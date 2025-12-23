user icon
Verstappen wilde rekening van coureursetentje betalen, maar werd verrast

Max Verstappen en zijn Formule 1-collega's sloten het seizoen begin deze maand feestelijk af. In Abu Dhabi gingen ze met elkaar uit eten, en de grote vraag is dan: wie betaalt de rekening? Verstappen wilde de portemonnee trekken, maar stelt lachend dat Pierre Gasly hem voor was.

Op de baan kunnen de coureurs elkaars bloed soms wel drinken, maar naast het asfalt kunnen ze het meestal prima met elkaar vinden. In de afgelopen jaren werden er meerdere initiatieven gelanceerd zodat de coureurs het beter met elkaar vinden. Het is dan ook al een aantal jaren de traditie dat de coureurs tijdens het laatste raceweekend van het jaar met elkaar uit eten gaan.

Ook dit jaar was dat weer het geval, en verschenen er vrolijke foto's van de coureurs in een restaurant. Zoals elk jaar levert het diner de nodige hilariteit op op sociale media, en vragen de fans zich altijd af wie er dit keer heeft betaald.

'Max moet betalen!'

In de Red Bull-podcast Talking Bull komt het diner ook aan bod. Verstappen kan er wel om lachen, en wijst erop dat Valtteri Bottas vorig jaar had betaald: "Vorig jaar was het heel erg aardig van Valtteri, hij pakte de rekening. De coureurs waren dit jaar een beetje aan het geinen, en ze zeiden: 'Dit jaar is Max aan de beurt.' Dus ik had zoiets van: 'Ja, tuurlijk, waarom niet.'"

Verstappen kwam erachter dat het betalen van het etentje, geen makkelijke opgave is: "Ik zat aan de tegenovergestelde kant van waar de deur van de privékamer was. Een groot deel van de avond zit je een beetje te lachen, maar ineens wilden er mensen weggaan. Toen kwamen we erachter dat Pierre het etentje al had afgerekend!"

Verstappen verzint een plannetje

Verstappen had dit helemaal niet door, hij was bezig met andere dingen: "Ik was aan de andere kant van de kamer gin-tonics aan het drinken. Volgend jaar geef ik, voordat ik binnenloop, wel even aan dat de rekening voor mij is, zodat ik die dan eindelijk kan betalen. Ik ben heel erg gastvrij met dit soort dingen. Dat komt uiteindelijk wel goed."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.111

Max sloeg op zijn borstzak.....niets.
Max sloeg vervolgens op zijn linker kontzak....niets.
Max sloeg daarna op zijn rechter kontzak.....niets.

"Ik ben mijn portemonnee schijnbaar vergeten".....aldus 'n gierige Max.

  • 2
  • 23 dec 2025 - 15:02
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.060

    Achja met 70 miljoen per jaar wil ook best een etentje aftikken.

    • + 0
    • 23 dec 2025 - 13:23
  • Beri

    Posts: 6.767

    Wat een gouwe gozah is het tog

    • + 0
    • 23 dec 2025 - 13:29
  • Snork

    Posts: 22.231

    Dit zijn de berichten die je wel breed wil delen. Dus zojuist in Warmetuut gedeeld. Via de postduif, dat dan weer wel.

    • + 0
    • 23 dec 2025 - 13:50
    • snailer

      Posts: 31.177

      Ik denk dat die tante ook af en toe bitterballen tracteert aan de andere kloskanters.

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 14:37
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.111

    Max sloeg op zijn borstzak.....niets.
    Max sloeg vervolgens op zijn linker kontzak....niets.
    Max sloeg daarna op zijn rechter kontzak.....niets.

    "Ik ben mijn portemonnee schijnbaar vergeten".....aldus 'n gierige Max.

    • + 2
    • 23 dec 2025 - 15:02
    • Aquarius72

      Posts: 755

      Max een portemonnee?!?! Die krijgt van Kel elke week zakgeld en daar moet hij ook z'n buskaart van kopen. Dus tja veel blijft er dan ook niet over.

      Daarom goed dat hij alvast heeft aangegeven de rekening daar voor volgend jaar te betalen..

      In november '26 zal Max boeken in een restaurant aan de andere kant van de stad de linkmiegel 😋

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 15:32
    • Larry Perkins

      Posts: 62.248

      De portemonnee van Max loopt altijd naast of achter hem en luistert naar de naam Raymond...

      • + 1
      • 23 dec 2025 - 16:02
  • Pietje Bell

    Posts: 32.571

    Hier is te zien waar Max nu woont en ook zijn hond uit moet laten, aangezien Leclerc
    onder Max woont op de 6e verdieping. Video:

    www.instagram.com/reel/DSmwuCAjUp4/

    Max vertelde bij Viaplay dat zijn moeder zijn eerste appartement had ingericht en dat
    hij zich ook nu niet met de inrichting had bemoeid.
    Ze hebben meerdere architecten in de arm genomen. Hij heeft er geen geduld voor
    om al die stalen met kleuren en stoffen met elkaar te vergelijken en alles uit te zoeken.
    Alleen zijn computerkamer heeft hij zelf ingericht.
    Kelly heeft zojuist even getoond hoe hun nieuwe bank met longchair in hun nieuwe
    woonkamer eruit ziet.

    i.imgur.com/lHCoOTH.png


    Deze is leuk. Een jonge Martin Garrix:

    www.instagram.com/p/DSm8mpUEaN0/

    En Mark Mateschitz doet net als Max. Die neemt aan de Dakar Rally mee als
    Mark Mustermann. Zijn partner Victoria Swarovski staat ook ingeschreven.

    www.instagram.com/p/DSm61Wqj-CQ/

    • + 2
    • 23 dec 2025 - 15:43
    • Larry Perkins

      Posts: 62.248

      Waar schijt dat mormel, zie alleen maar stoeptegels...

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 16:06
    • Pietje Bell

      Posts: 32.571

      Zij loopt met een schepje en zakje in de hand.
      Oh, wacht ...... Ze is net als Kelly altijd op haar mobiel bezig.
      Conclusie: Geen idee waar die hond sch*t.
      Er is nergens rondom dat enorme complex gras aanwezig. Alles is betegeld.
      Er zijn wel hier en daar boompjes geplant, dus plassen kan ie wel.

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 16:20

