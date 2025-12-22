user icon
icon

Kritische Verstappen kraakt korte vakantie voor F1-coureurs

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Kritische Verstappen kraakt korte vakantie voor F1-coureurs

Max Verstappen en zijn concullega's hebben een lang en zwaar seizoen achter de rug. Begin deze maand reden ze hun laatste race, waarna ze nog allerlei verplichtingen hadden. Verstappen heeft een korte vakantie, en daar is hij niet per se blij mee.

Verstappen reed twee weken geleden de Grand Prix van Abu Dhabi, die hij winnend afsloot. Hij kwam uiteindelijk twee punten te kort om de wereldtitel van Lando Norris af te pakken. Verstappen hoefde twee dagen na de race niet in actie te komen tijdens de post season test, maar dat betekende niet dat hij kon gaan genieten van zijn welverdiende vakantie.

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

19 dec

Verstappen meldde zich daags na de seizoensfinale op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes, om daar het einde van het seizoen te vieren. Hij meldde zich daarna ziek voor het FIA-gala in Tasjkent, maar dat zorgde er niet voor dat hij dagen in zijn bed bleef liggen. Toen Verstappen weer was opgeknapt stapte hij in het vliegtuig naar Portugal, om daar op het circuit van Estoril een Mercedes GT3-bolide te testen.

Korte vakantie

Eind vorige week leek zijn vakantie te beginnen, en vloog hij met zijn familie naar Oostenrijk voor de wintersport. Na een paar dagen keerde hij echter weer terug in Monaco. Hij zal niet lang kunnen genieten van zijn rust, zo stelde hij sarcastisch in het eindejaarsinterview met Viaplay: "Op 15 januari zitten we al in Detroit voor de launch met Ford, dus dat is heel erg belangrijk om daar bij te zijn. Vanaf 6 januari is mijn trainer alweer in Monaco, dus dat is helemaal top."

Twee extra kilootjes

Elk nadeel heeft zo zijn voordeel, zo stelt Verstappen ook met een lach. Grappend geeft Verstappen aan dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over de weegschaal: "Ik kan dus maximaal twee kilo aankomen, maar dat is er ook zo weer vanaf!"

De maand januari wordt zeer druk voor Verstappen. Hij moet dus eerst afreizen naar Detroit voor de launch van Red Bull, en een paar weken later staat de eerste testweek in het Spaanse Barcelona op het programma.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.103

Je zou er bijna medelijden mee krijgen....bijna.
Daar staat tegenover dat ze voor die paar knaken wel héél hard moeten werken hè.

Nee, dan kan je beter voor die knaken in de zorg gaan werken.....of in de bouw waar ze in weer en wind moeten gaan staan te beulen om 'n dagje naar de Efteling te ... [Lees verder]

  • 4
  • 22 dec 2025 - 09:54
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.103

    Je zou er bijna medelijden mee krijgen....bijna.
    Daar staat tegenover dat ze voor die paar knaken wel héél hard moeten werken hè.

    Nee, dan kan je beter voor die knaken in de zorg gaan werken.....of in de bouw waar ze in weer en wind moeten gaan staan te beulen om 'n dagje naar de Efteling te kunnen met hun kroost.

    Nee, die coureurs hebben het maar moeilijk en kunnen het maar net rooien.

    • + 3
    • 22 dec 2025 - 09:54
    • HarryLam

      Posts: 5.105

      Max heeft groot gelijk, een winterpause van 2 maanden is minimaal nodig om je weer op te kunnen laden. Het vele reizen, hoe comfortabel ook, de hotels, stress van de wedstrijd, zinloze sponsorverplichtingen eisen hun tol door het jaar.

      • + 2
      • 22 dec 2025 - 11:45
    • schwantz34

      Posts: 41.624

      Max heeft een verplichtingen waar een paard de hik van krijgt, bovendien wordt ook hij een dagje Ouw-er hé...

      • + 0
      • 22 dec 2025 - 12:02
    • Klus

      Posts: 2.393

      Hebben jullie zelf weleens in het buitenland gewerkt? Jaren achtereen? Ik weet zeker dat velen meer uren maken en langere dagen dan Verstappen en daarbij ook meer verantwoording dragen. Inclusief mezelf. Ik vind het dan ook flauwekul. Hij krijgt er ook dik voor betaald.

      • + 0
      • 22 dec 2025 - 12:35
  • Knalpijp

    Posts: 2.286

    Och ja het is ook zo zwaar, natuurlijk niets vergeleken met elke dag om 6 uur opstaan en dan met de fiets en broodtrommeltje onder de snelbinders naar je werk gaan voor 5 dagen. Dan laat op de middag nog eten maken voor de familie en de rest van het huishouden doen. In het weekend de tuin doen en het andere onderhoud doen. Dan af en toe op zondag f1 kijken. Oh ja bijna vergeten dat ik ook nog 3 weken vakantie heb. Ja F1 rijden is wel aanpezen hoor!!

    • + 2
    • 22 dec 2025 - 10:11
  • John6

    Posts: 11.408

    Dit jaar hadden ze tussen een aantal races ook tijd genoeg over, zomerstop, ja nu is het minder kort eind dit jaar, dat heeft zijn redenen.

    • + 1
    • 22 dec 2025 - 10:18
  • Ambudriver

    Posts: 312

    Het leven is kut Max.....

    • + 2
    • 22 dec 2025 - 10:43
  • JM_K

    Posts: 1.205

    Ik snap het wel.. die coureurs zijn het hele jaar ongeveer 24/7 (fysiek/mentaal) met hun werk bezig. (misschien in de zomer even 2 weken vrij)

    • + 2
    • 22 dec 2025 - 11:04
    • snailer

      Posts: 31.134

      Blij dat er nog iemand begripvol is. Als vrijgezel is het allemaal wat makkelijker. Kan je van land naar land gaan. Als ouderloos met vrouw of vriendin is het ook mogrlijk. De vrijpartijen zijn gezellig, lang gepassioneerd en heftig dan bij thuiskomst. Of de vrouw/vriendin kan gedeeltelijk mee op reis.

      Echter met een gezin wordt het al helemaal moeilijk.

      Ik spreek uit ervaring. Vooral een geestelijk zware baan. Niet zo zeer fysiek. Altijd in omgevingen met grote druk. Vaak aanpassen ivm eventuele cultuurverschillen.

      Ik wilde toen ter tijd ontslag nemen. Maar mijn manager wilde er eerst over praten. Hij stelde voor om alles van huis te doen waar mogelijk. En eventueel allen bij grote escalaties af te reizen.
      Alleen is zo een oplossing niet mogelijk.

      Verstappen heeft verder ook nog eens activiteiten naast F1 waar hij veel voor moet reizen. En zijn vriendin ouw Kel heeft dat ook. Die heeft zelf ook een vrij drukke baan.

      • + 0
      • 22 dec 2025 - 11:24
    • snailer

      Posts: 31.134

      Ouderloos is natuurlijk kinderloos.....

      • + 0
      • 22 dec 2025 - 11:25

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar