user icon
icon

Sky Sports kritisch op Hamilton na mislukt seizoen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Sky Sports kritisch op Hamilton na mislukt seizoen

Lewis Hamilton heeft een teleurstellend eerste seizoen in dienst van Ferrari achter de rug. De zevenvoudig wereldkampioen hoopte om de prijzen te kunnen strijden, maar stond uiteindelijk geen enkele keer op het podium. Het levert hem nu zelfs kritiek van Sky Sports-reporter Ted Kravitz op.

Hamilton maakte afgelopen winter de gewaagde overstap van Mercedes naar Ferrari. Na elf jaar te hebben gereden voor Mercedes, vond Hamilton het tijd om zijn jeugddroom te laten uitkomen. Hij wilde in het scharlakenrood van Ferrari gaan jagen op titel nummer acht, maar die droom bleef een droom. Op geen enkel moment leek hij iemand te zijn waar zijn concurrenten rekening mee moesten houden.

Hamilton worstelde met zijn auto, mopperde op zijn team en presteerde simpelweg niet goed. In de laatste drie raceweekenden van het jaar werd hij in elke kwalificatie in Q1 uitgeschakeld, en leek hij de indruk te wekken dat hij wilde dat het seizoen voorbij was. Hij sloot het jaar af op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 156 WK-punten. Zijn teamgenoot Charles Leclerc eindigde als vijfde met 242 punten.

Vraagtekens bij Sky Sports

Hamilton ontving in de afgelopen maanden veel kritiek, ook vanuit zijn thuisland. Ook Sky Sports-reporter Ted Kravitz plaatst in de podcast The F1 Show nu zijn vraagtekens bij de transfer: "Ferrari werd tweede in 2024 en won races, maar wanneer hebben ze nu écht in een titelgevecht gezeten? Sebastian Vettel in 2018 misschien, maar verder was er niets."

De situatie binnen Ferrari

Volgens Kravitz geloofde Hamilton erin dat hij met zijn ervaring voor veranderingen kon zorgen: "Hij geloofde dat hij Ferrari weer structureel kon laten winnen, met de volledige steun van John Elkann en Frédéric Vasseur."

Kravitz stelt dat die steun er nooit is gekomen: "Richting september en oktober veranderde de toon bij Ferrari. Na opmerkingen vanuit de top van het bedrijf ging hij de winter in met het idee: 'Als ik een paar dingen verbeter, is er misschien nog succes mogelijk'. Hij kwam naar Ferrari om te winnen, niet om vierde te worden en minstens zo snel te zijn als Leclerc."

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari Sky Sports

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar