Max Verstappen wint prestigieuze F1-prijs

Max Verstappen heeft op de valreep een extra prijs gewonnen. De Nederlandse Red Bull-coureur kende een sterk seizoen, en won begin dit jaar de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. De allesbeslissende inhaalactie levert hem nu nog een prijs op.

Verstappen won in de eerste seizoenshelft slechts twee Grands Prix: in Imola en op het circuit van Suzuka. Het leken toevaltreffers te zijn, aangezien Verstappen in de eerste helft van het seizoen veel terrein moest toegeven op de McLarens. Toch staat zijn beslissende inhaalactie in Imola bij veel mensen nog in het geheugen gegrift, en dat levert Verstappen nog steeds veel lof op.

In Imola moest Verstappen het bij de start opnemen tegen McLaren-coureur Oscar Piastri en de aanvallende Mercedes-coureur George Russell. Bij de lange run naar bocht 1 pakte Piastri de leiding, en probeerde Russell in de slipstream de Red Bull van Verstappen in te halen. Dat leek eventjes te lukken, maar toen schudde Verstappen een soort tovertruc uit zijn mouw in de eerste bocht.

Eén inhaalactie, twee prijzen

Hij remde op precies het juiste moment, en haalde niet alleen Russell, maar ook Piastri in. Hij pakte hiermee de koppositie, en het leverde hem uiteindelijk ook de zege in de Grand Prix op. De fans konden het waarderen, en Verstappen won eerder dit jaar op het FIA-gala de prijs voor de mooiste actie van het jaar. Het levert hem nu ook de F1-award voor de inhaalactie van het jaar op.

Fans verkiezen Verstappen als winnaar

Tijdens het seizoen konden de fans elke maand hun favoriete inhaalactie van de maand kiezen. Alle winnaars van deze prijzen werden afgelopen week op een hoop gegooid, en de fans konden dit keer stemmen voor hun favoriete inhaalactie van het jaar. Verstappens inhaalactie in Imola gold als de favoriet, en hij won de verkiezing dan ook.

Voor Verstappen is het weer een nieuwe prijs, en het is de perfecte manier om het jaar af te sluiten.

snailer

Posts: 31.141

Aan de binnenkant wordt atijd de deur gesloten. Tenzij er al iemand aan de binnenkant zit. En het was niet Piastri die Russell klem reed. Het was Verstappen die de weg naar buiten tactisch afsloot. De tovertruuk was vooral niet Piastri. Het was Russell zelf die de binnenkant koos en Verstappen di... [Lees verder]

  • 1
  • 22 dec 2025 - 17:41
Reacties (2)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.373

    De tovertruc was vooral dat Piastri te vroeg remde waardoor Russell geen kant op kon en ook eerder moest remmen.
    Maar Max had 'm perfectingeschat en uitgevoerd.

    • + 0
    • 22 dec 2025 - 17:16
    • snailer

      Posts: 31.137

      Aan de binnenkant wordt atijd de deur gesloten. Tenzij er al iemand aan de binnenkant zit. En het was niet Piastri die Russell klem reed. Het was Verstappen die de weg naar buiten tactisch afsloot. De tovertruuk was vooral niet Piastri. Het was Russell zelf die de binnenkant koos en Verstappen die de uitweg naar buiten afsloot. Verstappen creeerde zelf de kans op de inhaalactie.

      Verstappen had wel degelijk geluk bij die inhaalactie wat mij betreft, maar dat kwam omdat Piastri absoluut niet op iemand buitenom rekende. Piastri had alleen maar oog voor de binnenkant waar Russell zat. Hij liet ook voor een korte draai de snelheid redelijk zakken om zo op te lijnen voor de exit. Dat langzaam rijden gaf Verstappen de kans. Niet Russell.

      Alles is goed te zien op de onboards. Er zwerven daar video's van yt. Met alle betrokken rijders.

      De vraag is in hoeverre de actie risicovol was van Verstappen. Dit was een inhaalactie met net zo veel risico als in Spanje. Mogelijk zelfs meer. Als Piastri bij de exit niet naar buiten had gestuurd, dan wat het een groot tranendal geweest.
      Het geeft voor mij aan dat Piastri 1 van de beste wiel aan wiel race reflexen bezit.

      • + 1
      • 22 dec 2025 - 17:41

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
