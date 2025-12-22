De FIA heeft een opvallende regelwijziging doorgevoerd met het oog op de motorregels voor volgend jaar. De teams en motorfabrikanten zijn hard bezig met de ontwikkelingen, en vanzelfsprekend zoeken ze de mazen in de wet op. De FIA heeft daar nu een stokje voor gestoken.

De Formule 1 zal er vanaf volgend jaar heel anders uitzien dan men is gewend. Er gaan namelijk nieuwe motorische én aerodynamische gelden in de koningsklasse van de autosport. Het kan ervoor gaan zorgen dat andere teams kunnen gaan toeslaan, en het wordt belangrijk om over een goede krachtbron te beschikken. De teams en fabrikanten doen er alles aan om een voorsprong te hebben, en daarvoor zoeken ze de grenzen op.

Vorige week lekte al uit dat Ferrari, Honda en Audi niet blij zijn met een trucje dat Mercedes en mogelijk Red Bull Powertrains uitvoeren. Het zou hier gaan om een trucje met de compressieverhoudingen van de motor, maar dat is niet het enige.

Wat is er aan de hand?

The Race meldt namelijk dat de FIA een opvallende wijziging heeft doorgevoerd aan het technische reglement. Dit is gedaan om een mogelijke maas in de wet te dichten, waar teams waarschijnlijk mee bezig waren. Het gaat bij deze regelwijziging om de zogenaamde fuel-flow meter. Bij deze brandstofstroommeter zijn er veel zaken veranderd, omdat de krachtbron er volledig anders uit zal zien in 2026.

Het vorige plafond bij de fuel-flow meter bedroeg een maximale massastroom van 100 kilogram per uur mat, en dat wordt nu vervangen door een limiet van 3000 megajoule per uur. Dat zorgt ervoor dat er een nieuwe manier komt om de meters te controleren. Eerst werd dit gedaan met twee verschillende meters, maar men zal voor 2026 overstappen naar één meter.

Wat heeft de FIA gedaan?

De FIA heeft de regels aangepast om ervoor te zorgen dat er geen misbruik kan worden gemaakt van deze regels. Het zou namelijk zo zijn dat er teams waren die de temperatuur van de brandstofstroommeter probeerden te wijzigen. Dit zou een voordeel kunnen opleveren, maar de FIA heeft ingegrepen.

In oktober paste de FIA het technisch reglement aan, door te stellen dat het verboden is om de brandstofstroommeter opzettelijk te verwarmen of te koelen. Die regel is nu gewijzigd tijdens een bijeenkomst van het World Motor Sport Council: "Elk apparaat, systeem of procedure dat tot doel heeft de temperatuur van de brandstofstroommeter te wijzigen, is verboden." Hiermee hoopt de FIA overtredingen tegen te gaan.