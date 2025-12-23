Max Verstappen heeft een bijzonder seizoen achter de rug. De Nederlandse Red Bull-coureur vocht zich terug in de titelstrijd na een tegenvallende eerste seizoenshelft. Verstappen werd bijna wereldkampioen, maar maakt zich daar geen zorgen om. De Red Bull-coureur stelt dat mensen het veel te serieus nemen.

Verstappen werd vier jaar op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander wilde dit jaar een gooi doen naar titel nummer vijf, maar liep in de eerste seizoenshelft tegen een grote achterstand op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri aan. Hij won nog wel in Japan en Imola, maar had in de zomer een achterstand van ruim honderd WK-punten.

In de tweede seizoenshelft leek Verstappen haast herboren, en liet hij de McLarens werken voor hun geld. Norris en Piastri maakten een aantal foutjes, en Verstappen maakte juist geen enkele fout. Hij vocht zich naar een aantal zeges, en wist het wereldkampioenschap weer spannend te maken. Uiteindelijk kwam hij slechts twee punten te kort om Norris van de titel te houden.

Verstappen ligt er niet wakker van

Fans leken zich hier drukker om te maken dan Verstappen zelf, zo stelt hij in de Red Bull-podcast Talking Bull: "Mensen nemen het leven veel te serieus. Ja, het is belangrijk om succesvol te zijn, maar dit doe je misschien maar tot je veertigste. En dat is niet eens de gemiddelde leeftijd waarop coureurs stoppen."

'Wat maakt mij het uit?'

Verstappen stelt dat er na de Formule 1 ook een leven is: "Denken jullie dat als ik vijftig of zestig jaar oud ben, het me dan uitmaakt of ik vier of zeven keer wereldkampioen ben geworden? Wat maakt het me eigenlijk uit? Ik zal nog steeds hetzelfde drankje bestellen. Het maakt me gewoon niet uit."

Verstappen doet ook niet aan stress, hij probeert zich zo rustig mogelijk te maken. De Nederlander haalt er zijn schouders over op: "Stress is heel erg slecht voor je, dan ga je eerder dood! Ik word nu gewoon 250 jaar oud!"