user icon
icon

Verstappen verrichtte een wonder met Red Bull

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen verrichtte een wonder met Red Bull

Max Verstappen heeft een wonderbaarlijk seizoen in de Formule 1 achter de rug. De Nederlander vocht zich uit een geslagen positie terug in de titelstrijd, en werd uiteindelijk tweede. Ondanks het feit dat hij de titel is misgelopen, is Verstappen enorm trots op zijn prestatie.

Verstappen hoopte dit seizoen kans te maken op zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander kwam er echter al snel achter dat de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri veel sneller waren. Verstappen won nog wel in Suzuka en Imola, maar zag daarna hoe de twee papajakleurige auto's een grote voorsprong uitbouwden op hem.

Meer over Red Bull Racing <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

19 dec

Verstappen keek in de zomer tegen een achterstand van ruim honderd WK-punten aan. De Nederlandse Red Bull-coureur ging niet bij de pakken neerzitten, en trapte het gas in. Hij profiteerde van fouten en blunders van McLaren, stond in elke race op het podium en voltooide een paar kunststukjes. Het zorgde ervoor dat hij tot en met de laatste race van het jaar kans maakte op de wereldtitel. Hij kwam echter twee punten te kort om Norris van het goud te houden.

Heeft Verstappen een wonder verricht?

Verstappen vindt het een wonder dat dit hem is gelukt, zo verklaart hij in het eindejaarsinterview met Viaplay: "Ja, dat denk ik wel. Ik ben sowieso heel trots op dit seizoen, met mijn prestaties. Ik denk dat ik heel vaak het maximale uit de auto heb weten te halen. Ook in races die we uiteindelijk niet hebben gewonnen of waar we een dramatisch weekend kenden."

Alles geven in dramatische weekenden

In de eerste seizoenshelft kende Red Bull veel dramatische weekenden: "In de eerste helft was het wel tachtig procent! Bahrein was echt dramatisch, maar uiteindelijk heb ik daar tot de laatste ronde gevochten om Gasly bijvoorbeeld nog in te halen. Ik had ook kunnen zeggen: 'Joh, laat lekker zitten'. Maar dat was echt een drama."

Verstappen haalt nog een voorbeeld aan: "In Hongarije hadden we natuurlijk ook een dramatisch weekend, maar daar heb ik ook tot en met de laatste ronde geprobeerd aan te zetten om er toch nog wat van te maken. Uiteindelijk word je dan achtste, dat is natuurlijk heel erg slecht. Maar ik heb het wel geprobeerd."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar