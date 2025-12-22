Het Formule 1-seizoen van 2025 zit er alweer op. Nu alle 24 Grands Prix verreden zijn en Lando Norris en McLaren de rijders- en constructeurstitel gepakt hebben, is het tijd om terug te blikken. GPToday.net blikt nog één keer terug op de prestaties van alle coureurs met in deel zeven: Esteban Ocon, toch een lichte tegenvaller.

Ocon kwam toch als een grote meneer binnen bij zijn nieuwe team Haas. Met een vracht aan ervaring, één Grand Prix-overwinning en de kennis van het fabrieksteam Alpine, moest hij zijn nieuwe werkgever in de juiste richting krijgen. Maar zijn eerste seizoen bij het Amerikaanse team is toch een beetje als een nachtkaars uitgegaan. Niet omdat hij zelf door de mand zakte, maar met name door een teamgenoot die de spotlights toch naar zich toe wist te trekken.

Naam: Esteban Ocon (Évreux, Frankrijk - 17 september 1996)

Eindklassering: vijftiende

WK-punten: 38

Beste resultaat: vijfde (Grand Prix van China)

Ocon kent sterke start bij Haas

Nadat Ocon bij Alpine uiteindelijk afgebluft was door teamgenoot Pierre Gasly, kreeg hij opnieuw de kans om bij Haas de kar te gaan trekken. En zijn start was ook voortvarend bij het Amerikaanse team, gedreven door een Ferrari-motor. Met een vijfde plek in China en een achtste plaats in Bahrein in de eerste vier races, scoort de Fransman meteen een vracht vol punten, wat voor Haas goud waard is qua prijzengeld.

Vervolgens zet Ocon een degelijke reeks neer. De voormalig Mercedes-junior rijdt degelijk, waarvoor hij meerdere keren beloond wordt. Na zijn sterke start, scoort hij punten in Monaco, Canada en Oostenrijk, waardoor Haas het budget omhoog kan krikken en bovendien mee kan doen om de vijfde plaats bij de constructeurs met onder andere Aston Martin en de Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull Racing.

Bearman legt vuur aan Ocon's schenen

Maar ondertussen wordt Ocon uitgedaagd en dat zelfs binnen zijn eigen team. De Fransman krijgt iets verderop in de garage concurrentie van zijn teamgenoot, concurrent en rookie: Oliver Bearman, de Engelsman die als Ferrari-junior gesetteld wordt bij Haas nadat hij overkomt van de Formule 2. Bearman heeft die kans afgedwongen nadat hij in 2024 in mag vallen voor Carlos Sainz bij Ferrari en een knappe zevende plaats in Saoedi-Arabië weet binnen te hengelen.

In het begin lijkt Ocon Bearman eenvoudig aan te kunnen en weet hij op zijn ervaring de Brit voor te blijven. Maar langzamerhand groeit de 20-jarige in zijn rol bij Haas. Na zijn zesde plaats tijdens de Grand Prix van Nederland op Zandvoort, is Bearman er helemaal doorheen en weet een reeks ijzersterke resultaten neer te zetten. De kers op de taart is de vierde plaats in Mexico, waarmee hij Ocon definitief van zich afzet. Vervolgens weet Bearman het seizoen met meer punten af te sluiten dan zijn ervaren teamgenoot, wat voor velen toch een verrassing zal zijn geweest.

2026 wordt interessant voor Ocon

2026 wordt daarom voor Ocon en Haas een interessant jaar. Zijn eerste jaar bij Haas is na een sterke start toch als een nachtkaars uitgegaan. Daarnaast heerst de vraag: hoe gaan de verhoudingen tussen de Fransman en Bearman zich ontvouwen. Sergio Pérez en Gasly - die als teamgenoten in de clinch lagen met Ocon - weten namelijk als geen ander hoe hij kan zijn. De tijd zal het zich uitwijzen.