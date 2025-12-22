user icon
Ferrari heeft geen moeite met extreem negatieve houding Hamilton

Ferrari heeft geen moeite met extreem negatieve houding Hamilton

Lewis Hamilton heeft een hopeloos seizoen bij het team van Ferrari achter de rug. De zevenvoudig wereldkampioen maakte regelmatig een zwaar terneergeslagen indruk, en gaf meerdere felle interviews. Het zorgde voor vraagtekens over zijn band met Ferrari, maar volgens teambaas Frédéric Vasseur is er niets aan de hand.

Hamilton maakte afgelopen winter de overstap van Mercedes naar Ferrari, en de verwachtingen waren direct hoog. Hij hoopte direct kans te maken op de wereldtitel, maar die droom kon al snel de koelkast in. Hamilton worstelde met zijn auto, zijn vorm en zijn communicatie met zijn nieuwe race-engineer verliep ook niet goed. Het zorgde voor vraagtekens over Hamiltons situatie.

Hij presteerde immers ook niet goed. Hamilton zakte regelmatig door het ijs, en hij viel in de laatste drie kwalificaties van het seizoen drie keer in Q1 af. In zijn interviews leek het erop dat hij er geen zin meer in had, en dat zorgde voor vragen over de sfeer binnen Ferrari.

Hoe kijkt Vasseur naar Hamiltons gedrag?

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur maakt zich weinig zorgen over de uitlatingen van zijn coureur. De Fransman werd er tijdens een speciale persconferentie van Ferrari in Maranello naar gevraagd: "Als je in Q1 wordt uitgeschakeld, hoop ik dat de coureur enorm boos is op zichzelf en op het team. Ik weet niet zeker of jullie, journalisten, liever hebben dat iemand naar de persconferentie komt en zegt: 'Nee, alles is normaal, blablabla.' Allemaal van die gebruikelijke onzin."

Respect voor Hamiltons houding

Vasseur vindt het niet meer dan normaal dat Hamilton soms gefrustreerd overkomt: "Ik respecteer de houding van coureurs die zich opstellen volledig. Voor is het het belangrijkste dat iemand met het team samenwerkt. Het is veel beter om iemand te hebben die bijna niet in de TV-pen spreekt en terugkomt naar de debriefing, daar met de engineers praat en oplossingen probeert te vinden. Dat is de houding die Lewis had, zelfs tijdens moeilijke momenten in het laatste deel van het seizoen, en dat geeft het team positieve energie."

Regenrace

Posts: 2.230

Ze bedoelen: "We kunnen niet van hem af; we moeten de rit wel uitzitten. Bovendien we zitten al ruim 20 jaar zonder wereldtitel, dus dat went ook. Ouwe meuk opkopen en beweren dat we daarvoor gaan is een beetje onze business case..."

  • 2
  • 22 dec 2025 - 10:59
Reacties (3)

  • snailer

    Posts: 31.134

    Ik kan me echt niet voorstellen dat klopt wat in de header staat.

    In mijn hele werkzame carriere heb ik alleen maar gezien dat negativiteit werd afgestraft.

    Zelf koos ik collega's in de projecten met een sterk positieve instelling. Ook terwijl er mogelijk tecnisch betere waren. De sfeer is namelijk enorm belangrijk om onder druk te presteren.


    Echter wordt vooral elk woord van Hamilton als negatief uitgelegd. Hij probeert feedback te geven en te verbeteren damen met het team. De vraag is hoe het komt dat het negatief wordt uitgelegd. Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar ik vermoed dat de sfeer bij Ferrari een rol speelt. Er moet tenslotte een reden zijn waarom het niet lekker gaat daar. Niet voor de pretenties van Ferrari. Ze willen kampioen worden. Elk jaar.

    • + 1
    • 22 dec 2025 - 11:36

show sidebar