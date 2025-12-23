Lewis Hamilton heeft een teleurstellend eerste seizoen in dienst van Ferrari achter de rug. De zevenvoudig wereldkampioen hoopte om de prijzen te kunnen strijden, maar stond uiteindelijk geen enkele keer op het podium. Het levert hem nu zelfs kritiek van Sky Sports-reporter Ted Kravitz op.

Hamilton maakte afgelopen winter de gewaagde overstap van Mercedes naar Ferrari. Na elf jaar te hebben gereden voor Mercedes, vond Hamilton het tijd om zijn jeugddroom te laten uitkomen. Hij wilde in het scharlakenrood van Ferrari gaan jagen op titel nummer acht, maar die droom bleef een droom. Op geen enkel moment leek hij iemand te zijn waar zijn concurrenten rekening mee moesten houden.

Hamilton worstelde met zijn auto, mopperde op zijn team en presteerde simpelweg niet goed. In de laatste drie raceweekenden van het jaar werd hij in elke kwalificatie in Q1 uitgeschakeld, en leek hij de indruk te wekken dat hij wilde dat het seizoen voorbij was. Hij sloot het jaar af op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 156 WK-punten. Zijn teamgenoot Charles Leclerc eindigde als vijfde met 242 punten.

Vraagtekens bij Sky Sports

Hamilton ontving in de afgelopen maanden veel kritiek, ook vanuit zijn thuisland. Ook Sky Sports-reporter Ted Kravitz plaatst in de podcast The F1 Show nu zijn vraagtekens bij de transfer: "Ferrari werd tweede in 2024 en won races, maar wanneer hebben ze nu écht in een titelgevecht gezeten? Sebastian Vettel in 2018 misschien, maar verder was er niets."

De situatie binnen Ferrari

Volgens Kravitz geloofde Hamilton erin dat hij met zijn ervaring voor veranderingen kon zorgen: "Hij geloofde dat hij Ferrari weer structureel kon laten winnen, met de volledige steun van John Elkann en Frédéric Vasseur."

Kravitz stelt dat die steun er nooit is gekomen: "Richting september en oktober veranderde de toon bij Ferrari. Na opmerkingen vanuit de top van het bedrijf ging hij de winter in met het idee: 'Als ik een paar dingen verbeter, is er misschien nog succes mogelijk'. Hij kwam naar Ferrari om te winnen, niet om vierde te worden en minstens zo snel te zijn als Leclerc."