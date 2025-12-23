Jacques Villeneuve is onder de indruk van de manier waarop Max Verstappen en Red Bull Racing zich hebben herpakt, maar plaatst tegelijk een belangrijk vraagteken richting 2026. Volgens de wereldkampioen van 1997 is Verstappen de echte regisseur van de Formule 1, maar zal Red Bull wel moeten leveren om hem ook na de reglementswijzigingen aan boord te houden.

Red Bull kende een lastige periode vanaf de tweede seizoenshelft van 2024 en ook 2025 begon allesbehalve overtuigend. Na een redelijke start zakte het team in de zomermaanden steeds verder weg. Het dieptepunt volgde vlak voor de zomerstop, toen Verstappen in Boedapest niet verder kwam dan een negende plaats. De Limburger liet zich toen ongewoon somber uit en voorspelde zelfs dat hij in 2025 geen race meer zou winnen. Het leek het begin van een lange, moeizame tweede seizoenshelft.

Villeneuve bewondert Verstappen

Die tweede seizoenshelft werd inderdaad lang, maar om een totaal andere reden. Na de zomerstop was Verstappen ongenaakbaar: hij eindigde elke race op het podium en schreef zes Grands Prix op zijn naam. Villeneuve steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken. “De tweede seizoenshelft van Red Bull was vooral te danken aan Max en zijn engineer Gianpiero Lambiase, maar ook aan het team op de baan en de manier waarop ze bleven sleutelen aan de auto”, stelt de Canadees. “Ze haalden echt het maximale uit elke situatie. Die kleine groep mensen werkte uitstekend samen en dat is iets wat je eigenlijk intact wilt houden.”

Juist daar wringt het. Die hechte kern blijft niet volledig bijeen. Verstappen werkte de afgelopen jaren samen met vier vaste engineers, maar David Mart, Tom Hart en Michael Manning vertrekken. Rond Lambiase is er bovendien enige onzekerheid vanwege zijn privésituatie. De verwachting is wel dat hij aan Verstappen verbonden blijft, al is het niet uitgesloten dat hij ook in de toekomst enkele Grands Prix zal missen.

Ook Mekies drukt stempel volgens Villeneuve

Villeneuve ziet intussen dat Laurent Mekies zijn stempel begint te drukken als nieuwe teambaas. “Hij heeft het heel goed gedaan door zo snel de touwtjes in handen te nemen”, oordeelt Villeneuve. “Het is niet makkelijk om binnen te stappen bij een team waar zoveel chaos heerst, zoals afgelopen juli. Dan moet je karakter hebben om direct respect af te dwingen en ervoor te zorgen dat het schip niet zinkt, maar juist de goede kant op vaart. Mekies heeft daarin een sleutelrol gespeeld.”

Toch waarschuwt Villeneuve dat de situatie in de Formule 1 snel kan kantelen. Met de ingrijpende reglementswijzigingen van 2026 staat alles weer op losse schroeven. “Er zijn zoveel vraagtekens voor volgend jaar”, aldus Villeneuve. “Dat is ook wat het zo spannend maakt. We hebben echt geen idee wat we kunnen verwachten.” Daarmee verschilt 2026 sterk van 2025. “Dit jaar wisten we dat McLaren snel zou zijn. Misschien niet zó snel, maar het kwam niet als een verrassing. Volgend jaar kan in theorie iedereen vooraan staan. Dat is fantastisch voor de sport.”

Wat kan Red Bull Verstappen bieden in 2026?

Voor Red Bull ligt er extra druk op de ketel. Het team verschijnt in 2026 met eigen motoren aan de start en binnen de paddock wordt rekening gehouden met een wat moeizame beginfase. Volgens Villeneuve kan Red Bull zich dat nauwelijks permitteren. “Max heeft in feite een éénjarig perspectief, dus hij zal afwachten wat er gebeurt.” Verstappen ligt contractueel vast tot en met 2028, maar verschillende clausules geven hem de nodige speelruimte.

Villeneuve is ervan overtuigd dat Verstappen straks alle kaarten in handen heeft. “Hij is de absolute topper. Hij is de puppet master”, grijnst de Canadees. “Hij kan gaan en staan waar hij wil. Teams zouden gek zijn om hem geen contract aan te bieden.” Zelf heeft Villeneuve ook een duidelijke voorkeur. “Al zijn auto’s zijn op de een of andere manier ontworpen door Adrian Newey”, wijst hij veelzeggend richting Honda.