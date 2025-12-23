user icon
McLarens vernederen Verstappen met opvallende prestatie

McLarens vernederen Verstappen met opvallende prestatie

Het team van McLaren was dit jaar het snelst in de Formule 1. Lando Norris en Oscar Piastri waren vooral in de eerste seizoenshelft oppermachtig, maar kregen daarna te maken met de snelle Max Verstappen. Op één punt bleven ze oppermachtig: ze hadden de meeste snelste rondes van het seizoen gereden.

Voorafgaand aan dit seizoen voerde de FIA een opvallende regelwijziging door. Ze namen afscheid voor het extra puntje dat werd uitgedeeld aan de coureur die de snelste ronde had gereden. Het speelde in de afgelopen jaren een kleine rol in de strijd om de wereldtitel, maar het werd ook tactisch ingezet. 

Hoe presteerde Verstappen?

Het extra WK-puntje gaf de snelste ronde wat glans, omdat het hierdoor waarde kreeg. Dit jaar speelde de snelste ronde geen rol van betekenis meer, en was het niets meer dan een leuke statistiek. De teams en de coureurs gingen dan ook niet jagen op de snelste ronde, en dat betekent dat een aantal grote coureurs weinig snelste rondes heeft gereden in het afgelopen seizoen. Verstappen kwam namelijk niet verder dan drie snelste rondjes; in Emilia-Romagna, Azerbeidzjan en Las Vegas.

McLarens oppermachtig

De coureurs met de meeste snelste rondjes waren Norris en Piastri. Beide coureurs kwamen tot zes snelste rondjes, en waren hiermee beter dan Verstappen en Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell, die ook tot drie snelste rondjes kwamen. Verder reden er slechts drie andere coureurs een snelste ronde in dit seizoen.

Heeft de FIA-ingreep effect gehad?

Of het afschaffen van het extra puntje voor de snelste ronde effect heeft gehad, valt moeilijk te zeggen. De coureurs vroegen er niet langer naar, maar wie een blik werpt op de statistieken, ziet dat de topcoureurs vooral de snelste rondjes hebben gereden.

Coureurs met de meeste snelste rondjes in 2025:

1. Lando Norris - 6 snelste rondjes

2. Oscar Piastri - 6 snelste rondjes

3. Andrea Kimi Antonelli - 3 snelste rondjes

4. George Russell - 3 snelste rondjes

5. Max Verstappen - 3 snelste rondjes

6. Lewis Hamilton - 1 snelste rondje

7. Alexander Albon - 1 snelste rondje

8. Charles Leclerc - 1 snelste rondje

  • snailer

    Posts: 31.183

    Werkelijk?


    Dat heeft echt veel punten opgeleverd.

    • + 1
    • 23 dec 2025 - 17:05
  • R-FAN

    Posts: 337

    Vernederen?

    • + 2
    • 23 dec 2025 - 17:29
  • StevenQ

    Posts: 9.928

    Het levert geen punten meer op en het is nogal logisch dat je de meeste snelste ronden rijd als je de snelste auto hebt, dat heeft niks met vernederen te maken

    • + 1
    • 23 dec 2025 - 17:30
    • snailer

      Posts: 31.183

      Dat wordt een zware zomerstop voor Verstappen. Zeer zorgwekkend

      • + 1
      • 23 dec 2025 - 18:27
    • Larry Perkins

      Posts: 62.261

      Krijgt Max het pas in de zomer te horen @Snailer? Zo erg is het toch ook weer niet...

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 20:10
    • snailer

      Posts: 31.183

      Zeker. Zo erg dendert deze vernedering door, Larry.

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 20:37
  • Ernie5335

    Posts: 5.725

    Weer zo'n overdreven kop 😞

    • + 2
    • 23 dec 2025 - 18:03
    • Larry Perkins

      Posts: 62.261

      Vind 'm best grappig hoor @Ernie, maar misschien moet je hem eens vervangen door Bert...

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 20:12
  • Flexwing

    Posts: 226

    Lekker belangrijk

    • + 1
    • 23 dec 2025 - 19:02
  • AUDI_F1

    Posts: 3.482

    Ik vind dat het exrra punt voor snelste ronde moet terug komen.
    Maar dan wel echt voor degene die de snelste ronde rijd. Ook als je achteraan rijd dan je laatste ronde nog op jacht naar 1 punt. Oh ja en als je P11 ligt en kunt geen P10 worden kun je nog een punt halen.

    Dat geeft de laatste ronde nog een extra boost.

    • + 1
    • 23 dec 2025 - 19:18
    • Hemex

      Posts: 1.371

      Want? Die snelste ronde werd vooral tactisch ingezet door iemand die toch al een voorsprong van meer dan 20 seconden had, en dus veilig een stop kon doen vanwege een DRS-trein achter zich. Nou, dat is me toch een prestatie!
      Ja, ook de laatste coureur kan dat doen, maar dat is vaak ook de langzaamste auto, dus dat is meestal een futiele poging.
      Al met al vond ik het een betekenisloos gedoe. Blij dat het afgeschaft is.

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 19:40
    • AUDI_F1

      Posts: 3.482

      Het was omdat alleen de puntscorende coureurs er voor in aanmerking kwamen. In mijn opzet kun je laatste liggen en met een goede slotronde nog een punt binnen halen.

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 20:59
  • da_bartman

    Posts: 6.348

    Wat een onnozele titel weer. McL had gewoon het overgrote gedeelte van de races verreweg de snelste auto. Niet zo gek dat ze dan ook de snelste ronde kunnen rijden.

    • + 0
    • 23 dec 2025 - 20:24

