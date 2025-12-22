Max Verstappen heeft een wonderbaarlijk seizoen in de Formule 1 achter de rug. De Nederlander vocht zich uit een geslagen positie terug in de titelstrijd, en werd uiteindelijk tweede. Ondanks het feit dat hij de titel is misgelopen, is Verstappen enorm trots op zijn prestatie.

Verstappen hoopte dit seizoen kans te maken op zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander kwam er echter al snel achter dat de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri veel sneller waren. Verstappen won nog wel in Suzuka en Imola, maar zag daarna hoe de twee papajakleurige auto's een grote voorsprong uitbouwden op hem.

Verstappen keek in de zomer tegen een achterstand van ruim honderd WK-punten aan. De Nederlandse Red Bull-coureur ging niet bij de pakken neerzitten, en trapte het gas in. Hij profiteerde van fouten en blunders van McLaren, stond in elke race op het podium en voltooide een paar kunststukjes. Het zorgde ervoor dat hij tot en met de laatste race van het jaar kans maakte op de wereldtitel. Hij kwam echter twee punten te kort om Norris van het goud te houden.

Heeft Verstappen een wonder verricht?

Verstappen vindt het een wonder dat dit hem is gelukt, zo verklaart hij in het eindejaarsinterview met Viaplay: "Ja, dat denk ik wel. Ik ben sowieso heel trots op dit seizoen, met mijn prestaties. Ik denk dat ik heel vaak het maximale uit de auto heb weten te halen. Ook in races die we uiteindelijk niet hebben gewonnen of waar we een dramatisch weekend kenden."

Alles geven in dramatische weekenden

In de eerste seizoenshelft kende Red Bull veel dramatische weekenden: "In de eerste helft was het wel tachtig procent! Bahrein was echt dramatisch, maar uiteindelijk heb ik daar tot de laatste ronde gevochten om Gasly bijvoorbeeld nog in te halen. Ik had ook kunnen zeggen: 'Joh, laat lekker zitten'. Maar dat was echt een drama."

Verstappen haalt nog een voorbeeld aan: "In Hongarije hadden we natuurlijk ook een dramatisch weekend, maar daar heb ik ook tot en met de laatste ronde geprobeerd aan te zetten om er toch nog wat van te maken. Uiteindelijk word je dan achtste, dat is natuurlijk heel erg slecht. Maar ik heb het wel geprobeerd."