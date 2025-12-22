Daniel Ricciardo is inmiddels al een tijdje gestopt als Formule 1-coureur, maar de Australiër keert wel degelijk terug in de racerij. Niet als coureur, maar als mentor. Ricciardo lanceert een nieuw initiatief: de Daniel Ricciardo Series (DRS), waarmee hij jonge talenten wil begeleiden richting een professionele racecarrière.

Binnen dit project zullen twee DRS-coureurs persoonlijk door Ricciardo worden ondersteund in de aanloop naar de Ginetta Junior Scholarship-assessments. Daarmee richt de oud-F1-rijder zich nadrukkelijk op de volgende generatie coureurs.

Ricciardo kondigde het initiatief aan via zijn Instagram-account. De Australiër verdween in 2024 definitief uit de Formule 1 nadat hij bij Racing Bulls werd vervangen door Liam Lawson en geen nieuw stoeltje wist te bemachtigen bij een ander team.

Ricciardo helpt jonge coureurs

In het aankondigingsfilmpje dat Ricciardo op zijn Instagram heeft gepost vertelt hij: "DRS-coureurs, ik wil jullie fijne feestdagen wensen. Ik weet dat er weer een jaar voorbij is. Het gaat snel. Maar ik hoop dat je een geweldige tijd hebt gehad op het circuit. Ik heb in de zomer veel glimlachen heb gezien, dus ik hoop dat die tot het einde blijven."

"En om ze gemotiveerd te houden, is er nieuws voor 2026: we gaan twee coureurs tussen de 14 en 17 jaar selecteren voor de Ginetta Junior Scholarship. Met 'we' bedoel ik ook mijzelf. Dat is best spannend, om de kans te krijgen om in een raceauto te rijden en die ervaring op te doen", zo laat Ricciardo weten dat hij zelf ook meehelpt met de procedure.

Opstarten van carrières

Ricciardo heeft maar een doel: het helpen van jonge coureurs bij de opstart van hun carrière. Dat probeert hij dan ook te doen met zijn eigen juniorserie. "En als iemand van jullie gewoon wil karten en wil ervaren hoe het is om wiel aan wiel te rijden, dan is dat meer dan waar wij voor staan. Maar ook voor het starten van je racecarrière is alles aanwezig, dus er is volop ruimte in de DRS-opleiding en junior-serie."

"Ik zal volgend jaar ook bij een aantal races aanwezig zijn. Ik kijk ernaar uit jullie te zien. Tot dan, fijne feestdagen, geniet van je vrije tijd en tot ziens in 2026", zo belooft Ricciardo. De laatste F1-race die de Australiër heeft meegemaakt was de Grand Prix van Singapore in 2024.