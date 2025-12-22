user icon
icon

Verstappen zet de bloemetjes buiten en wordt gespot op feestje in Oostenrijk

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen zet de bloemetjes buiten en wordt gespot op feestje in Oostenrijk

Max Verstappen geniet van zijn vrije tijd nu de winterstop in de Formule 1 is ingegaan. De Nederlandse Red Bull-coureur reisde afgelopen weekend af naar Oostenrijk voor een korte skivakantie, en daar werd hij vanzelfsprekend gespot. Hij meldde zich met zijn vriendin Kelly Piquet op een feestje.

De Formule 1-coureurs hebben een lang seizoen achter de rug. Het seizoen begon in maart, maar in januari moesten de coureurs zich al op de fabriek melden voor de eerste werkzaamheden. Begin deze maand kwam het F1-seizoen ten einde in Abu Dhabi, maar daar stopte het voor veel coureurs niet. Ook Verstappen had nog meerdere verplichtingen op de agenda staan.

Meer over Max Verstappen Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

19 dec
 Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

12 dec

Verstappen reisde af naar Milton Keynes voor de jaarafsluiting met Red Bull, maar moest daarna het FIA-gala in het Oezbeekse Tasjkent afzeggen vanwege ziekte. Toen Verstappen weer was opgeknapt, reisde hij door naar Portugal waar hij op het circuit van Estoril een GT3-test uitvoerde in een Mercedes. Na twee dagen testen vloog hij weer terug naar zijn woonplaats Monaco, maar daar bleef hij niet lang hangen.

Bloemetjes buitenzetten

Verstappen vloog eind vorige week naar Innsbruck in Oostenrijk, waar hij een paar dagen op wintersport ging. Verstappen maakte er nooit een geheim van dat hij geniet van tijd doorbrengen met zijn familie, en het was dan ook een welkome vakantie. Maar Verstappen kon zich niet ongezien bewegen door het Alpenland, want hij werd door fans gespot op een feestje. 

Verstappen werd hier samen met zijn vriendin Kelly Piquet gesignaleerd op een feestje. Het zou gaan om een feestje van een vriendin van Piquet, die ook aanwezig was in Oostenrijk. Het feestje in de sneeuw duurde overigens niet lang, want Verstappen vloog aan het einde van het weekend weer terug naar Monaco.

Te weinig vakantie

Voor Verstappen is het een korte vakantie, want begin volgende maand start voor hem alweer de training. In een interview met Viaplay stelde Verstappen dat hij van mening is dat de vakantie voor de coureurs veel te kort duurt.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.549

    Nou, wat heeft Max de bloemetjes buiten gezet zeg!
    Kelly's vriendin Yara heeft daar 3 dagenlang haar 40ste verjaardag gevierd met HAAR
    vrienden, waarvan K & M er twee zijn. Ze kennen de rest helemaal niet,
    behalve Yara's zussen.
    Max is in een paar video's te zien in de achtergrond, maar feest niet mee met alle 40+ers.
    Zo te zien verveelde hij zich enorm. En Penelope was het enige aanwezige kind tussen al
    die 40 plussers. Zielig. Kelly heeft zich goed vermaakt. Stond op heel veel foto's en in
    heel veel video's online gezet door de feestgangers.

    www.instagram.com/p/DSizWZOCeym/?img_index=1

    • + 0
    • 22 dec 2025 - 16:09

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar