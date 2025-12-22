user icon
FIA past regels aan na mogelijk illegaal trucje van F1-teams

FIA past regels aan na mogelijk illegaal trucje van F1-teams

De FIA heeft een opvallende regelwijziging doorgevoerd met het oog op de motorregels voor volgend jaar. De teams en motorfabrikanten zijn hard bezig met de ontwikkelingen, en vanzelfsprekend zoeken ze de mazen in de wet op. De FIA heeft daar nu een stokje voor gestoken.

De Formule 1 zal er vanaf volgend jaar heel anders uitzien dan men is gewend. Er gaan namelijk nieuwe motorische én aerodynamische gelden in de koningsklasse van de autosport. Het kan ervoor gaan zorgen dat andere teams kunnen gaan toeslaan, en het wordt belangrijk om over een goede krachtbron te beschikken. De teams en fabrikanten doen er alles aan om een voorsprong te hebben, en daarvoor zoeken ze de grenzen op.

Vorige week lekte al uit dat Ferrari, Honda en Audi niet blij zijn met een trucje dat Mercedes en mogelijk Red Bull Powertrains uitvoeren. Het zou hier gaan om een trucje met de compressieverhoudingen van de motor, maar dat is niet het enige.

Wat is er aan de hand?

The Race meldt namelijk dat de FIA een opvallende wijziging heeft doorgevoerd aan het technische reglement. Dit is gedaan om een mogelijke maas in de wet te dichten, waar teams waarschijnlijk mee bezig waren. Het gaat bij deze regelwijziging om de zogenaamde fuel-flow meter. Bij deze brandstofstroommeter zijn er veel zaken veranderd, omdat de krachtbron er volledig anders uit zal zien in 2026.

 Het vorige plafond bij de fuel-flow meter bedroeg een maximale massastroom van 100 kilogram per uur mat, en dat wordt nu vervangen door een limiet van 3000 megajoule per uur. Dat zorgt ervoor dat er een nieuwe manier komt om de meters te controleren. Eerst werd dit gedaan met twee verschillende meters, maar men zal voor 2026 overstappen naar één meter.

Wat heeft de FIA gedaan?

De FIA heeft de regels aangepast om ervoor te zorgen dat er geen misbruik kan worden gemaakt van deze regels. Het zou namelijk zo zijn dat er teams waren die de temperatuur van de brandstofstroommeter probeerden te wijzigen. Dit zou een voordeel kunnen opleveren, maar de FIA heeft ingegrepen.

In oktober paste de FIA het technisch reglement aan, door te stellen dat het verboden is om de brandstofstroommeter opzettelijk te verwarmen of te koelen. Die regel is nu gewijzigd tijdens een bijeenkomst van het World Motor Sport Council: "Elk apparaat, systeem of procedure dat tot doel heeft de temperatuur van de brandstofstroommeter te wijzigen, is verboden." Hiermee hoopt de FIA overtredingen tegen te gaan.

Joeppp

Posts: 8.193

Geld dat ook voor het ontwikkelen van motoren? Die vallen toch buiten de cap?

  • 4
  • 22 dec 2025 - 14:21
F1 Nieuws

Reacties (8)

Login om te reageren
  • vosje1991

    Posts: 461

    Met het oog op de budgetcap is het best vreemd dat je tijdens de wedstrijd de regels nog veranderd. Teams steken geld en mankracht in een onderdeel wat naderhand in eens weer anders moet.

    • + 3
    • 22 dec 2025 - 14:12
    • Joeppp

      Posts: 8.193

      Geld dat ook voor het ontwikkelen van motoren? Die vallen toch buiten de cap?

      • + 4
      • 22 dec 2025 - 14:21
    • Ferdi12

      Posts: 843

      Powerunits vallen onder een aparte Budgetcap, De aankomende PU stijgt naar $130 Millioen.

      • + 1
      • 22 dec 2025 - 15:40
  • donshere

    Posts: 1.388

    "Elk apparaat, systeem of procedure dat tot doel heeft de temperatuur van de brandstofstroommeter te wijzigen, is verboden."

    Nu gaan ze gewoon de brandstofmeter naast bv een kleine airco plaatsen wat niet als doel heeft de meter te koelen maar de cockpit

    • + 3
    • 22 dec 2025 - 14:20
    • Hemex

      Posts: 1.370

      Zolang ze dat allemaal doen, zou dat geen voordeel moeten opleveren. En als de koude lucht in de cockpit wordt gedumpt zou dat volgens mij niet eens een voordeel opleveren. Misschien zelfs een nadeel, omdat er een warmtewisselaar wordt gebruikt die hitte opwekt?

      • + 0
      • 22 dec 2025 - 14:31
  • Pietje Bell

    Posts: 32.550

    Volgens sommige leden hier waren die berichten kolder, Jon Nobel (The Race) met
    decennia F1 ervaring werd een of andere journalist genoemd.
    Waarom past de FIA dan nu opeens de regels aan?
    Wat ik trouwens niet vind kunnenals alle PU's waar ze jaren aan gewerkt hebben
    volgens de FIA regels al klaar zijn.

    • + 0
    • 22 dec 2025 - 14:32
    • RonHymer

      Posts: 97

      Ja moeilijke kwestie. Maar het gaat dan wel om een maas in de wet. Dus in mijn optiek hebben ze geen poot om op te staan (de teams).

      • + 0
      • 22 dec 2025 - 15:06
    • koppie toe

      Posts: 5.068

      Daar hoorde ik sws bij.
      Het is nog steeds volgens....
      Ben vandaag dan wel te lui om het officiële Fia document op te zoeken, indien die er is.?

      • + 0
      • 22 dec 2025 - 17:44

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
