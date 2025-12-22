user icon
Het is geen geheim dat Max Verstappen een luide stem heeft binnen het team van Red Bull Racing. De stercoureur weet dat men naar hem luistert, en dat zijn mening serieus wordt genomen. Volgens Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff is het echter niet zo dat Verstappen de 'baas' is.

Verstappen heeft een sterk seizoen achter de rug. De Nederlander wist in de eerste helft van het seizoen twee Grands Prix te winnen, maar belandde daarna in een soort worsteling met zijn vorm en zijn auto. De Red Bull-bolide was lastig te besturen, en Verstappen kon de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri niet bijhouden. In de tweede seizoenshelft rechtte Verstappen zijn rug, maakte hij het zijn concurrenten niet makkelijk en liep hij de titel op twee punten mis.

Verstappen gaf tijdens het seizoen regelmatig zijn mening over de situatie binnen het team van Red Bull. Hij nam geen blad voor de mond, en haalde regelmatig zeer hard uit. Het was opvallend, want andere coureurs waren waarschijnlijk veel eerder teruggefloten door hun team.

'Dat is onzin'

Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff haalt er echter zijn schouders over op. Als er in een interview met De Telegraaf wordt gesteld dat Verstappen een beetje de baas is en kan doen wat hij wil, reageert Mintzlaff duidelijk: "Ja, dat is onzin. Ik kan je zeggen dat alle afspraken duidelijk zijn en hij nog nooit ook maar één verzoek heeft ingediend bij mij. Zoals dat ook geldt voor zijn manager en vader."

"Max is duidelijk in wat hij wil en dat mag ook, want hij is de beste coureur ter wereld. Maar er is maar één baas bij ons, en dat is dat bekende blikje dat we verkopen."

Red Bull wil Verstappen niet kwijt

Mintzlaff benadrukt dat Verstappen belangrijk is voor het bedrijf: "Max is een geweldige gast, en zeker geen diva. Normaals: ik weet zeker dat hij voor altijd bij ons blijft. Als hij ooit stopt als coureur, en ik hoop dat dat niet snel is, dan hoop ik dat hij aan ons verbonden blijft in een andere functie. Zijn kennis en gevoel in een auto zijn zo speciaal en hij kan op een heel hoog niveau overleggen met zijn engineers. Dat maakt hem uniek."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.103

Het is niet meer dan normaal dat de ster coureur van Red Bull 'n dikke vinger in de pap heeft....hij heeft tenslotte 4 titels binnengehaald en de 5de op twee punten na.

  • 1
  • 22 dec 2025 - 12:10
Reacties (6)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 31.134

    Het is duidelijk dat hij niet de baas is.

    Echter bepaalt Verstappen zijn persoonlijke agenda. En daar is F1 ook een onderdeel van. Hij is met mogelijk Newey de grootste asset in F1. RB zal alles er aan doen hem te behouden. Gaat het niet zoals Verstappen wil, dan vertrekt hij. Hebben we nog na Spanje gezien, waar hij zelfs naar buiten toe zeer duidelijke signalen gaf dat hij het niet eens was met de gang van zaken bij RBR. Zou men bij RB niet hebben gereageerd, dan had Verstappen in 2026 bij Mercedes gereden.

    • + 0
    • 22 dec 2025 - 11:30
  • Joeppp

    Posts: 8.191

    Nou, die kan morgen op het matje komen bij Verstappen.

    • + 0
    • 22 dec 2025 - 11:41
    • Politik

      Posts: 9.605

      Hij kan alles zeggen wat hij wil, want 'hij weet zeker dat Verstappen voor altijd bij RB blijft'

      Vind dat wel een gewaagde uitspraak hoor.

      • + 0
      • 22 dec 2025 - 12:06
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.103

      Nee hoor, Jos zit al in het vliegtuig...

      • + 0
      • 22 dec 2025 - 12:10
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.103

    Het is niet meer dan normaal dat de ster coureur van Red Bull 'n dikke vinger in de pap heeft....hij heeft tenslotte 4 titels binnengehaald en de 5de op twee punten na.

    • + 1
    • 22 dec 2025 - 12:10
  • Erwinnaar

    Posts: 5.300

    Moet ook niet gekker worden natuurlijk, niemand is groter dan het team, maar in dit geval lijkt het erop dat Verstappen het team is....

    Bij het voetbal zie je het al, harde kern maakt de dienst uit ipv het bestuur....Interessant artikel, bevestiging, staat in de telegraaf.

    • + 0
    • 22 dec 2025 - 12:23

