit. Het is dus mede aan de bekritiseerde prins te danken dat we dit weekend eindelijk weer een Nederlandse Grand Prix hebben.

De koning en koningin zullen de race bezoeken. Het is niet bekend of ze ook aanwezig zullen zijn bij de kwalificatie. De race begint zondag om 15:00 en voorafgaand zal het volkslied worden gezongen door zangeres Davina Michelle.