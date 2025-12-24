De belangrijke Nederlandse official Claire Dubbelman gaat autosportfederatie FIA verlaten. Dubbelman speelde dit jaar een belangrijke rol bij de wedstrijdleiding van de Formule 1, maar lijkt nu afscheid te nemen van de koningsklasse van de autosport. Ze stapt over naar de Saoedische autosportbond.

De Nederlandse Dubbelman schreef dit jaar geschiedenis, door als eerste vrouw de rol van Deputy Race Director te vervullen in de Formule 1. Ze zat tijdens alle sessies van de koningsklasse aan de zijde van wedstrijdleider Rui Marques, en was in die hoedanigheid één van de belangrijkste mensen binnen de sport. Ze wilde een voorbeeld zijn voor andere vrouwen, en ontfermde zich dan ook over andere vrouwelijke officials in de internationale autosport.

Dubbelman was al jaren werkzaam binnen de FIA. Ze vervulde eerst een belangrijke rol bij het Europese Formule 3-kampioenschap, en trad in 2017 officieel in dienst van autosportfederatie FIA. Als eerste vrouw kreeg ze de juiste papieren om te mogen fungeren als wedstrijdleider van de Formule 1. Ze vervulde deze rol echter nooit, maar was na wedstrijdleider Marques de belangrijkste persoon bij race control.

Overstap naar Saoedi-Arabië

Dubbelmans contract bij de FIA loopt op 31 december af, en volgens onder meer De Telegraaf gaat ze deze niet verlengen. De Nederlandse official lijkt de overstap te gaan maken naar de nationale autosportbond van Saoedi-Arabië. Wat ze precies gaat doen bij de Saoedische bond, is niet duidelijk. De bond is mede verantwoordelijk voor het organiseren van de Grand Prix van Saoedi-Arabië, die wordt verreden in Jeddah.

Leegloop bij de FIA

Met Dubbelman vertrekt er weer een kopstuk van de FIA. In de afgelopen anderhalf jaar trokken al veel belangrijke mensen de deur achter zich dicht bij de FIA. Vorig jaar werd wedstrijdleider Niels Wittich om onduidelijke redenen ontslagen, vlak voor het einde van het seizoen. Hij werd vervangen door Marques, waarna er nog meerdere belangrijke namen vertrokken. Hoe de FIA de opvolging van Dubbelman gaat oplossen, is nog niet duidelijk.