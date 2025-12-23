user icon
Verstappen verklapt groot Red Bull-geheim

Verstappen verklapt groot Red Bull-geheim

Max Verstappen kende dit jaar een bijzonder seizoen in de Formule 1. Na een tegenvallende eerste seizoenshelft, sloeg hij keihard terug in de tweede helft van het seizoen. Verstappen vocht zich terug in de titelstrijd, en legt nu uit wat er precies is veranderd bij Red Bull.

Verstappen kwam er al vroeg in het seizoen achter dat zijn team Red Bull Racing een verkeerde afslag had genomen. Hij wist in het begin van het seizoen nog te winnen op de circuits van Suzuka en Imola, maar viel daarna verder terug. Hij zag hoe McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri domineerden, en Verstappen leek kansloos te zijn in de strijd om de titel.

Na de zomerstop arriveerde het Formule 1-circus in Zandvoort voor de Dutch Grand Prix, en Verstappen leek zich wat beter te voelen. Hij reed naar het podium, en dat was het begin van een sterke reeks. Hij finishte in elke race op het podium, en mocht juichen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en bij de seizoensfinale in Abu Dhabi. Aan het einde van de rit kwam hij twee punten te kort om Norris van de titel te houden.

Wat was er aan de hand?

In het eindejaarsinterview met Viaplay legt Verstappen uit wat Red Bull heeft aangepast: "Het meeste zat in de set-up, echt in de afstelling van de auto. Ook met de berekeningen waarvan we niet hadden gedacht dat het kon met de auto, waar de performance dan uiteindelijk zat. Dat kwam er dus wel uit. En dat was iets wat we in de windtunnel niet konden zien."

Auto ombouwen

Red Bull heeft enorm veel uitgeprobeerd: "Ik denk dat we tot dat moment echt alles hebben geprobeerd met de auto. Ik denk dat als je aan mijn engineer GP vraagt wat we allemaal hebben gedaan... Het is echt niet normaal hoe we soms, ook van de eerste vrije training tot en met de kwalificatie, een hele auto hebben omgebouwd. Alleen die ene afstelling of filosofie... Ze gaven altijd aan dat dat niet kon, omdat we zoveel downforce verloren."

Ommekeer in Zandvoort

In Verstappens vaderland volgde het omslagpunt: "In de kwalificatie in Zandvoort hebben we gewoon gezegd: 'Weet je, laten we het gewoon proberen. Het loopt toch al niet.'" Het ging hier niet per se om mechanische grip: "Gewoon meer downforce. Deze auto's zijn zo gevoelig voor een millimeter hier en daar. Dat is echt bizar. Als je er een millimeter naast zit, dat kan echt heel erg veel uitmaken."

Max Verstappen Red Bull Racing

show sidebar