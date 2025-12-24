user icon
Nederlands F1-kopstuk legt functie bij FIA neer

De belangrijke Nederlandse official Claire Dubbelman gaat autosportfederatie FIA verlaten. Dubbelman speelde dit jaar een belangrijke rol bij de wedstrijdleiding van de Formule 1, maar lijkt nu afscheid te nemen van de koningsklasse van de autosport. Ze stapt over naar de Saoedische autosportbond.

De Nederlandse Dubbelman schreef dit jaar geschiedenis, door als eerste vrouw de rol van Deputy Race Director te vervullen in de Formule 1. Ze zat tijdens alle sessies van de koningsklasse aan de zijde van wedstrijdleider Rui Marques, en was in die hoedanigheid één van de belangrijkste mensen binnen de sport. Ze wilde een voorbeeld zijn voor andere vrouwen, en ontfermde zich dan ook over andere vrouwelijke officials in de internationale autosport.

Dubbelman was al jaren werkzaam binnen de FIA. Ze vervulde eerst een belangrijke rol bij het Europese Formule 3-kampioenschap, en trad in 2017 officieel in dienst van autosportfederatie FIA. Als eerste vrouw kreeg ze de juiste papieren om te mogen fungeren als wedstrijdleider van de Formule 1. Ze vervulde deze rol echter nooit, maar was na wedstrijdleider Marques de belangrijkste persoon bij race control.

Overstap naar Saoedi-Arabië

Dubbelmans contract bij de FIA loopt op 31 december af, en volgens onder meer De Telegraaf gaat ze deze niet verlengen. De Nederlandse official lijkt de overstap te gaan maken naar de nationale autosportbond van Saoedi-Arabië. Wat ze precies gaat doen bij de Saoedische bond, is niet duidelijk. De bond is mede verantwoordelijk voor het organiseren van de Grand Prix van Saoedi-Arabië, die wordt verreden in Jeddah.

Leegloop bij de FIA

Met Dubbelman vertrekt er weer een kopstuk van de FIA. In de afgelopen anderhalf jaar trokken al veel belangrijke mensen de deur achter zich dicht bij de FIA. Vorig jaar werd wedstrijdleider Niels Wittich om onduidelijke redenen ontslagen, vlak voor het einde van het seizoen. Hij werd vervangen door Marques, waarna er nog meerdere belangrijke namen vertrokken. Hoe de FIA de opvolging van Dubbelman gaat oplossen, is nog niet duidelijk.

HermanInDeZon

Posts: 520

Goed nieuws voor al die mensen hier die er altijd over klagen dat het ongehoord is dat er wedstrijdleiding is met dezelfde nationailteit als rijders - kan enkel voor partijdigheid zorgen.

Hopelijk een 2026 met een volledig neutrale jury!

  • 2
  • 24 dec 2025 - 07:47
F1 Nieuws

Reacties (2)

Reacties (2)
  • HermanInDeZon

    Posts: 519

    Goed nieuws voor al die mensen hier die er altijd over klagen dat het ongehoord is dat er wedstrijdleiding is met dezelfde nationailteit als rijders - kan enkel voor partijdigheid zorgen.

    Hopelijk een 2026 met een volledig neutrale jury!

    • + 2
    • 24 dec 2025 - 07:47
    • snailer

      Posts: 31.198

      Deputy? En leiding? Hahahahah.

      • + 1
      • 24 dec 2025 - 08:03

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

