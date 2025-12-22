Max Verstappen en zijn concullega's hebben een lang en zwaar seizoen achter de rug. Begin deze maand reden ze hun laatste race, waarna ze nog allerlei verplichtingen hadden. Verstappen heeft een korte vakantie, en daar is hij niet per se blij mee.

Verstappen reed twee weken geleden de Grand Prix van Abu Dhabi, die hij winnend afsloot. Hij kwam uiteindelijk twee punten te kort om de wereldtitel van Lando Norris af te pakken. Verstappen hoefde twee dagen na de race niet in actie te komen tijdens de post season test, maar dat betekende niet dat hij kon gaan genieten van zijn welverdiende vakantie.

Verstappen meldde zich daags na de seizoensfinale op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes, om daar het einde van het seizoen te vieren. Hij meldde zich daarna ziek voor het FIA-gala in Tasjkent, maar dat zorgde er niet voor dat hij dagen in zijn bed bleef liggen. Toen Verstappen weer was opgeknapt stapte hij in het vliegtuig naar Portugal, om daar op het circuit van Estoril een Mercedes GT3-bolide te testen.

Korte vakantie

Eind vorige week leek zijn vakantie te beginnen, en vloog hij met zijn familie naar Oostenrijk voor de wintersport. Na een paar dagen keerde hij echter weer terug in Monaco. Hij zal niet lang kunnen genieten van zijn rust, zo stelde hij sarcastisch in het eindejaarsinterview met Viaplay: "Op 15 januari zitten we al in Detroit voor de launch met Ford, dus dat is heel erg belangrijk om daar bij te zijn. Vanaf 6 januari is mijn trainer alweer in Monaco, dus dat is helemaal top."

Twee extra kilootjes

Elk nadeel heeft zo zijn voordeel, zo stelt Verstappen ook met een lach. Grappend geeft Verstappen aan dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over de weegschaal: "Ik kan dus maximaal twee kilo aankomen, maar dat is er ook zo weer vanaf!"

De maand januari wordt zeer druk voor Verstappen. Hij moet dus eerst afreizen naar Detroit voor de launch van Red Bull, en een paar weken later staat de eerste testweek in het Spaanse Barcelona op het programma.