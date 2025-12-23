De Formule 1-coureurs van 2025: Liam Lawson, knock-out

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2025 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2025. Vandaag in deel acht: Liam Lawson, knock-out.

Weinige sporters kregen dit jaar zo’n zware dreun te verduren als Liam Lawson. Vlak voor de kerstdagen in 2024 werd hij aangewezen als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, maar al na twee races viel hij van zijn roze wolk. Hij werd teruggezet naar Racing Bulls, waar hij zijn vorm weer terugvond.

Naam: Liam Lawson (Nieuw-Zeeland, 11 februari)

Eindklassering 2025: Veertiende

WK-punten: 38

Beste klassering: Vijfde (Azerbeidzjan)

Red Bull nam ongeveer een jaar geleden een ingrijpende beslissing. Na een tegenvallend seizoen werd Sergio Perez de deur gewezen, en werd de jonge, onervaren Liam Lawson aangewezen als de nieuwe teamgenoot van Verstappen.

De keuze was opvallend, want Lawson had amper ervaring. In 2023 viel hij een paar races in voor de geblesseerde Daniel Ricciardo, en in 2024 mocht hij de Australiër in de laatste fase van het seizoen vervangen. Hij scoorde eind 2024 twee puntjes, maar dat was genoeg om de Red Bull-top te overtuigen.

Bravoure

Vol bravoure begon Lawson aan zijn avontuur bij Red Bull, terwijl zijn voormalig VCARB-teamgenoot Yuki Tsunoda balend toekeek. De Nieuw-Zeelander had een simpele opdracht meegekregen van Red Bull: Verstappen bijhouden en helpen.

Bij Red Bull wisten ze echter ook wel dat het voor elke coureur lastig is om naast Verstappen te rijden, en al helemaal als ze uit een lastig seizoen kwamen. Al bij de wintertest bleek dat de RB21 lastig te besturen was, maar Lawson probeerde het zelfvertrouwen vast te houden.

Droom wordt nachtmerrie

Al bij de seizoensopener in Australië bleek het ijdele hoop te zijn. Lawson kende een slechte kwalificatie, en schoot in de natte race van de baan. Na zijn uitvalbeurt reageerden teambaas Christian Horner en teamadviseur Helmut Marko mild; Lawson moest nog stappen zetten.

Toen het F1-circus daarna afreisde naar Shanghai voor de Chinese Grand Prix, ging het helemaal mis voor Lawson. Het was een sprintweekend, en dat betekende dat elke sessie belangrijk was. Lawson bivakkeerde in elke sessie in het achterveld.

De stress begon toe te nemen, en op zondag werd direct na het vallen van de vlag duidelijk dat Red Bull hem wilde vervangen. Ze waren er klaar mee, en enkele dagen na de race kreeg Tsunoda het zitje en werd Lawson teruggezet naar Racing Bulls.

Knock-out geslagen

Voor Lawson was het een pijnlijke ervaring, het was gênant. Nog nooit was er een Red Bull-coureur zo snel aan de kant geschoven. Lawson oogde aangeslagen, hij zag eruit als een bokser die compleet onverwachts knock-out was geslagen.

Bij Racing Bulls deden ze er alles aan om Lawson goed op te vangen, maar hij was nog lang niet hersteld. Het F1-circus raasde door, maar Lawson was nog herstellende van zijn acht tellen.

Het duurde maanden voordat Lawson zich kon mengen in de strijd om de WK-punten. Pas in Monaco was het raak, en kwam hij als achtste over de lijn. Lawson kreeg langzaam weer kleur op de wangen, en begon steeds meer puntjes bij elkaar te sprokkelen.

De grote vraag

Inmiddels begon er een ander vraagstuk op te spelen: waar lag de toekomst van Lawson? Hij werd door Red Bull gedegradeerd, en rookie Isack Hadjar reed rondjes om hem heen. Daarnaast klopte jongeling Arvid Lindblad op de deur, en dat betekende dat Lawson moest scoren.

Wat brengt de toekomst?

In de zomer lekte echter uit dat niet Lawson, maar Tsunoda op de schopstoel zat. De Japanner deed het niet bepaald goed bij Red Bull, en Hadjar was in beeld als vervanger. Pas in de laatste fase van het seizoen werd het nieuws bevestigd door Red Bull, en dat betekende dat Lawson zich toch nog veilig had gespeeld voor 2026.

Met een gerust hart kan Lawson aan de kerstkalkoen gaan; zijn Formule 1-toekomst is gered. Hij liet in de tweede seizoenshelft zien dat hij heus wel F1-materiaal is, en dat niemand hem moet afschrijven. Nu wordt het voor hem belangrijk om te scoren in 2026, want anders komt zijn toekomst wéér in gevaar. Er is één voordeel: zo’n zware klap als dit jaar kan hem niet meer overkomen.