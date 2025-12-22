De Formule 1 heeft een succesvol seizoen achter de rug. De titelstrijd was spannend tot en met de laatste Grand Prix, en er waren genoeg zaken die de wereld bezighielden. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is trots, en hij kondigt aan dat ze een aantal onconventionele plannen gaan opperen.

De Formule 1 beleefde dit jaar een seizoen dat vol zat met verrassende wendingen. Lange tijd leek het erop dat McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri onaantastbaar waren, en samen zouden gaan uitmaken wie er wereldkampioen zou worden. In de tweede seizoenshelft begonnen ze echter foutjes te maken, en dat zorgde ervoor dat Max Verstappen optimaal kon profiteren.

Verstappen won in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi, en maakte de strijd eigenhandig weer spannend. Hij liet de twee papajacoureurs flink zweten, en dat resulteerde in een strijd tot en met de laatste ronde van het jaar. Norris trok uiteindelijk aan het langste eind, en hield een voorsprong van twee punten over.

Spannende tijden

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is heel erg tevreden met het afgelopen seizoen. De Italiaan blijft gemotiveerd en kijkt naar de toekomst in een speciale column op de website van de Formule 1: "Het zijn spannende tijden voor de Formule 1 op dit moment. We maken een sterke groei door en iedereen vraagt zich af wat er gaat komen. We gaan verder met het voorstellen van ideeën die niet conventioneel zijn voor de Formule 1, en we gaan ons best doen om een dimensie te bereiken die niet per se voor de Formule 1 bestaat."

Wat gaat er veranderen?

In 2026 gaat er veel veranderen in de Formule 1. Er gaan nieuwe aerodynamische en motorische regels gelden in de sport, en Domenicali verwacht veel: "Natuurlijk, we willen de focus houden op het racen. De sport is ons kloppend hart en daarom komen er ook nieuwe regels volgend jaar. We gaan gloednieuwe auto's zien, met nieuwe Power Units, die zullen draaien op geavanceerde duurzame brandstof."