Oscar Piastri kende dit jaar een seizoen met ups en downs in de Formule 1. De Australiër leek af te stevenen op het wereldkampioenschap, maar viel in de tweede seizoenshelft ver terug. Piastri had het zwaar bij McLaren, en wordt in verband gebracht met een vertrek. Volgens Jacques Villeneuve moet Piastri oppassen.

Piastri mocht dit jaar vechten met zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris. De papajakleurige renstal stelde dat de coureurs vrij met elkaar mochten strijden, maar dat dit niet ten koste mocht gaan van elkaar. Alhoewel ze geen coureur voortrokken, kregen fans van Piastri het gevoel dat hij werd benadeeld. In Monza moest hij aan de kant na een slechte pitstop van Norris, en een beuk van de Brit in Singapore viel ook niet goed.

Piastri was de beste coureur van de eerste seizoenshelft, maar zakte door het ijs in het tweede deel van het seizoen. Hij maakte foutjes, kon Norris niet bijhouden en werd ingehaald door Max Verstappen. Piastri streed tot en met de laatste Grand Prix van het seizoen mee om de titel, maar eindigde uiteindelijk op de derde plaats in het wereldkampioenschap.

Wispelturige wereld

In de afgelopen weken werd er al meerdere keren gespeculeerd over de toekomst van Piastri. Hij werd zelfs in verband gebracht met een vertrek bij McLaren, maar volgens Jacques Villeneuve is dat geen goed idee. De oud-wereldkampioen spreekt zich uit bij een gokplatform: "McLaren had dit jaar de beste auto. Dat hebben ze wel bewezen. Hij staat gewoon onder contract."

"Dit is echt een wispelturige wereld. Sommige jaren wil elk team je koste wat het kost hebben, en twee jaar later ligt de focus alweer op iets of iemand anders. Je bent in feite maar zo goed als je was in je laatste race. Dat is waar teams en mensen naar kijken."

Wat moet Piastri nu gaan doen?

Villeneuve waarschuwt Piastri dan ook: "Oscar had een geweldig imago toen hij nog bij Alpine zat, voordat hij naar McLaren kwam. Teams vochten met elkaar om hem binnen te halen. De tweede helft van het seizoen was in dat opzicht niet zo goed. Dus hij moet dat vertrouwen weer een beetje opbouwen."