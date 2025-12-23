user icon
Het nieuwe seizoen is nog niet begonnen, maar de Formule 1-wereld is nu al in de ban van een opvallende rel rondom de krachtbronnen. Het draait hier vooral om Mercedes, dat een slim trucje zou toepassen. De FIA zou deze truc nu tijdelijk toestaan, terwijl Red Bull het probeerde te kopiëren na een tip van een oud-medewerker van Mercedes.

In 2026 gaan er nieuwe motorregels gelden in de Formule 1. Dit zorgt ervoor dat niemand echt weet waar ze staan. Achter de schermen zijn de teams en motorfabrikanten al maanden bezig met het ontwikkelen van de nieuwe krachtbronnen, en afgelopen week kwam naar buiten dat er onrust was ontstaan.

Het leek er namelijk op dat Mercedes een maas in de wet had gevonden. Het gaat hier om de compressieverhoudingen van de motoren, die afgelopen seizoen nog maximaal 18:1 mochten aantikken, terwijl dat voor 2026 is gezakt naar 16:1. De FIA-regels schrijven voor dat de compressieverhoudingen worden gecontroleerd in de garage, en Mercedes zou een manier hebben gevonden waardoor de compressieverhouding tijdens het rijden wel de 18:1 aantikt.

Wat is de rol van Red Bull?

Mercedes zou hiermee een flink snelheidsvoordeel hebben, en dat heeft vanzelfsprekend voor klachten gezorgd. Volgens het geruchtencircuit zou ook Red Bull Powertrains bezig zijn met dit trucje. Het Italiaanse medium Corriere dello Sport stelt dat een Mercedes-engineer die naar Red Bull is overgestapt, dit heeft verklapt. Hij zou dit zeven maanden geleden hebben gedeeld met Red Bull, waarna ze hebben geprobeerd het systeem te reproduceren.

Het Italiaanse medium stelt echter dat het een lastig proces is, en Red Bull er nog niet in is geslaagd om in de buurt te komen van de compressieverhouding van 18:1.

Wat gaat de FIA doen?

De vraag is nu wat de FIA gaat doen, want als ze ingrijpen kan dit Mercedes terugwerpen in het ontwikkelingsproces. Volgens Corriere dello Sport heeft de FIA bevestigd dat ze de situatie goed in de gaten houden, maar dat het lastig te controleren is welke compressieverhoudingen de teams hanteren tijdens het rijden. Als een ander team een protest zou aantekenen tegen Mercedes, zou dit dus zeer lastig te bewijzen zijn. De FIA zou het trucje dan ook tijdelijk toestaan.

Rivalen openen de aanval

Volgens het Italiaanse medium hebben de motorfabrikanten op 18 december over de zaak gesproken met de FIA. Hier zouden Ferrari en Honda de aanval hebben geopend, terwijl ook Red Bull en Audi om opheldering hebben gevraagd. Dit zou dus betekenen dat Red Bull het trucje nog niet onder de knie heeft.

Rimmer

Posts: 13.088

Mercedes dus wederom met de beste motor zoals verwacht.
Lando of Russell kampioen en Max die met vier titels afscheid gaat nemen van de F1. Had hij nou maar gewoon naar Jos en Raymond geluisterd dan had hij komend seizoen met een nieuw team succes kunnen oogsten ipv kansloos vechten om Q1 uit te... [Lees verder]

  • 1
  • 23 dec 2025 - 09:56
  • ADN

    Posts: 374

    Waarom niet gewoon een technical directive uitvaardigen? Mercedes moet dit makkelijk kunnen aanpassen. 'Gewoon' de onderdelen die uitzetten/krimpen onder temperatuur vervangen voor materialen die dat niet doen waardoor de 16:1 verhouding in stand blijft. Toegegeven, slim gevonden van Mercedes maar zoals met veel zaken totaal tegen de bedoeling van de regels in.

    • + 0
    • 23 dec 2025 - 09:56
    • NicoS

      Posts: 19.928

      Als Mercedes het moet aanpassen hebben ze een groot probleem, en bestaat de kans dat ze het seizoen niet kunnen starten.
      De FIA heeft dit ook als voorstel gebracht, of de overige teams ermee akkoord gaan is nog niet duidelijk, het is nog geen definitief oordeel.

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 10:12
    • NicoS

      Posts: 19.928

      Het voorstel is dat Mercedes het komende seizoen ermee mag rijden, maar dat het voor 2027 aangepast moet worden.
      Het is dus een soort van handjeklap….. Net als DAS zeg maar….

