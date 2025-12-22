user icon
Hadjar tempert verwachtingen voor Red Bull-duel met Verstappen

Hadjar tempert verwachtingen voor Red Bull-duel met Verstappen

Isack Hadjar begint in 2026 aan misschien wel de zwaarste uitdaging die er is in de Formule 1: het zijn van de teamgenoot van Max Verstappen. De Fransman beseft zich dat hij niet meteen kan strijden met de viervoudig wereldkampioen en tempert daarom alvast de verwachtingen. Verstappen staat bekend om zijn dominantie binnen het team, en Hadjar weet dat één fout grote gevolgen kan hebben.

Na Daniel Ricciardo kreeg Verstappen bij Red Bull Racing meerdere teamgenoten naast zich, onder wie Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda. Geen van hen wist structureel op te boksen tegen de Nederlander. Vanaf 2026 krijgt Hadjar de kans om te laten zien dat hij het beter kan doen dan zijn voorgangers.

Het wordt erg moeilijk voor Hadjar

"Als je al accepteert dat het heel moeilijk gaat worden, dan ben je beter voorbereid", zo legt Hadjar uit aan het Amerikaanse RACER. Een van de krachten van Verstappen is aanpassingsvermogen, dus Hadjar moet daar ook mee om kunnen gaan. "Iedereen denkt dat ze speciaal zijn. Dan kom je binnen en denk je: 'Hij is een mens, ik ga hem verslaan.' En dan word je overrompeld."

Volgens Hadjar is Verstappen niet zomaar iemand: "We hebben het over de beste coureur op de grid. De kans dat ik in het begin van het jaar langzamer ben, is heel groot. Ik kan het nu maar beter accepteren en gewoon werken aan het verbeteren. Natuurlijk hoop ik net zo snel te zijn als hij. Ik hoop het, maar realistisch gezien zijn de kansen heel klein."

Hadjar rijdt pas zijn tweede seizoen

De Fransman reed in 2025 zijn allereerste Formule 1-seizoen uit zijn carrière. Hij heeft dus nog weinig ervaring en kan dit minder goed toepassen op de nieuwe auto's dan zijn ervaren teamgenoot Verstappen. Toch heeft Red Bull gekozen voor Hadjar als Red Bull Racing-coureur in plaats van Lawson of Tsunoda. 

Hadjar behaalde vorig seizoen zijn allereerste podium en eindigde het seizoen als twaalfde met 51 punten en als beste resultaat de derde plek. Hij was daarmee ook de tweede Red Bull-coureur wat betreft het coureurskampioenschap. Lawson eindigde als veertiende met 38 punten en Tsunoda als zeventiende met 33 punten. 

