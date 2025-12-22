user icon
Daniel Ricciardo keert terug in de autosport

Daniel Ricciardo is inmiddels al een tijdje gestopt als Formule 1-coureur, maar de Australiër keert wel degelijk terug in de racerij. Niet als coureur, maar als mentor. Ricciardo lanceert een nieuw initiatief: de Daniel Ricciardo Series (DRS), waarmee hij jonge talenten wil begeleiden richting een professionele racecarrière.

Binnen dit project zullen twee DRS-coureurs persoonlijk door Ricciardo worden ondersteund in de aanloop naar de Ginetta Junior Scholarship-assessments. Daarmee richt de oud-F1-rijder zich nadrukkelijk op de volgende generatie coureurs.

Ricciardo kondigde het initiatief aan via zijn Instagram-account. De Australiër verdween in 2024 definitief uit de Formule 1 nadat hij bij Racing Bulls werd vervangen door Liam Lawson en geen nieuw stoeltje wist te bemachtigen bij een ander team.

Ricciardo helpt jonge coureurs

In het aankondigingsfilmpje dat Ricciardo op zijn Instagram heeft gepost vertelt hij: "DRS-coureurs, ik wil jullie fijne feestdagen wensen. Ik weet dat er weer een jaar voorbij is. Het gaat snel. Maar ik hoop dat je een geweldige tijd hebt gehad op het circuit. Ik heb in de zomer veel glimlachen heb gezien, dus ik hoop dat die tot het einde blijven."

"En om ze gemotiveerd te houden, is er nieuws voor 2026: we gaan twee coureurs tussen de 14 en 17 jaar selecteren voor de Ginetta Junior Scholarship. Met 'we' bedoel ik ook mijzelf. Dat is best spannend, om de kans te krijgen om in een raceauto te rijden en die ervaring op te doen", zo laat Ricciardo weten dat hij zelf ook meehelpt met de procedure. 

Opstarten van carrières

Ricciardo heeft maar een doel: het helpen van jonge coureurs bij de opstart van hun carrière. Dat probeert hij dan ook te doen met zijn eigen juniorserie. "En als iemand van jullie gewoon wil karten en wil ervaren hoe het is om wiel aan wiel te rijden, dan is dat meer dan waar wij voor staan. Maar ook voor het starten van je racecarrière is alles aanwezig, dus er is volop ruimte in de DRS-opleiding en junior-serie."

"Ik zal volgend jaar ook bij een aantal races aanwezig zijn. Ik kijk ernaar uit jullie te zien. Tot dan, fijne feestdagen, geniet van je vrije tijd en tot ziens in 2026", zo belooft Ricciardo. De laatste F1-race die de Australiër heeft meegemaakt was de Grand Prix van Singapore in 2024. 

 

Regenrace

Posts: 2.230

Nog even een gitaartje erbij en het is net Cat Stevens.

  • 2
  • 22 dec 2025 - 11:18
F1 Nieuws Daniel Ricciardo

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 62.223

    Foto op X:

    Ricciardo speelt tevens de rol van Jozef in de Australische versie van "De Kerststal".

    • + 1
    • 22 dec 2025 - 11:06
    • snailer

      Posts: 31.133

      Volgens mij niet. HIj probeert Chriet Titulaer te imiteren.

      (Ja, Slecht. Gestolen grap van een mede forum tijger. Dus niet eens van mijn ai slavin gestolen.)

      • + 1
      • 22 dec 2025 - 11:14
    • Regenrace

      Posts: 2.230

      Nog even een gitaartje erbij en het is net Cat Stevens.

      • + 2
      • 22 dec 2025 - 11:18
    • Larry Perkins

      Posts: 62.223

      Niettus, Jozef!
      Zag hem gisteren nog oefenen met een ezeltje en de drie wijzen uit het oosten, en daarna had hij 'dolle duikavond' op de zus van Maria...

      • + 0
      • 22 dec 2025 - 11:25
    • Pietje Bell

      Posts: 32.542

      Waar hij nu mee bezig is is dat niet wat Max al een paar jaar doet
      naast zijn F1 carrière?
      Vrijwillig sim coureurs opleiden tot volwaardige race coureurs?

      • + 0
      • 22 dec 2025 - 11:30

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

