Lando Norris heeft het beste seizoen uit zijn Formule 1-loopbaan achter de rug. De Britse McLaren-coureur werd voor het eerst wereldkampioen, en schreef ook een paar records op zijn naam. Als hij in 2026 weer een succesvol jaar kent, dan kan hij geschiedenis schrijven bij McLaren.

Norris vocht dit jaar het hele seizoen om de wereldtitel. Hij begon goed met een zege in de Grand Prix van Australië, maar kreeg het daarna lastig in de strijd met zijn teamgenoot Oscar Piastri. De Australiër leek de overhand te hebben, en nam de leiding in het wereldkampioenschap van hem over. Toen Norris uitviel in Zandvoort, leek de weg naar de titel open te liggen voor Piastri.

De Australiër belandde echter in een ongekende vormdip, waardoor hij niet alleen Norris, maar ook Max Verstappen steeds dichter en dichterbij zag komen. Norris schudde zijn demonen uit het verleden van zich af, en nam de leiding in het kampioenschap van Piastri over. Hij sloeg een laatste aanval van Verstappen af, en werd wereldkampioen met een voorsprong van slechts twee WK-punten.

Hoe kan Norris geschiedenis schrijven?

Norris stond dit seizoen achttien keer op het podium, en heeft in dienst van McLaren in totaal 44 keer op het ereschavot gestaan. Als Norris in 2026 wederom een succesvol seizoen kent, dan kan hij geschiedenis gaan schrijven. Norris kan namelijk de coureur worden met de meeste podiumplaatsen in dienst van McLaren.

Record van Prost

Dat record staat nu nog op naam van de Franse legende Alain Prost. De viervoudig wereldkampioen wist in zijn tijd voor het Britse team 63 podiumplekken bij elkaar te rijden, en daarvan stond hij dertig keer op het hoogste treetje. Norris staat 'slechts' negentien podiumplekken achter Prost, en kan dat record gaan evenaren en verbreken in 2026. Als het hem niet lukt, dan is de kans groot dat het een jaar later wel gaat gebeuren.

Coureurs met de meeste podiumplaatsen in de Formule 1 namens McLaren:

1. Alain Prost - 63 podiumplaatsen

2. Ayrton Senna - 55 podiumplaatsen

3. Mika Häkkinen - 51 podiumplaatsen

4. David Coulthard - 51 podiumplaatsen

5. Lewis Hamilton - 49 podiumplaatsen

6. Lando Norris - 44 podiumplaatsen