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 10:28
  • Rimmer

    Posts: 13.088

    Mercedes dus wederom met de beste motor zoals verwacht.
    Lando of Russell kampioen en Max die met vier titels afscheid gaat nemen van de F1. Had hij nou maar gewoon naar Jos en Raymond geluisterd dan had hij komend seizoen met een nieuw team succes kunnen oogsten ipv kansloos vechten om Q1 uit te komen. Max is kampioen slechte keuzes maken geworden.

    • + 1
    • 23 dec 2025 - 09:56
    • snailer

      Posts: 31.160

      Rbpt heeft de zelfde truuk in de motor.

      • + 1
      • 23 dec 2025 - 10:04
    • NicoS

      Posts: 19.928

      Blij toe, anders krijgen we constant dat gezeik weer dat Max alleen kampioen kan worden in een illegale auto, nee bedankt!
      Max heeft weloverwogen de juiste keuze gemaakt, en kan rustig kijken wat hij gaat doen.
      En als je wat meer verdiept had in hoe Max er in staat, dan snap je zijn keuze.

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 10:08
    • HermanInDeZon

      Posts: 512

      "Blij toe, anders krijgen we constant dat gezeik weer dat Max alleen kampioen kan worden in een illegale auto, nee bedankt!"

      Heeft iemand ooit beweerd dat Max een illegale auto had of is dit een vorm van paranoia van je?

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 10:09
    • NicoS

      Posts: 19.928

      @Herman,
      Dit kan je zo invullen wat voor gezeur er over komt…..

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 10:25
    • Lulham

      Posts: 651

      Hele volksstammen hebben dat beweerd ja na de budgetcap overtreding van Red Bull door de te dure catering.

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 10:27
    • snailer

      Posts: 31.160

      Er zijn er genoeg geweest, Herman. Vooral 2022 en 2023. Want die auto was op een illegale manier zo goed gemaakt door de budget cap overtreding. Of was het 2021, die overtreding. Dan was et vooral de 2021 en 2022 auto. Een paar gaan zelfs zo ver dat RBR nog steeds voordeel heeft van de cpa.

      Overigens stroost je. Ook Mercedes was illegaal: vlex wings, DAS. In 2021 illegaal de motoren vervangen. Net als dit jaar RBR deed in Brazilie.

      Ferrari zou illegale truuks hebben gebruikt met de brandstofleidingen aantal jaren terug. Alleen werden die niet kampioen er mee omdat er een uber dominante Mercedes rondreed. die jaren.

      En tot slot McLaren. Men vindt de truuk van McLaren illegaal. Die rond het koel houden van de banden.

      Het is allemaal wat.

      NicoS gebruikt zoals bijna altijd valide argumenten. Uiteraard kan je het met NicoS eens zijn of niet. Hij gebruikt tenminste argumenten.

      Mijn mening is dat de FIA zich veel te veel bemoeit met innovatie. Zo zie ik dit.

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 10:30
    • Pietje Bell

      Posts: 32.564

      "Heeft iemand ooit beweerd dat Max een illegale auto had

      of is dit een vorm van paranoia van je?"


      Waarom iemand van paranoia beschuldigen
      als je zelf niet eens de feiten kent?!
      Als iemand hier de feiten kent is het @Nico wel!!

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 10:40
    • HermanInDeZon

      Posts: 512

      Ik beschuldig niemand, het was een oprechte vraag.

      Ik heb in het verleden denk ik al wel eens aangehaald dat - om het voorzichtig uit te drukken - bepaalde mensen hier wel eens de neiging hebben om nogal snel te denken dat hele wereld tegen Max is (FIA, Engelse pers).

      En ik hoef als reactie op dit bericht echt niet de tienduizendste paste van al die keren dat mensen denken dat Max benadeeld werd, die heb ik zo onderhand al genoeg keer gelezen.

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 10:46
  • snailer

    Posts: 31.160

    Er zijn 2 motorbouwers die het hebben geïmplementeerd. De trick zou ook in de RBPT motor zitten.

    • + 0
    • 23 dec 2025 - 10:03
  • Lulham

    Posts: 651

    "Dit zou dus betekenen dat Red Bull het trucje nog niet onder de knie heeft."

    Nee het betekent dat ze duidelijkheid willen zodat ze geen resources verspillen...

    • + 1
    • 23 dec 2025 - 10:28
    • snailer

      Posts: 31.160

      Ze willen duidelijkheid, omdat ze de zelfde truuk in de motor hebben.

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 10:31
    • snailer

      Posts: 31.160

      De bron zou trouwens 'the race' zijn. Mercedes en Red Bull zouden de truuk gebruiken in de nieuwe motor.

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 10:33

