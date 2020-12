Doornbos verwacht eenjarig contract Hamilton: "In 2022 kan Max beschikbaar zijn"

Inmiddels is het Mercedes Formule 1-team het enige team dat nog geen volledige coureurs-opstelling heeft aangekondigd voor volgend seizoen. Naar verluid duren de contract-onderhandelingen tussen betrokken partijen (Wolff-Hamilton-Daimler) langer dan verwacht, en het salaris van de zevenvoudig wereldkampioen zou daar een onderdeel van zijn.

Oud Formule 1-coureur Robert Doornbos denkt daar het volgende over te weten. "INEOS is het team binnengestapt als grootaandeelhouder, en ze hebben daar groot geld voor betaald", aldus Doornbos. "Dit is het perfecte excuus voor Mercedes om Hamilton alsnog binnen te halen; de CEO van Daimler was er immers op tegen om de Brit zó veel geld te gaan betalen. Nu Mercedes het geld van INEOS heeft, hebben ze het geld om Hamilton te betalen."

Het is nu nog de vraag voor hoeveel jaar Hamilton zijn contract zal tekenen. Toto Wolff heeft inmiddels zijn contract verlengd met drie jaar, en het is algemeen bekend dat Hamilton en Toto Wolff een duo is dat best close verkeert. Echter, Doornbos denkt dat Hamilton niet voor zoveel jaar zal tekenen.

"Ik denk dat het een eenjarig contract voor Lewis wordt, wanneer het wordt aangekondigd", aldus Doornbos, en hij meent dat daar verschillende redenen voor zijn. "Je wil als team zijnde natuurlijk alle opties open houden. Als Max één belabberd jaar met Red Bull heeft, kan hij natuurlijk ineens beschikbaar zijn op de markt. Wat ook een reden kan zijn is, mocht Lewis een achtste wereldtitel weten te bemachtigen, dat zijn motivatie daarna ineens keldert", zo concludeert Doornbos.