Max Verstappen heeft op de valreep een extra prijs gewonnen. De Nederlandse Red Bull-coureur kende een sterk seizoen, en won begin dit jaar de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. De allesbeslissende inhaalactie levert hem nu nog een prijs op.

Verstappen won in de eerste seizoenshelft slechts twee Grands Prix: in Imola en op het circuit van Suzuka. Het leken toevaltreffers te zijn, aangezien Verstappen in de eerste helft van het seizoen veel terrein moest toegeven op de McLarens. Toch staat zijn beslissende inhaalactie in Imola bij veel mensen nog in het geheugen gegrift, en dat levert Verstappen nog steeds veel lof op.

In Imola moest Verstappen het bij de start opnemen tegen McLaren-coureur Oscar Piastri en de aanvallende Mercedes-coureur George Russell. Bij de lange run naar bocht 1 pakte Piastri de leiding, en probeerde Russell in de slipstream de Red Bull van Verstappen in te halen. Dat leek eventjes te lukken, maar toen schudde Verstappen een soort tovertruc uit zijn mouw in de eerste bocht.

Eén inhaalactie, twee prijzen

Hij remde op precies het juiste moment, en haalde niet alleen Russell, maar ook Piastri in. Hij pakte hiermee de koppositie, en het leverde hem uiteindelijk ook de zege in de Grand Prix op. De fans konden het waarderen, en Verstappen won eerder dit jaar op het FIA-gala de prijs voor de mooiste actie van het jaar. Het levert hem nu ook de F1-award voor de inhaalactie van het jaar op.

Fans verkiezen Verstappen als winnaar

Tijdens het seizoen konden de fans elke maand hun favoriete inhaalactie van de maand kiezen. Alle winnaars van deze prijzen werden afgelopen week op een hoop gegooid, en de fans konden dit keer stemmen voor hun favoriete inhaalactie van het jaar. Verstappens inhaalactie in Imola gold als de favoriet, en hij won de verkiezing dan ook.

Voor Verstappen is het weer een nieuwe prijs, en het is de perfecte manier om het jaar af te sluiten.