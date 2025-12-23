Het nieuwe Formule 1-seizoen is nog niet begonnen, maar de eerste rel is nu al losgebarsten. Mercedes en Red Bull Powertrains worden beschuldigd van het gebruikmaken van een opvallend trucje. De concurrentie lijkt nu een boze brief naar de FIA te hebben gestuurd.

Volgend jaar gaat er veel veranderen in de Formule 1. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse van de autosport, en dat kan alles overhoop gooien. Achter de schermen werken de teams en motorfabrikanten al maanden hard aan de nieuwe regels, en de meeste motoren draaien dan ook al op de testbank. Het lijkt er echter op dat een paar fabrikanten de grens opzoeken.

Afgelopen week werd duidelijk dat Mercedes en Red Bull Powertrains mogelijk een maas in de wet hebben gevonden. Het gaat hier om de compressieverhoudingen van de motoren. Afgelopen seizoen mochten deze maximaal 18:1 aantikken, terwijl dat voor volgend jaar is verlaagd naar 16:1. Mercedes schijnt echter een trucje te hebben gevonden waardoor de compressieverhoudingen tijdens het rijden weer stijgt naar 18:1.

Deze slimme truc zou meer performance opleveren, en Mercedes zou niet de enige fabrikant zijn die dit toepast. Ook Red Bull Powertrains zou gebruikmaken van deze truc, ze zouden hier volgens de Italiaanse media achter zijn gekomen door de komst van een voormalig werknemer van Mercedes.

Boze brief

Bij de andere leveranciers maakt men zich zorgen. Het lijkt er niet op dat de FIA snel gaat ingrijpen, maar volgens The Race kunnen ze een felle brief verwachten. Het medium stelt dat Ferrari, Audi en Aston Martin/Honda van mening zijn dat de truc een significant voordeel kan opleveren. Ze hebben gezamenlijk een brief naar de FIA gestuurd waarin ze om antwoorden vragen.

De zorgen van de concurrentie

Ze zouden zich zorgen maken over twee grote punten: de directe impact op de performance en de problemen voor de lange termijn. Het is namelijk de vraag hoe ze dan hun achterstand zouden kunnen goedmaken. Het is dan ook de verwachting dat deze saga nog lang niet voorbij is, en dat er in de komende weken nog veel zal gebeuren.