Carlos Sainz heeft een goed eerste seizoen in dienst van Williams achter de rug. Na een hobbelige start vond hij zijn goede vorm terug, en stond hij twee keer op het podium. Sainz is trots, en stelt dat Max Verstappen dit al had voorspeld.

Sainz moest bij het team van Ferrari plaatsmaken voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, en maakte de overstap naar Williams. Hij verliet een topteam, en belandde bij een team dat al jaren vastzit in het middenveld. Dit jaar was alles echter anders, en zette Williams een aantal grote stappen. Ze waren overduidelijk de best of the rest, en alleen McLaren, Mercedes, Red Bull én Ferrari pakten meer punten.

Voor Sainz was het een seizoen dat niet lekker begon. Hij viel uit na een crash achter de Safety Car tijdens de seizoensopener in Melbourne. In de weekenden daarna bleef hij worstelen, maar na de zomerstop liet hij zien dat hij het nog niet verleerd is. Hij reed een aantal sterke races en stond in Azerbeidzjan en Qatar op het podium. In beide races pakte hij een derde plaats, en voor een team als Williams is dat een geweldige prestatie.

Verstappen de grote voorspeller

Sainz stond in beide races op het podium naast Max Verstappen. De Nederlander had voorafgaand aan het seizoen een opvallende voorspelling gedaan, zo legt Sainz grijnzend uit in een video van Williams: "Ik weet nog goed wat Max tegen me zei. Hij zei in één van zijn voorspellingen voor dit jaar tegen mij dat ik een podiumplaats zou gaan pakken met Williams. Ik weet nog heel erg goed dat hij dat tegen mij zei. Goede gast, die Max."

Interne strijd met Albon

Sainz sloot het seizoen af op de negende plaats in het wereldkampioenschap. Hij wist 64 WK-punten bij elkaar te rijden, en deed het net iets minder goed dan zijn Thaise teamgenoot Alexander Albon. Hij reed 73 punten bij elkaar, maar stond niet op het podium.

Reacties (2)

  • Larry Perkins

    Posts: 62.229

    Bijna goed, Sainz zei niet "gast" maar "Goeie man Max. Dank je, Max."

    • + 0
    • 22 dec 2025 - 16:54
  • snailer

    Posts: 31.138

    1 van de meest verbazende swings in F1 dit jaar. Zou Piastri niet zijn gebeurd, dan was het de meest verbazende geweest.

    Goede comeback van Sainz in het seizoen.

    Voorspelling voor volgend jaar.... Sainz meer punten dan Albon?

    Mocht het uitkomen dan las je het hier als eerst. Mocht het niet uitkomen, dan waren het de woorden van de buurman die ik hier schreef. Uiteraard.

    • + 0
    • 22 dec 2025 - 18:00

