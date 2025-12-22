Het is geen geheim dat Max Verstappen een luide stem heeft binnen het team van Red Bull Racing. De stercoureur weet dat men naar hem luistert, en dat zijn mening serieus wordt genomen. Volgens Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff is het echter niet zo dat Verstappen de 'baas' is.

Verstappen heeft een sterk seizoen achter de rug. De Nederlander wist in de eerste helft van het seizoen twee Grands Prix te winnen, maar belandde daarna in een soort worsteling met zijn vorm en zijn auto. De Red Bull-bolide was lastig te besturen, en Verstappen kon de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri niet bijhouden. In de tweede seizoenshelft rechtte Verstappen zijn rug, maakte hij het zijn concurrenten niet makkelijk en liep hij de titel op twee punten mis.

Verstappen gaf tijdens het seizoen regelmatig zijn mening over de situatie binnen het team van Red Bull. Hij nam geen blad voor de mond, en haalde regelmatig zeer hard uit. Het was opvallend, want andere coureurs waren waarschijnlijk veel eerder teruggefloten door hun team.

'Dat is onzin'

Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff haalt er echter zijn schouders over op. Als er in een interview met De Telegraaf wordt gesteld dat Verstappen een beetje de baas is en kan doen wat hij wil, reageert Mintzlaff duidelijk: "Ja, dat is onzin. Ik kan je zeggen dat alle afspraken duidelijk zijn en hij nog nooit ook maar één verzoek heeft ingediend bij mij. Zoals dat ook geldt voor zijn manager en vader."

"Max is duidelijk in wat hij wil en dat mag ook, want hij is de beste coureur ter wereld. Maar er is maar één baas bij ons, en dat is dat bekende blikje dat we verkopen."

Red Bull wil Verstappen niet kwijt

Mintzlaff benadrukt dat Verstappen belangrijk is voor het bedrijf: "Max is een geweldige gast, en zeker geen diva. Normaals: ik weet zeker dat hij voor altijd bij ons blijft. Als hij ooit stopt als coureur, en ik hoop dat dat niet snel is, dan hoop ik dat hij aan ons verbonden blijft in een andere functie. Zijn kennis en gevoel in een auto zijn zo speciaal en hij kan op een heel hoog niveau overleggen met zijn engineers. Dat maakt hem uniek."