Verstappen deelt eerste reactie op nieuwe Red Bull-motor

Het team van Red Bull Racing verschijnt volgend jaar voor het eerst aan de start met een krachtbron die ze zelf hebben ontwikkeld. De voorbereidingen op 2026 zijn in volle gang, en Max Verstappen heeft de nieuwe krachtbron al gezien. Hij deelt zijn eerste reactie toen hij de motor hoorde.

Vanaf 2026 gaan er nieuwe aerodynamische en motorische regels gelden in de Formule 1. Voor de teams is dit het moment om toe te slaan, en bij Red Bull staan ze aan de vooravond van een belangrijk jaar. Voor het eerst verschijnen ze namelijk aan de start met krachtbronnen die ze volledig zelf hebben gebouwd. In Milton Keynes werkt men in de fabriek samen met partner Ford hard aan het project om direct competitief te zijn.

Verstappen greep dit jaar net naast de wereldtitel, en wil vanzelfsprekend direct competitief zijn in 2026. Hij wordt dan ook uitgebreid betrokken bij het proces achter de schermen, en bracht al een bezoekje aan de fabriek waar de nieuwe Red Bull Powertrains-krachtbronnen worden gebouwd.

Hoe klinkt de nieuwe motor?

In de fabriek kreeg Verstappen alvast te horen hoe de nieuwe generatie motoren voor 2026 klinkt. In de Red Bull-podcast Talking Bull werd Verstappen hiernaar gevraagd, en hij reageerde met een grote grijns: "Het maakt een geluid!"

Verstappen wordt daarna gevraagd welk gevoel dit geluid bij hem oproept: "Ik bedoel, het klonk best wel goed. Het klonk zeker als een motor. Natuurlijk, je hoort het terwijl dat ding op een testbank staat, maar het klonk goed. Ik weet niet zeker of ze iets hebben gedaan met het geluid, maar het maakte wel een goed geluid."

Geen V10

Verstappen klinkt tevreden, maar hij stelt ook dat de nieuwe krachtbronnen nog niet klinken op de manier zoals hij graag ziet: "Ik bedoel, het is zeker geen V10, maar ik hoop dat het ook goed zal klinken op de baan!"

De nieuwe auto's gaan eind volgende maand voor het eerst de baan op tijdens de eerste wintertest op het circuit van Barcelona in Spanje.

