Domenicali kondigt 'onconventionele' plannen voor F1-toekomst aan

De Formule 1 heeft een succesvol seizoen achter de rug. De titelstrijd was spannend tot en met de laatste Grand Prix, en er waren genoeg zaken die de wereld bezighielden. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is trots, en hij kondigt aan dat ze een aantal onconventionele plannen gaan opperen.

De Formule 1 beleefde dit jaar een seizoen dat vol zat met verrassende wendingen. Lange tijd leek het erop dat McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri onaantastbaar waren, en samen zouden gaan uitmaken wie er wereldkampioen zou worden. In de tweede seizoenshelft begonnen ze echter foutjes te maken, en dat zorgde ervoor dat Max Verstappen optimaal kon profiteren. 

Verstappen won in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi, en maakte de strijd eigenhandig weer spannend. Hij liet de twee papajacoureurs flink zweten, en dat resulteerde in een strijd tot en met de laatste ronde van het jaar. Norris trok uiteindelijk aan het langste eind, en hield een voorsprong van twee punten over.

Spannende tijden

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is heel erg tevreden met het afgelopen seizoen. De Italiaan blijft gemotiveerd en kijkt naar de toekomst in een speciale column op de website van de Formule 1: "Het zijn spannende tijden voor de Formule 1 op dit moment. We maken een sterke groei door en iedereen vraagt zich af wat er gaat komen. We gaan verder met het voorstellen van ideeën die niet conventioneel zijn voor de Formule 1, en we gaan ons best doen om een dimensie te bereiken die niet per se voor de Formule 1 bestaat."

Wat gaat er veranderen?

In 2026 gaat er veel veranderen in de Formule 1. Er gaan nieuwe aerodynamische en motorische regels gelden in de sport, en Domenicali verwacht veel: "Natuurlijk, we willen de focus houden op het racen. De sport is ons kloppend hart en daarom komen er ook nieuwe regels volgend jaar. We gaan gloednieuwe auto's zien, met nieuwe Power Units, die zullen draaien op geavanceerde duurzame brandstof."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.107

Stefano Domenicali: "We gaan verder met het voorstellen van ideeën die niet conventioneel zijn voor de Formule1".

"Als het erop aankomt laten we gewoon twee wagens uit de stand halen om het nog spannender te maken, dat hebben we laten zien met die diskwalificatie van de twee McLarens......met '... [Lees verder]

  • 1
  • 22 dec 2025 - 16:53
Stefano Domenicali

Reacties (1)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.106

    Stefano Domenicali: "We gaan verder met het voorstellen van ideeën die niet conventioneel zijn voor de Formule1".

    "Als het erop aankomt laten we gewoon twee wagens uit de stand halen om het nog spannender te maken, dat hebben we laten zien met die diskwalificatie van de twee McLarens......met 'n zogenaamde slijtage van de bodem plank haha"....aldus de parasiet van de F1.

    • + 1
    • 22 dec 2025 - 16:53

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Stefano Domenicali -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 11 mei 1965 (60)
  • Geb. plaats Imola, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar