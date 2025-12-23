Het hoofdstuk van Helmut Marko bij Red Bull Racing is definitief gesloten. De Oostenrijker kondigde begin deze maand zijn vertrek aan, en dat is nu doorgevoerd door de Britse Kamer van Koophandel. Red Bull heeft direct een vervanger aangesteld voor Marko.

Marko was jarenlang één van de belangrijkste mensen binnen Red Bull en de Formule 1. Als teamadviseur bemoeide hij zich onder meer met de rijderskeuze en was hij verantwoordelijk voor het juniorprogramma. Marko wordt gezien als de ontdekker van latere wereldkampioenen Sebastian Vettel en Max Verstappen. Hij zorgde ervoor dat Verstappen op 17-jarige leeftijd mocht debuteren, en bleef tot en met dit jaar één van de vertrouwelingen van de Nederlander.

Marko beschikte nog over een contract tot en met 2026, maar na de seizoensfinale in Abu Dhabi werd duidelijk dat hij wilde stoppen. Twee dagen na de laatste race van het seizoen bevestigde Red Bull dat Marko na twintig jaar ging vertrekken. Volgens het persbericht zou het mislopen van de titel van Verstappen een grote rol hebben gespeeld bij Marko's keuze. De Oostenrijker stelde in een later interview dat het persbericht volstond met onzin, en dat hij al veel eerder een besluit had genomen.

Vertrek is definitief

Het vertrek van Marko is nu definitief, zo blijkt uit de gegevens van de Britse Kamer van Koophandel. Uit de gegevens blijkt dat Marko op 19 december definitief is uitgeschreven als directeur van Red Bull Racing Limited, het bedrijf achter het team. Voor Marko is het hoofdstuk na 21 en vijf dagen definitief afgesloten.

Wie is de nieuwe directeur?

Red Bull heeft direct een tweede directeur aangewezen voor het team. Naast teambaas Laurent Mekies, die dit jaar Christian Horner opvolgde, staat nu ook Alistair Rew ingeschreven als directeur van Red Bull Racing Limited. Hij is op 19 december officieel begonnen, en hij is een bekende naam binnen Red Bull.

Rew vervult eenzelfde soort rol binnen meerdere zusterbedrijven van Red Bull Racing Limited. Zo is hij ook directeur van Red Bull Powertrains Limited en Red Bull Advanced Technologies Limited. Het feit dat hij nu ook directeur is van het raceteam, wil niet zeggen dat hij Marko's rol als teamadviseur overneemt.