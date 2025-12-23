Het team van McLaren was dit jaar het snelst in de Formule 1. Lando Norris en Oscar Piastri waren vooral in de eerste seizoenshelft oppermachtig, maar kregen daarna te maken met de snelle Max Verstappen. Op één punt bleven ze oppermachtig: ze hadden de meeste snelste rondes van het seizoen gereden.

Voorafgaand aan dit seizoen voerde de FIA een opvallende regelwijziging door. Ze namen afscheid voor het extra puntje dat werd uitgedeeld aan de coureur die de snelste ronde had gereden. Het speelde in de afgelopen jaren een kleine rol in de strijd om de wereldtitel, maar het werd ook tactisch ingezet.

Hoe presteerde Verstappen?

Het extra WK-puntje gaf de snelste ronde wat glans, omdat het hierdoor waarde kreeg. Dit jaar speelde de snelste ronde geen rol van betekenis meer, en was het niets meer dan een leuke statistiek. De teams en de coureurs gingen dan ook niet jagen op de snelste ronde, en dat betekent dat een aantal grote coureurs weinig snelste rondes heeft gereden in het afgelopen seizoen. Verstappen kwam namelijk niet verder dan drie snelste rondjes; in Emilia-Romagna, Azerbeidzjan en Las Vegas.

McLarens oppermachtig

De coureurs met de meeste snelste rondjes waren Norris en Piastri. Beide coureurs kwamen tot zes snelste rondjes, en waren hiermee beter dan Verstappen en Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell, die ook tot drie snelste rondjes kwamen. Verder reden er slechts drie andere coureurs een snelste ronde in dit seizoen.

Heeft de FIA-ingreep effect gehad?

Of het afschaffen van het extra puntje voor de snelste ronde effect heeft gehad, valt moeilijk te zeggen. De coureurs vroegen er niet langer naar, maar wie een blik werpt op de statistieken, ziet dat de topcoureurs vooral de snelste rondjes hebben gereden.

Coureurs met de meeste snelste rondjes in 2025:

1. Lando Norris - 6 snelste rondjes

2. Oscar Piastri - 6 snelste rondjes

3. Andrea Kimi Antonelli - 3 snelste rondjes

4. George Russell - 3 snelste rondjes

5. Max Verstappen - 3 snelste rondjes

6. Lewis Hamilton - 1 snelste rondje

7. Alexander Albon - 1 snelste rondje

8. Charles Leclerc - 1 snelste rondje