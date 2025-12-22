Het team van Ferrari heeft een tegenvallend seizoen achter de rug. De Italiaanse renstal kon geen vuist maken in de strijd met de concurrentie, en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zakte ook door het ijs. Charles Leclerc stelt echter dat hij hem geen advies kan geven.

De verwachtingen waren begin dit jaar hoog bij het team van Ferrari. In 2024 waren ze op een haar na de constructeurstitel misgelopen, en met Hamilton hadden ze één van de supersterren van de sport binnengehaald. Al bij de eerste race in Australië bleek dat men te vroeg had gejuicht, want het leek er sterk op dat de achterstand op de concurrentie was gegroeid.

Hamilton won nog wel de sprintrace in China, en dat bleek direct het hoogtepunt van het seizoen te zijn geweest. De problemen stapelden zich op, en bij Ferrari leek men het spoor bijster te zijn. Leclerc pakte nog een paar podiumplekken, maar verder konden ze amper vechten met McLaren, Mercedes en Red Bull.

Advies voor Hamilton

De worsteling van Hamilton sprong het meest in het oog, en zijn teamgenoot Leclerc werd door de internationale media gevraagd of hij hem niet had kunnen helpen: "Het is natuurlijk mijn taak om alles wat ik kan doen binnen mijn controle te maximaliseren. En er zijn al zoveel dingen waar ik me op moet concentreren voor mezelf en het team, om ervoor te zorgen dat mijn rijstijl zo goed mogelijk bij de auto past."

"Het is natuurlijk moeilijk voor mij om dan ook nog tijd te besteden aan het helpen van Lewis. Bovendien heeft hij veel meer bereikt in de sport dan ik ooit heb gedaan. Ik heb hem niet echt advies te geven."

Wat was er aan de hand bij Hamilton?

Leclerc stelt dat Hamilton moest wennen aan zijn nieuwe omgeving bij Ferrari: "Het is zeker een lang proces wanneer je bij een nieuw team komt. Ik bedoel, ik weet niet eens meer hoe het is om bij een nieuw team te komen. Ik zit al acht jaar bij Ferrari."

"Ik weet dus hoe het hier werkt. Natuurlijk voelt alles dan heel natuurlijk aan. Maar voor Lewis is het zelfs na een jaar nog steeds een beetje nieuw. De processen zijn compleet anders, de manier waarop je de visie hebt, de manier waarop je werkt."