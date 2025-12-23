Max Verstappen en zijn Formule 1-collega's sloten het seizoen begin deze maand feestelijk af. In Abu Dhabi gingen ze met elkaar uit eten, en de grote vraag is dan: wie betaalt de rekening? Verstappen wilde de portemonnee trekken, maar stelt lachend dat Pierre Gasly hem voor was.

Op de baan kunnen de coureurs elkaars bloed soms wel drinken, maar naast het asfalt kunnen ze het meestal prima met elkaar vinden. In de afgelopen jaren werden er meerdere initiatieven gelanceerd zodat de coureurs het beter met elkaar vinden. Het is dan ook al een aantal jaren de traditie dat de coureurs tijdens het laatste raceweekend van het jaar met elkaar uit eten gaan.

Ook dit jaar was dat weer het geval, en verschenen er vrolijke foto's van de coureurs in een restaurant. Zoals elk jaar levert het diner de nodige hilariteit op op sociale media, en vragen de fans zich altijd af wie er dit keer heeft betaald.

'Max moet betalen!'

In de Red Bull-podcast Talking Bull komt het diner ook aan bod. Verstappen kan er wel om lachen, en wijst erop dat Valtteri Bottas vorig jaar had betaald: "Vorig jaar was het heel erg aardig van Valtteri, hij pakte de rekening. De coureurs waren dit jaar een beetje aan het geinen, en ze zeiden: 'Dit jaar is Max aan de beurt.' Dus ik had zoiets van: 'Ja, tuurlijk, waarom niet.'"

Verstappen kwam erachter dat het betalen van het etentje, geen makkelijke opgave is: "Ik zat aan de tegenovergestelde kant van waar de deur van de privékamer was. Een groot deel van de avond zit je een beetje te lachen, maar ineens wilden er mensen weggaan. Toen kwamen we erachter dat Pierre het etentje al had afgerekend!"

Verstappen verzint een plannetje

Verstappen had dit helemaal niet door, hij was bezig met andere dingen: "Ik was aan de andere kant van de kamer gin-tonics aan het drinken. Volgend jaar geef ik, voordat ik binnenloop, wel even aan dat de rekening voor mij is, zodat ik die dan eindelijk kan betalen. Ik ben heel erg gastvrij met dit soort dingen. Dat komt uiteindelijk wel goed."