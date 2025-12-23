Het nieuwe seizoen is nog niet begonnen, maar de Formule 1-wereld is nu al in de ban van een opvallende rel rondom de krachtbronnen. Het draait hier vooral om Mercedes, dat een slim trucje zou toepassen. De FIA zou deze truc nu tijdelijk toestaan, terwijl Red Bull het probeerde te kopiëren na een tip van een oud-medewerker van Mercedes.

In 2026 gaan er nieuwe motorregels gelden in de Formule 1. Dit zorgt ervoor dat niemand echt weet waar ze staan. Achter de schermen zijn de teams en motorfabrikanten al maanden bezig met het ontwikkelen van de nieuwe krachtbronnen, en afgelopen week kwam naar buiten dat er onrust was ontstaan.

Het leek er namelijk op dat Mercedes een maas in de wet had gevonden. Het gaat hier om de compressieverhoudingen van de motoren, die afgelopen seizoen nog maximaal 18:1 mochten aantikken, terwijl dat voor 2026 is gezakt naar 16:1. De FIA-regels schrijven voor dat de compressieverhoudingen worden gecontroleerd in de garage, en Mercedes zou een manier hebben gevonden waardoor de compressieverhouding tijdens het rijden wel de 18:1 aantikt.

Wat is de rol van Red Bull?

Mercedes zou hiermee een flink snelheidsvoordeel hebben, en dat heeft vanzelfsprekend voor klachten gezorgd. Volgens het geruchtencircuit zou ook Red Bull Powertrains bezig zijn met dit trucje. Het Italiaanse medium Corriere dello Sport stelt dat een Mercedes-engineer die naar Red Bull is overgestapt, dit heeft verklapt. Hij zou dit zeven maanden geleden hebben gedeeld met Red Bull, waarna ze hebben geprobeerd het systeem te reproduceren.

Het Italiaanse medium stelt echter dat het een lastig proces is, en Red Bull er nog niet in is geslaagd om in de buurt te komen van de compressieverhouding van 18:1.

Wat gaat de FIA doen?

De vraag is nu wat de FIA gaat doen, want als ze ingrijpen kan dit Mercedes terugwerpen in het ontwikkelingsproces. Volgens Corriere dello Sport heeft de FIA bevestigd dat ze de situatie goed in de gaten houden, maar dat het lastig te controleren is welke compressieverhoudingen de teams hanteren tijdens het rijden. Als een ander team een protest zou aantekenen tegen Mercedes, zou dit dus zeer lastig te bewijzen zijn. De FIA zou het trucje dan ook tijdelijk toestaan.

Rivalen openen de aanval

Volgens het Italiaanse medium hebben de motorfabrikanten op 18 december over de zaak gesproken met de FIA. Hier zouden Ferrari en Honda de aanval hebben geopend, terwijl ook Red Bull en Audi om opheldering hebben gevraagd. Dit zou dus betekenen dat Red Bull het trucje nog niet onder de knie heeft.