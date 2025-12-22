Max Verstappen geniet van zijn vrije tijd nu de winterstop in de Formule 1 is ingegaan. De Nederlandse Red Bull-coureur reisde afgelopen weekend af naar Oostenrijk voor een korte skivakantie, en daar werd hij vanzelfsprekend gespot. Hij meldde zich met zijn vriendin Kelly Piquet op een feestje.

De Formule 1-coureurs hebben een lang seizoen achter de rug. Het seizoen begon in maart, maar in januari moesten de coureurs zich al op de fabriek melden voor de eerste werkzaamheden. Begin deze maand kwam het F1-seizoen ten einde in Abu Dhabi, maar daar stopte het voor veel coureurs niet. Ook Verstappen had nog meerdere verplichtingen op de agenda staan.

Verstappen reisde af naar Milton Keynes voor de jaarafsluiting met Red Bull, maar moest daarna het FIA-gala in het Oezbeekse Tasjkent afzeggen vanwege ziekte. Toen Verstappen weer was opgeknapt, reisde hij door naar Portugal waar hij op het circuit van Estoril een GT3-test uitvoerde in een Mercedes. Na twee dagen testen vloog hij weer terug naar zijn woonplaats Monaco, maar daar bleef hij niet lang hangen.

Bloemetjes buitenzetten

Verstappen vloog eind vorige week naar Innsbruck in Oostenrijk, waar hij een paar dagen op wintersport ging. Verstappen maakte er nooit een geheim van dat hij geniet van tijd doorbrengen met zijn familie, en het was dan ook een welkome vakantie. Maar Verstappen kon zich niet ongezien bewegen door het Alpenland, want hij werd door fans gespot op een feestje.

Verstappen werd hier samen met zijn vriendin Kelly Piquet gesignaleerd op een feestje. Het zou gaan om een feestje van een vriendin van Piquet, die ook aanwezig was in Oostenrijk. Het feestje in de sneeuw duurde overigens niet lang, want Verstappen vloog aan het einde van het weekend weer terug naar Monaco.

Te weinig vakantie

Voor Verstappen is het een korte vakantie, want begin volgende maand start voor hem alweer de training. In een interview met Viaplay stelde Verstappen dat hij van mening is dat de vakantie voor de coureurs veel te kort duurt.