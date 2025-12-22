Lewis Hamilton heeft een hopeloos seizoen bij het team van Ferrari achter de rug. De zevenvoudig wereldkampioen maakte regelmatig een zwaar terneergeslagen indruk, en gaf meerdere felle interviews. Het zorgde voor vraagtekens over zijn band met Ferrari, maar volgens teambaas Frédéric Vasseur is er niets aan de hand.

Hamilton maakte afgelopen winter de overstap van Mercedes naar Ferrari, en de verwachtingen waren direct hoog. Hij hoopte direct kans te maken op de wereldtitel, maar die droom kon al snel de koelkast in. Hamilton worstelde met zijn auto, zijn vorm en zijn communicatie met zijn nieuwe race-engineer verliep ook niet goed. Het zorgde voor vraagtekens over Hamiltons situatie.

Hij presteerde immers ook niet goed. Hamilton zakte regelmatig door het ijs, en hij viel in de laatste drie kwalificaties van het seizoen drie keer in Q1 af. In zijn interviews leek het erop dat hij er geen zin meer in had, en dat zorgde voor vragen over de sfeer binnen Ferrari.

Hoe kijkt Vasseur naar Hamiltons gedrag?

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur maakt zich weinig zorgen over de uitlatingen van zijn coureur. De Fransman werd er tijdens een speciale persconferentie van Ferrari in Maranello naar gevraagd: "Als je in Q1 wordt uitgeschakeld, hoop ik dat de coureur enorm boos is op zichzelf en op het team. Ik weet niet zeker of jullie, journalisten, liever hebben dat iemand naar de persconferentie komt en zegt: 'Nee, alles is normaal, blablabla.' Allemaal van die gebruikelijke onzin."

Respect voor Hamiltons houding

Vasseur vindt het niet meer dan normaal dat Hamilton soms gefrustreerd overkomt: "Ik respecteer de houding van coureurs die zich opstellen volledig. Voor is het het belangrijkste dat iemand met het team samenwerkt. Het is veel beter om iemand te hebben die bijna niet in de TV-pen spreekt en terugkomt naar de debriefing, daar met de engineers praat en oplossingen probeert te vinden. Dat is de houding die Lewis had, zelfs tijdens moeilijke momenten in het laatste deel van het seizoen, en dat geeft het team positieve energie."