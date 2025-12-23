user icon
'Teams sturen brandbrief naar FIA over Mercedes en Red Bull'

'Teams sturen brandbrief naar FIA over Mercedes en Red Bull'

Het nieuwe Formule 1-seizoen is nog niet begonnen, maar de eerste rel is nu al losgebarsten. Mercedes en Red Bull Powertrains worden beschuldigd van het gebruikmaken van een opvallend trucje. De concurrentie lijkt nu een boze brief naar de FIA te hebben gestuurd.

Volgend jaar gaat er veel veranderen in de Formule 1. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse van de autosport, en dat kan alles overhoop gooien. Achter de schermen werken de teams en motorfabrikanten al maanden hard aan de nieuwe regels, en de meeste motoren draaien dan ook al op de testbank. Het lijkt er echter op dat een paar fabrikanten de grens opzoeken.

Afgelopen week werd duidelijk dat Mercedes en Red Bull Powertrains mogelijk een maas in de wet hebben gevonden. Het gaat hier om de compressieverhoudingen van de motoren. Afgelopen seizoen mochten deze maximaal 18:1 aantikken, terwijl dat voor volgend jaar is verlaagd naar 16:1. Mercedes schijnt echter een trucje te hebben gevonden waardoor de compressieverhoudingen tijdens het rijden weer stijgt naar 18:1.

Deze slimme truc zou meer performance opleveren, en Mercedes zou niet de enige fabrikant zijn die dit toepast. Ook Red Bull Powertrains zou gebruikmaken van deze truc, ze zouden hier volgens de Italiaanse media achter zijn gekomen door de komst van een voormalig werknemer van Mercedes.

Boze brief

Bij de andere leveranciers maakt men zich zorgen. Het lijkt er niet op dat de FIA snel gaat ingrijpen, maar volgens The Race kunnen ze een felle brief verwachten. Het medium stelt dat Ferrari, Audi en Aston Martin/Honda van mening zijn dat de truc een significant voordeel kan opleveren. Ze hebben gezamenlijk een brief naar de FIA gestuurd waarin ze om antwoorden vragen.

De zorgen van de concurrentie

Ze zouden zich zorgen maken over twee grote punten: de directe impact op de performance en de problemen voor de lange termijn. Het is namelijk de vraag hoe ze dan hun achterstand zouden kunnen goedmaken. Het is dan ook de verwachting dat deze saga nog lang niet voorbij is, en dat er in de komende weken nog veel zal gebeuren.

walteij

Posts: 2.095

Ze zijn gewoon jaloers dat ze zoiets niet zelf hebben bedacht.
Dit is gewoon hoofdstuk 3.976.159 in de FIA reglementen en hoe de engineers altijd zoeken naar dat dingetje in de regelgeving dat niet is gespecificeerd. De teams hebben meer en slimmere mensen in dienst en hebben daarnaast meer geld ... [Lees verder]

  • 1
  • 23 dec 2025 - 14:46
Reacties (9)

  • snailer

    Posts: 31.177

    Het is gewoon wel het beste voor de spanning, hoewel ik denk dat de hybride component veel belangrijker is dat de verbrandingsmotor.

    Nu zijn er 6 teams met dat voordeel met de verbrandingsmotor. Meer kansen op wat strijd tussen teams volgend jaar.

    • + 0
    • 23 dec 2025 - 14:23
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.163

      Met meer vermogen per ronde heb je de batterij toch ook sneller vol lijkt me waarop je weer sneller je vollere batterij kan aanspreken , dus het lijkt me wel zeer relevant dat men meer energie kan opwekken uit 1 liter brandstof.

      Dit is wel het mooie trouwens van de Formule 1 , de grenzen opzoeken en het getouwtrek tussen de teams.

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 14:55
  • walteij

    Posts: 2.095

    Ze zijn gewoon jaloers dat ze zoiets niet zelf hebben bedacht.
    Dit is gewoon hoofdstuk 3.976.159 in de FIA reglementen en hoe de engineers altijd zoeken naar dat dingetje in de regelgeving dat niet is gespecificeerd. De teams hebben meer en slimmere mensen in dienst en hebben daarnaast meer geld te besteden dan de controlerende instantie van de FIA, dus ze zullen altijd een voordeel hebben.

    Of dit nu gaat om flex-wings, traction control, flexibele brandstofslangetjes, een missend filter in de tankmachine, dubbele diffuser, dubbele turbo's of verzin maar iets. De FIA zal altijd achter de feiten aanlopen en de teams denken terecht: "Als er niet expliciet staat dat dit verboden is, dan is het toegestaan en kunnen we het implementeren."

    • + 1
    • 23 dec 2025 - 14:46
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.111

      "De FIA zal altijd achter de feiten aanlopen en de teams denken terecht: "Als er niet expliciet staat dat dit verboden is, dan is het toegestaan en kunnen we het implementeren."

      De zogenaamde grijze gebieden.
      Het is aan de teams om die op te zoeken en te gebruiken.

      • + 1
      • 23 dec 2025 - 14:58
    • Patrace

      Posts: 6.432

      Exact. De teams kijken naar wat er letterlijk in de regels staat en niet naar hoe de FIA de regels heeft bedoeld.
      En het is simpel: het is geldig en dan mogen ze racen, of het is ongeldig en dan mogen ze niet racen.
      Het motor reglement nog aanpassen voor 2026 lijkt me te kort dag, maar per 2027 zou dan wel kunnen. Maar ja, dan zijn de fabrikanten en teams die dat trucje niet hebben natuurlijk niet blij komend seizoen.

      • + 1
      • 23 dec 2025 - 15:05
    • Ferdi12

      Posts: 848

      Ze zijn jaloers, maar hebben een achterstand doordat MB gewoon slimmer de regels interpreteren.
      Dat de FIA altijd achterloopt, zeker bij nieuwe reglementen, ook dat is logisch. Wat de FIA zelf had kunnen doen is een meetmethode van de fabrikanten als standaard aanwijzen. Dan had iedereen dezelfde methode gebruikt. De fabrikanten die achterlopen hebben zelf zich in vingers gesneden door er mee instemmen dat iedere fabrikant zijn eigen methode mocht ontwikkelen.

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 15:22
    • NicoS

      Posts: 19.945

      @walteij,
      Dit is toch net even iets anders, want een grijs gebied opzoeken is prima, zolang je aan de gestelde regels voldoet, en daar zit nou precies het probleem. In het reglement staat ook dat een rijdende auto moet voldoen aan de voorgeschreven regels, en dat is in dit geval niet zo. Daarom is de ophef ontstaan, dat heeft niets met jaloezie te maken.
      In de zaken die je opnoemt zijn er een aantal ook binnen de gestelde regels vielen, maar ook die daarbuiten vielen.
      Daar zit wel verschil in….

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 15:28
    • JPfx

      Posts: 431

      @Ferdi12
      Die meetmethode is bij alle teams hetzelfde. Daarom voldoet een motor aan het staande regelement of niet. Dat een team er meer uit haalt onder dezelfde meetmethode is juist de sport. Voldoen aan de regelementen en toch een voorsprong bouwen. Knap.

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 16:28
  • HarryLam

    Posts: 5.109

    Maar vertel nu ff wat die truc precies is......

    • + 0
    • 23 dec 2025 - 16:08

