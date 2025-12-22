user icon
Opinie: Waarom brult iedereen maar dat Mercedes de beste auto heeft in 2026?

<b> Opinie: </b> Waarom brult iedereen maar dat Mercedes de beste auto heeft in 2026?

Volgend jaar gaan de reglementen in de Formule 1 volledig op de schop. Alle teams zullen in 2026 met nieuwe auto’s moeten aantreden, wat kansen biedt aan de laagvliegers om zich weer vooraan de grid te kunnen melden. De geluiden vanuit de paddock duiden erop dat Mercedes volgend jaar het te kloppen team zal zijn, maar wat is daar geloofwaardig aan? 

De F1 gaat een van de grootste veranderingen in de geschiedenis van de sport tegemoet. Tot grote opluchting van onder andere Lewis Hamilton, Mercedes en andere grote namen in de koningsklasse van de autosport, wordt er afscheid genomen van de zogenaamde ‘grondeffect-auto’s’. 

Wat gaat er precies veranderen?

Een van de grootste veranderingen voor de Formule 1-auto’s zit in het chassis. Het extreme gestuiter, beter bekend als porpoising, zorgde voor veel hoofdbrekens bij teams en coureurs. Die problemen werden gaandeweg kleiner, maar het echte doel van de nieuwe regels werd niet volledig gehaald. De auto’s moesten dichter op elkaar kunnen rijden en meer gevechten mogelijk maken, maar teams vonden al snel manieren om extra downforce te creëren. Daardoor bleef de beruchte vuile lucht bestaan. Vanaf 2026 gooit de Formule 1 het over een andere boeg. De nieuwe auto’s worden minder afhankelijk van de downforce die uit de vloer komt. 

Daarbij zal de actieve aerodynamica en een krachtbron die voor de helft uit elektrisch vermogen bestaat, zijn entree maken in de F1. Het doel van de hernieuwde vleugels - zonder DRS en met meerdere modussen - is om de coureurs meerdere opties te bieden om dichter op elkaar te racen. Daarnaast neemt de motor afscheid van de MGU-H en komt er meer elektrisch vermogen. Na twaalf seizoenen neemt de sport dus afscheid van de hybride-motoren, een tijdperk waarin Mercedes voor het grootste deel de beste krachtbron had. 

Niet alleen Mercedes maakt kans op dominantie

Op basis van deze nieuwe reglementen, het verleden en simpelweg wat geluiden vanuit de paddock, wordt aangenomen dat Mercedes de beste krachtbron bouwt en wederom dominant zal gaan worden in de Formule 1. Het valt te begrijpen dat er graag gespeculeerd wordt, maar niemand weet wat er op dit moment gaande is in de Brackley. En daarnaast zullen er meerdere teams zijn die mogelijkheden hebben. 

Voor Red Bull Racing, Ferrari, McLaren, Aston Martin en ook Audi liggen er namelijk mogelijkheden. Met name van het steigerende paard mag er veel verwacht worden, aangezien teambaas Frédéric Vasseur, misschien wat onverstandig, onthulde dat zij al sinds april 2025 het vizier volledig op komend seizoen hebben gegooid. Wie weet ligt er dus een wereldtitel in het verschiet voor Charles Leclerc of Lewis Hamilton. 

Alles is mogelijk voor de Formule 1-teams

Daaraan toevoegend kan Red Bull zijn hoop vestigen op de stuurmanskunsten van Max Verstappen en beschikken McLaren en Aston Martin met Rob Marshall en Adrian Newey over technische vaardigheden en bovendien het budget. Audi gaat debuteren, maar met de aanwezigheid van onder andere Mattia Binotto en Jonathan Wheatley, is ook bij het Duitse merk de nodige ervaring. Brawn GP reed slechts één jaar in de F1, in 2009, en met acht Grand Prix-overwinningen, een constructeurstitel en rijderstitel voor Jenson Button, kan er niet gezegd worden dat dat geen succes is geweest.

Kortom: de wegen liggen volledig open komend seizoen in de Formule 1, niet alleen voor Mercedes. Pas bij de wintertests in Barcelona en Bahrein, kunnen er glimpen worden opgevangen wie een dominante auto kan hebben. En dat zal dan pas bevestigd worden tijdens de kwalificatie voor de eerste race in Australië, op zaterdag 7 maart. 

Reacties (5)

  • HarryLam

    Posts: 5.108

    Mercedes....zou kunnen, maar je kunt op je vingers natellen wie er niet bij de top zullen horen en dat zijn: Red Bull, Audi, Cadillac en Racing Bulls natuurlijk.
    De beste zal m.i. een van de 4 Mercedes aangedreven teams zijn.

    • HarryLam

      Posts: 5.108

      Ferrari zal zonder drastische personeelsreorganisatie een bijrol spelen.

    • Patrace

      Posts: 6.430

      Red Bull en Audi blijven vraagtekens. Beiden bouwen een nieuwe motor van scratch dus dat is afwachten. Audi heeft natuurlijk wel al heel veel ervaring op het gebied van motoren, zowel van verbrandingsmotoren als van elektrische motoren. En ook in de racerij. Dus die kunnen zomaar met een dijk van een motor komen.
      Red Bull is wat spannender, want dat zijn wel debutanten op motorisch gebied.

  • Flexwing

    Posts: 225

    Niemand weet het we gaan het zien na 1e race

  • snailer

    Posts: 31.139

    "Waarom brult iedereen maar dat Mercedes de beste auto heeft in 2026?"

    Volgens mij brullen de meesten dat de mercedes motor de beste zal zijn. Geen idee of inderdaad die motor de beste zal zijn. Maakt me niet uit.
    Maar met de mercedes motor als beste, dan is uiteraard de McLaren weer favoriet. Die hebben nof steeds de bandentemperatuur regulerende velgen. Moet een prachtig stuk tech zijn. Dus de beste basis voor race-snelheid. En ze hebben ook nog eens de beste allround auto gehad in 2025. Ergo zeer kundige mensen.

